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Voorgevormde sportbh's

(45)
Nike Universa
Nike Universa Padded sport-bh met medium ondersteuning
+1
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 69,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Tanktop met padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Tanktop met padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 47,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 54,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Padded sport-bh met medium ondersteuning
+2
Gerecyclede materialen
Nike Swoosh
Padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 44,99
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Padded verstelbare sport-bh
+2
Gerecyclede materialen
Nike Indy Light Support
Padded verstelbare sport-bh
€ 37,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Padded sport-bh met lange mouwen en lichte ondersteuning
Nike Zenvy
Padded sport-bh met lange mouwen en lichte ondersteuning
€ 59,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro Seamless
Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
€ 42,99
Nike Universa
Nike Universa Sport-bh van mesh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Sport-bh van mesh met medium ondersteuning
€ 74,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Padded sport-bh met medium ondersteuning
+1
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 54,99
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
+4
Nike Zenvy Strappy
Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
€ 54,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro Seamless
Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
€ 42,99
Nike Tempo
Nike Tempo Korte tanktop met sport-bh met medium ondersteuning
Net binnen
Nike Tempo
Korte tanktop met sport-bh met medium ondersteuning
€ 44,99
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Padded verstelbare sport-bh
Gerecyclede materialen
Nike Indy High Support
Padded verstelbare sport-bh
€ 54,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Tanktop-sport-bh met lichte ondersteuning
Nike Zenvy
Tanktop-sport-bh met lichte ondersteuning
€ 59,99
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Aanpasbare padded sport-bh met lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Alate Minimalist
Aanpasbare padded sport-bh met lichte ondersteuning
€ 47,99
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Padded verstelbare sport-bh
Bestseller
Nike Indy High Support
Padded verstelbare sport-bh
€ 54,99
Nike Rival
Nike Rival Padded sport-bh met ultrahoge ondersteuning
Bestseller
Nike Rival
Padded sport-bh met ultrahoge ondersteuning
€ 89,99
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Padded verstelbare sport-bh
Gerecyclede materialen
Nike Indy Light Support
Padded verstelbare sport-bh
€ 37,99
Nike Indy Plunge
Nike Indy Plunge Padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Indy Plunge
Padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 54,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bh met rits aan de voorkant
NikeSKIMS Satin Shine
Bh met rits aan de voorkant
€ 89,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Lange sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
Nike Zenvy
Lange sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
€ 59,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Triangel-sport-bh
NikeSKIMS Studio Stretch
Triangel-sport-bh
€ 64,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Bh met vierkante hals
NikeSKIMS Studio Stretch
Bh met vierkante hals
€ 74,99
Jordan Sport
Jordan Sport Jumpman gewatteerde bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Jumpman gewatteerde bh met medium ondersteuning
€ 42,99
Nike Universa
Nike Universa Tanktop met padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Tanktop met padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 69,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sport-bh met vulling en medium ondersteuning (Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Swoosh
Sport-bh met vulling en medium ondersteuning (Plus Size)
€ 44,99
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Padded verstelbare sport-bh (Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Indy Light Support
Padded verstelbare sport-bh (Plus Size)
€ 37,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Micro-sport-bh voor dames
NikeSKIMS Studio Stretch
Micro-sport-bh voor dames
€ 64,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Lange cami-bh
NikeSKIMS Matte
Lange cami-bh
€ 64,99
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Padded verstelbare sport-bh (Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Indy High Support
Padded verstelbare sport-bh (Plus Size)
€ 54,99
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Racerneck-bh
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Racerneck-bh
€ 64,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Lange korset-bh
NikeSKIMS Matte
Lange korset-bh
€ 89,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Sport-bh met lichte ondersteuning en hoge hals
NikeSKIMS Studio Stretch
Sport-bh met lichte ondersteuning en hoge hals
€ 74,99
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Micro-scoop bh
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Micro-scoop bh
€ 44,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Tanktop met padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Tanktop met padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 54,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Scoop-bh met print en diepe hals
NikeSKIMS Matte
Scoop-bh met print en diepe hals
€ 64,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Lange korset-bh met print voor dames
NikeSKIMS Matte
Lange korset-bh met print voor dames
€ 89,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Plunge-bh voor dames
NikeSKIMS Satin Shine
Plunge-bh voor dames
€ 64,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Omkeerbare dames-bh met bandeaudesign
NikeSKIMS Satin Shine
Omkeerbare dames-bh met bandeaudesign
€ 64,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Open-scoop bh voor dames
NikeSKIMS Satin Shine
Open-scoop bh voor dames
€ 69,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bh met diepe hals
NikeSKIMS Matte
Bh met diepe hals
€ 64,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cami-bh met diepe hals
NikeSKIMS Satin Shine
Cami-bh met diepe hals
€ 64,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Halterbeha voor dames
NikeSKIMS Satin Shine
Halterbeha voor dames
€ 74,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sport-bh met vulling en medium ondersteuning (Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Swoosh
Sport-bh met vulling en medium ondersteuning (Plus Size)
€ 44,99
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Alate Minimalist
Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
29% korting
Nike Universa
Nike Universa Tanktop met padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Tanktop met padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 69,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sport-bh met vulling en medium ondersteuning (Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Swoosh
Sport-bh met vulling en medium ondersteuning (Plus Size)
€ 44,99
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Padded verstelbare sport-bh (Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Indy Light Support
Padded verstelbare sport-bh (Plus Size)
€ 37,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Micro-sport-bh voor dames
NikeSKIMS Studio Stretch
Micro-sport-bh voor dames
€ 64,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Lange cami-bh
NikeSKIMS Matte
Lange cami-bh
€ 64,99
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Padded verstelbare sport-bh (Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Indy High Support
Padded verstelbare sport-bh (Plus Size)
€ 54,99
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Racerneck-bh
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Racerneck-bh
€ 64,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Lange korset-bh
NikeSKIMS Matte
Lange korset-bh
€ 89,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Sport-bh met lichte ondersteuning en hoge hals
NikeSKIMS Studio Stretch
Sport-bh met lichte ondersteuning en hoge hals
€ 74,99
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Micro-scoop bh
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Micro-scoop bh
€ 44,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Tanktop met padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Tanktop met padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 54,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Scoop-bh met print en diepe hals
NikeSKIMS Matte
Scoop-bh met print en diepe hals
€ 64,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Lange korset-bh met print voor dames
NikeSKIMS Matte
Lange korset-bh met print voor dames
€ 89,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Plunge-bh voor dames
NikeSKIMS Satin Shine
Plunge-bh voor dames
€ 64,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Omkeerbare dames-bh met bandeaudesign
NikeSKIMS Satin Shine
Omkeerbare dames-bh met bandeaudesign
€ 64,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Open-scoop bh voor dames
NikeSKIMS Satin Shine
Open-scoop bh voor dames
€ 69,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bh met diepe hals
NikeSKIMS Matte
Bh met diepe hals
€ 64,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cami-bh met diepe hals
NikeSKIMS Satin Shine
Cami-bh met diepe hals
€ 64,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Halterbeha voor dames
NikeSKIMS Satin Shine
Halterbeha voor dames
€ 74,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sport-bh met vulling en medium ondersteuning (Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Swoosh
Sport-bh met vulling en medium ondersteuning (Plus Size)
€ 44,99
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Alate Minimalist
Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
29% korting

Voorgevormde sport-bh's: train comfortabel

Bij Nike vinden we dat iedere sporter vol zelfvertrouwen moet kunnen trainen. Daarom houden onze voorgevormde sport-bh's alles op zijn plek, zodat jij vol vertrouwen en comfortabel kunt sporten. Verwacht ademende, vochtafvoerende stoffen die zweet afvoeren zodat het snel droogt en ultrastretchy vezels die met je meebewegen. Ook zorgen de gladmakende cups voor een gestroomlijnde look onder je trainingskleding.


Ondersteund met shaping


Zoek je een padded sport-bh voor extra steun en een slank silhouet? Kies dan voor onze sport-bh's met vulling. Speciaal voorgevormde inzetstukken zorgen voor bedekking waar je op kunt vertrouwen. De gladde naden voelen prettig aan op je huid en de bh blijft goed zitten door de slanke bandjes die niet zichtbaar zijn onder je kleding. We hebben ook sport-bh’s met een uitneembare vulling voor een lichtgewicht gevoel.


Bewegen vol zelfvertrouwen


Elke sport stelt andere eisen aan je lichaam. Daarom hebben we onze padded sport-bh's voor dames gemaakt met verschillende ondersteuningsniveaus. Onze bh’s met lichte ondersteuning zijn bijvoorbeeld ideaal voor yoga en pilates. Ze hebben een minimalistische stijl en rekbare stof voor comfort. Voor fietsen, wandelen of krachttraining is een voorgevormde sport-bh met gemiddelde ondersteuning een goede keuze. Ga je hardlopen? Kies dan voor high-support modellen om stuiteren te verminderen en je rug te beschermen. Zodra het warmer wordt, kies je voor opties met mesh-panelen. Voor een betere ventilatie op de plekken waar dat nodig is.


Sport-bh's voor zwangerschap


Ben je in verwachting? Dan is een goed passende bh superbelangrijk. Hij geeft je veranderende lichaam de ondersteuning die het nodig heeft. Onze padded zwangerschaps-bh's zijn gemaakt van extra rekbare materialen. Zo passen ze zich aan je veranderende lichaam aan. Ze bieden ook een goede ondersteuning en bescherming terwijl je traint. Geef je borstvoeding? Kies dan voor een sport-bh met onopvallende laagjes. Zo kun je er gemakkelijk bij. Met vochtafvoerende vezels blijf je ook fris en comfortabel. Sport-bh's met een niet-verwijderbare vulling houden bovendien alles op zijn plaats. Zo kun jij je helemaal focussen op je doelen.


Gevoerde prestaties


Sportkleding moet er goed uitzien en hard werken. Daarom zijn onze sport-bh's met vulling verkrijgbaar in verschillende modellen en kleuren. Je vindt ontwerpen met ritssluitingen, instap-bh's en verstelbare modellen. Zo pas je je pasvorm eenvoudig aan. Er zijn ook verschillende stijlen, zoals bandeau, top en racerback opties. De bh’s komen in allerlei prints en kleurstellingen. Ga voor felle tinten die een statement maken of kies voor een opvallende print voor een maximale impact. Houd je het liever simpel? Ga dan voor neutrale kleuren die overal bij passen. Natuurlijk staat de Nike Swoosh op de bandjes en elastieken als teken van kwaliteit.


Onze toekomst veiligstellen


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te beschermen. Doe met ons mee en kies voor voorgevormde sport-bh’s voor dames met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.