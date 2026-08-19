Voorgevormde sport-bh's: train comfortabel
Bij Nike vinden we dat iedere sporter vol zelfvertrouwen moet kunnen trainen. Daarom houden onze voorgevormde sport-bh's alles op zijn plek, zodat jij vol vertrouwen en comfortabel kunt sporten. Verwacht ademende, vochtafvoerende stoffen die zweet afvoeren zodat het snel droogt en ultrastretchy vezels die met je meebewegen. Ook zorgen de gladmakende cups voor een gestroomlijnde look onder je trainingskleding.
Ondersteund met shaping
Zoek je een padded sport-bh voor extra steun en een slank silhouet? Kies dan voor onze sport-bh's met vulling. Speciaal voorgevormde inzetstukken zorgen voor bedekking waar je op kunt vertrouwen. De gladde naden voelen prettig aan op je huid en de bh blijft goed zitten door de slanke bandjes die niet zichtbaar zijn onder je kleding. We hebben ook sport-bh’s met een uitneembare vulling voor een lichtgewicht gevoel.
Bewegen vol zelfvertrouwen
Elke sport stelt andere eisen aan je lichaam. Daarom hebben we onze padded sport-bh's voor dames gemaakt met verschillende ondersteuningsniveaus. Onze bh’s met lichte ondersteuning zijn bijvoorbeeld ideaal voor yoga en pilates. Ze hebben een minimalistische stijl en rekbare stof voor comfort. Voor fietsen, wandelen of krachttraining is een voorgevormde sport-bh met gemiddelde ondersteuning een goede keuze. Ga je hardlopen? Kies dan voor high-support modellen om stuiteren te verminderen en je rug te beschermen. Zodra het warmer wordt, kies je voor opties met mesh-panelen. Voor een betere ventilatie op de plekken waar dat nodig is.
Sport-bh's voor zwangerschap
Ben je in verwachting? Dan is een goed passende bh superbelangrijk. Hij geeft je veranderende lichaam de ondersteuning die het nodig heeft. Onze padded zwangerschaps-bh's zijn gemaakt van extra rekbare materialen. Zo passen ze zich aan je veranderende lichaam aan. Ze bieden ook een goede ondersteuning en bescherming terwijl je traint. Geef je borstvoeding? Kies dan voor een sport-bh met onopvallende laagjes. Zo kun je er gemakkelijk bij. Met vochtafvoerende vezels blijf je ook fris en comfortabel. Sport-bh's met een niet-verwijderbare vulling houden bovendien alles op zijn plaats. Zo kun jij je helemaal focussen op je doelen.
Gevoerde prestaties
Sportkleding moet er goed uitzien en hard werken. Daarom zijn onze sport-bh's met vulling verkrijgbaar in verschillende modellen en kleuren. Je vindt ontwerpen met ritssluitingen, instap-bh's en verstelbare modellen. Zo pas je je pasvorm eenvoudig aan. Er zijn ook verschillende stijlen, zoals bandeau, top en racerback opties. De bh’s komen in allerlei prints en kleurstellingen. Ga voor felle tinten die een statement maken of kies voor een opvallende print voor een maximale impact. Houd je het liever simpel? Ga dan voor neutrale kleuren die overal bij passen. Natuurlijk staat de Nike Swoosh op de bandjes en elastieken als teken van kwaliteit.
Onze toekomst veiligstellen
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te beschermen. Doe met ons mee en kies voor voorgevormde sport-bh’s voor dames met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.