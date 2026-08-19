Dikke winterleggings voor dames: train comfortabel
Het ondersteunen van de vrouwensport vinden we enorm belangrijk. Daarom maken we onze winterleggings voor dames van innovatieve materialen. Die zitten lekker warm, zonder dat ze zwaar aanvoelen. Stevige, brede taillebanden rollen niet af en laten je soepel bewegen. De stof zit strak om je lichaam voor een gestroomlijnde look. Elke legging is rekbaar in vier richtingen. Zo doe je je squats, lunges en runs vol zelfvertrouwen. In ons hele collectie vind je ook de Nike Swoosh. Die geeft elke legging een luxe uitstraling.
Verleg je grenzen
Ook bij koud weer wil je blijven trainen. Daarom maken we onze dikke leggings voor dames speciaal voor koudere dagen. Kies voor modellen met Nike Therma-FIT technologie voor optimale isolatie. Dit materiaal helpt je lichaamstemperatuur te reguleren door de warmte binnen te houden. Zo blijven je spieren en gewrichten comfortabel en beschermd. Als je toch gaat zweten, raak je snel overtollige warmte snel kwijt via de technische stof.
Details maken het verschil
Wij weten dat details het verschil maken in sport. Daarom ontwerpen we elk onderdeel van onze winterleggings om jou goed te laten voelen. We hebben compressiestoffen die je lichaam ondersteunen en je een boost geven. Onze damesleggings voor de winter hebben geen naden, om huidirritatie te voorkomen. We gebruiken superzachte materialen die glad aanvoelen. Zo kun jij je focussen op elke beweging. En onze lichte, ademende stoffen houden je fris tot de laatste oefening. Ga je intensiever sporten? Dan verbeteren leggings met ingebouwde mesh panelen de lichtcirculatie op plekken waar je snel opwarmt.
Steun je team
Sport je na je werk of heb je een belangrijke wedstrijd voor de boeg? Onze dikke leggings voor dames helpen je het beste uit jezelf te halen. In de collectie vind je natureltinten die je eenvoudig combineert met het tenue van je team. We hebben ook fellere kleuren waarmee je extra opvalt. Door de nauwsluitende pasvorm en gladde stof kun je je legging makkelijk onder een trainingsbroek dragen. De rekbare stof geeft je alle bewegingsvrijheid. Zo maak je snelle sprints en harde tackles vol zelfvertrouwen.
Maak kilometers
Met dames-thermoleggings van Nike werk je aan je hardlooproutine, ook als het slecht weer is. Warme leggings voor dames zijn gemaakt van stevige materialen die lang meegaan. Zo train jij harder én langer. Zodra de intensiviteit toeneemt, gaat onze Nike Dri-FIT technologie aan het werk. Die voert zweet van je huid af. Zo droogt de stof sneller. Het resultaat? Je voelt je comfortabel en kunt je focussen op het behalen van je doelen. Wil je al je belangrijke spullen bij de hand houden? Kies dan voor een legging met meerdere rits- en steekzakken voor je telefoon, sleutels, snacks en meer.
Onze belangrijkste missie tot dusver
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe je mee? Kies dan voor een winterlegging voor dames met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren gesponnen van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.