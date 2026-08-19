Nike Air Max voor dames: bereik je doelen
Wil je je grenzen verleggen? Nike Air Max damessneakers steunen je bij elke stap. We hebben ze met verschillende profielzolen en in diverse modellen, zodat je altijd een schoen vindt die past bij jouw sport. De speciale dempingstechnologie geeft je alle ondersteuning en bescherming die je nodig hebt. De zolen van Nike Air Max damesschoenen zijn gemaakt van slim ontworpen materialen. Zo gaan ze lang mee en voelen ze niet zwaar aan. Ons bedrijf is niet voor niks vernoemd naar de Griekse godin van de overwinning. Het ondersteunen van vrouwelijke sporters zit in ons DNA.
In de zolen van Nike Air Max voor dames vind je de beroemde Air units. Dit innovatieve dempingssysteem werkt met geperste lucht. Zo beschermen we jouw spieren en gewrichten zonder dat je schoenen zwaar aanvoelen. De Air units vangen de impact van je bewegingen op en veren dan terug in hun oorspronkelijke vorm. Zo geven ze jou de energie van je stappen terug, voor een verend en krachtig gevoel. Voor maximaal comfort hebben we over de hele lengte van de middenzool zacht foam ingebouwd.
Ben je op zoek naar Nike Air Max voor dames met maximale ondersteuning? Kijk dan eens naar de Air Max Dn8 collectie. In de zolen van deze schoenen zitten acht buisjes geperste lucht. Die wisselen onderling de lucht met elkaar uit, zodat je schoenen reageren op de unieke bewegingen van jouw voet. En Air Max schoenen voor dames met een plastic hielclip blijven extra stevig om je voeten zitten.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan voor Nike Air Max voor dames met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. En sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.