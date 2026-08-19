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Nike Air Max sneakers voor dames

(33)
Nike Air Max Plus By Nico Williams
Nike Air Max Plus By Nico Williams Customized schoenen
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Nike Air Max Plus By Nico Williams
Customized schoenen
€ 209,99
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Max 90
Damesschoenen
€ 159,99
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Damesschoenen
Net binnen
Nike Air Max 90
Damesschoenen
€ 159,99
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Damesschoenen met reflecterende accenten
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Nike Air Max Moto 2K
Damesschoenen met reflecterende accenten
€ 129,99
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Damesschoenen
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Bestseller
Nike Air Max Plus SE
Damesschoenen
€ 189,99
Nike Air Max Muse
Nike Air Max Muse Damesschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Air Max Muse
Damesschoenen
€ 159,99
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Damesschoenen
Nike Air Max 95 Big Bubble
Damesschoenen
€ 189,99
Nike Air Max Koko
Nike Air Max Koko Sandalen voor dames
Nike Air Max Koko
Sandalen voor dames
€ 99,99
Nike Air Max 90 G
Nike Air Max 90 G Golfschoenen
Nike Air Max 90 G
Golfschoenen
€ 159,99
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Kinderschoenen
Nike Air Max 95 Big Bubble
Kinderschoenen
€ 139,99
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Damesschoenen
Nike Air Max 270
Damesschoenen
€ 159,99
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Herenschoenen
Bestseller
Nike Air Max 90 Drift
Herenschoenen
€ 149,99
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Damesschoenen
Nike Air Max Plus SE
Damesschoenen
€ 199,99
Nike Air Max TL 2.5
Nike Air Max TL 2.5 Herenschoenen
Nike Air Max TL 2.5
Herenschoenen
€ 179,99
Nike Air Max '95 G
Nike Air Max '95 G Golfschoenen
Nike Air Max '95 G
Golfschoenen
€ 199,99
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Kinderschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Kinderschoenen
€ 109,99
Nike Air Max Ishod
Nike Air Max Ishod skateschoenen
Nike Air Max Ishod
skateschoenen
€ 109,99
Nike Air Max Dolce
Nike Air Max Dolce Damesschoenen
Release in SNKRS
Nike Air Max Dolce
Damesschoenen
€ 159,99
Nike Air Max TL 2.5 Premium
Nike Air Max TL 2.5 Premium Herenschoenen
Nike Air Max TL 2.5 Premium
Herenschoenen
€ 179,99
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Damesschoenen
Nike Air Max 270
Damesschoenen
€ 159,99
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Damesschoenen
Nike Air Max 270
Damesschoenen
€ 159,99
Nike Air Max Plus By You
Nike Air Max Plus By You Customized schoenen
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+8
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Nike Air Max Plus By You
Customized schoenen
€ 209,99
Nike Air Max DN8 Be True By You
Nike Air Max DN8 Be True By You Customized schoenen
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Nike Air Max DN8 Be True By You
Customized schoenen
€ 209,99
Nike Air Max 90 By You
Nike Air Max 90 By You Custom schoenen voor dames
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+1
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Nike Air Max 90 By You
Custom schoenen voor dames
€ 169,99
Nike Air Max 95 By You
Nike Air Max 95 By You Custom damesschoen
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Nike Air Max 95 By You
Custom damesschoen
€ 209,99
Nike Air Max DN8 By You
Nike Air Max DN8 By You Custom damesschoenen
Customize
Customize
Nike Air Max DN8 By You
Custom damesschoenen
€ 209,99
Nike Air Max 270 By You
Nike Air Max 270 By You Custom damesschoenen
Customize
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Nike Air Max 270 By You
Custom damesschoenen
€ 179,99
Nike Air Max 1 By You
Nike Air Max 1 By You Custom damesschoenen
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Customize
Nike Air Max 1 By You
Custom damesschoenen
€ 169,99
Nike Air Max 95 By You
Nike Air Max 95 By You Custom damesschoen
Customize
Customize
Nike Air Max 95 By You
Custom damesschoen
€ 209,99
Nike Air Max Moto 2K SE
Nike Air Max Moto 2K SE Damesschoenen
Nike Air Max Moto 2K SE
Damesschoenen
30% korting
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Max 270
Damesschoenen
30% korting
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Damesschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Damesschoenen
30% korting
Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR Damesschoenen
Nike Air Max SNDR
Damesschoenen
30% korting
Nike Air Max 95 By You
Nike Air Max 95 By You Custom damesschoen
Customize
Customize
Nike Air Max 95 By You
Custom damesschoen
€ 209,99
Nike Air Max DN8 By You
Nike Air Max DN8 By You Custom damesschoenen
Customize
Customize
Nike Air Max DN8 By You
Custom damesschoenen
€ 209,99
Nike Air Max 270 By You
Nike Air Max 270 By You Custom damesschoenen
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Customize
Nike Air Max 270 By You
Custom damesschoenen
€ 179,99
Nike Air Max 1 By You
Nike Air Max 1 By You Custom damesschoenen
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Nike Air Max 1 By You
Custom damesschoenen
€ 169,99
Nike Air Max 95 By You
Nike Air Max 95 By You Custom damesschoen
Customize
Customize
Nike Air Max 95 By You
Custom damesschoen
€ 209,99
Nike Air Max Moto 2K SE
Nike Air Max Moto 2K SE Damesschoenen
Nike Air Max Moto 2K SE
Damesschoenen
30% korting
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Max 270
Damesschoenen
30% korting
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Damesschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Damesschoenen
30% korting
Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR Damesschoenen
Nike Air Max SNDR
Damesschoenen
30% korting

Nike Air Max voor dames: bereik je doelen

Wil je je grenzen verleggen? Nike Air Max damessneakers steunen je bij elke stap. We hebben ze met verschillende profielzolen en in diverse modellen, zodat je altijd een schoen vindt die past bij jouw sport. De speciale dempingstechnologie geeft je alle ondersteuning en bescherming die je nodig hebt. De zolen van Nike Air Max damesschoenen zijn gemaakt van slim ontworpen materialen. Zo gaan ze lang mee en voelen ze niet zwaar aan. Ons bedrijf is niet voor niks vernoemd naar de Griekse godin van de overwinning. Het ondersteunen van vrouwelijke sporters zit in ons DNA.


In de zolen van Nike Air Max voor dames vind je de beroemde Air units. Dit innovatieve dempingssysteem werkt met geperste lucht. Zo beschermen we jouw spieren en gewrichten zonder dat je schoenen zwaar aanvoelen. De Air units vangen de impact van je bewegingen op en veren dan terug in hun oorspronkelijke vorm. Zo geven ze jou de energie van je stappen terug, voor een verend en krachtig gevoel. Voor maximaal comfort hebben we over de hele lengte van de middenzool zacht foam ingebouwd.


Ben je op zoek naar Nike Air Max voor dames met maximale ondersteuning? Kijk dan eens naar de Air Max Dn8 collectie. In de zolen van deze schoenen zitten acht buisjes geperste lucht. Die wisselen onderling de lucht met elkaar uit, zodat je schoenen reageren op de unieke bewegingen van jouw voet. En Air Max schoenen voor dames met een plastic hielclip blijven extra stevig om je voeten zitten.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan voor Nike Air Max voor dames met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. En sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.