Gewichthefschoenen voor dames: extra kracht voor je work-out
Til je training naar een hoger niveau met Nike gewichthefschoenen voor dames. Onze squatschoenen zijn slim ontworpen voor diepere deadlifts en betere squats. Dit komt door de brede, platte zolen die extra stabiliteit geven. Schoenen met een iets verhoogde hak geven je meer controle en zorgen dat je beter beweegt tijdens het buigen. En door de stevige klittenbandsluiting op onze gewichthefschoenen voor dames zit je voet goed op zijn plek. Daardoor verbetert je balans en je krachtoverdracht vanaf de grond. En worden je explosieve bewegingen nog krachtiger.
Of je nu snatches of squats doet, onze liftingschoenen voor dames ondersteunen je bij elke set. Heb je een intensieve sessie voor de boeg? Kies dan voor een paar schoenen met gevoerde mesh inzetten bij de hiel voor extra ademend vermogen. Onder de liftschoenen voor dames zit een profielzool waarmee je extra grip hebt op de sportschoolvloer. Verder vinden we dat elke sporter het verdient om zich goed te voelen én er goed uit te zien. Daarom maken we onze gewichthefschoenen voor dames in allerlei kleuren en modellen, zodat je altijd iets vindt wat bij je past. De schoenen hebben speciale profielzolen, contrasterende randen en natuurlijk de iconische Nike Swoosh voor een premium uitstraling.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Wil je meehelpen? Kies dan voor gewichthefschoenen voor dames met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. Dit is een van onze manieren om de toekomst van de sport te helpen beschermen.