Nike Air Max 90 damesschoenen: het ultieme comfort
Een retrolook gecombineerd met innovatieve demping: dat is de Nike Air Max 90 voor dames. We zijn trouw gebleven aan onze klassieke hardloopschoenen waar het ooit allemaal mee begon. Denk aan iconische wafelprofielzolen, gestikte overlays en verstevigde accenten. De premium materialen zoals suède en leer geven dit geliefde ontwerp een moderne upgrade. En de Air units geven je een boost voorwaarts bij elke stap.
We houden vast aan onze roots in de hardloopwereld. Dat zie je aan de uitgesproken chunky vorm van de Nike Air Max 90 voor dames. De rubberen wafelprofielzool met een verhoogd roosterpatroon geeft slijtvaste grip en een retrolook. Natuurlijk kun je niet om de zichtbare Air units bij de hiel heen, waar deze sneakers naar vernoemd zijn. In combinatie met foam middenzolen absorberen ze de impact van het neerkomen en geven ze uitstekende, lichte demping.
Air Max 90 damesschoenen hebben een strak design met gewatteerde lage kragen. Zo heb je een makkelijk te combineren look. Je voeten zitten stevig vast in de schoenen, wat zorgt voor een zacht, comfortabel en veilig gevoel. De klassieke TPU-accenten bij de hiel en veterzone maken de schoenen steviger op cruciale plaatsen en dragen bij aan de iconische jaren-90-vibe.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor Nike Air Max 90 sneakers voor dames met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk aan duurzaam polyestergaren gemaakt van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de afvalberg terechtkomen. En sinds 2008 maken we alle Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.