Bra By Trina: sport-bh-mode

"Deze look is geïnspireerd op carnaval. Dit is waarschijnlijk mijn favoriete stijl, want ik hou van felle, opvallende kleuren die Caribische vibes uitstralen. Vooral het jack trekt de aandacht en past helemaal bij mij. Kleurblokken is echt mijn ding, het geeft de outfit een onverwachte touch — wie wil er nu op de achtergrond blijven?

Mijn beste tip voor kleurblokken is om altijd een neutrale tint te gebruiken; daarom heb ik deze outfit gecombineerd met een witte sport-bh. Deze iconische bh is een echte klassieker! Hij is heel eenvoudig maar nooit basic, en kan perfect gestyled of casual gedragen worden. Ik heb genoeg bewegingsvrijheid en in combinatie met de geweldige compressie voel ik me volledig ondersteund.

Dit is het type bh waarin ik in de straten zou dansen tijdens Notting Hill Carnival. Ik zou me zelfs comfortabel genoeg voelen om mijn topje uit te trekken om te dansen op de basachtige klanken van soca-muziek en de vrijheid te ervaren."