Dansschoenen voor dames: beweeg zoals jij dat wilt
Geniet van de grip van onze duurzame danssneakers en dansschoenen voor dames die je helpen de beste prestaties te leveren. Dans op het ritme van de muziek in een nauwsluitend model of een schoen met juist veel bewegingsvrijheid. En kies voor klassiek met retro leren dansschoenen voor dames in gedurfde kleuren om je te laten stralen. Bij Nike houden we van unieke stijlen – daarom vind je in onze collectie veel verschillende kleurkeuzes en silhouetten die perfect passen bij jouw moves op de dansvloer.
Lage sneakermodellen zijn perfect als dansschoenen. Ze bieden veel bewegingsvrijheid rondom de enkels en een zachte voering voor lange danssessies. Als je voor intensieve bewegingen extra steun rondom de enkels nodig hebt, probeer dan onze hoge dansschoenen voor dames. Speciale oogjes en verborgen veters maximaliseren de nauwsluitende ondersteuning. En er zit superzacht leer op alle plekken waar je bewegingsvrijheid nodig hebt. We hebben ook nog speciale danssneakers voor optredens op de baan. Kijk daarvoor naar unieke kenmerken zoals klittenband, waarmee je de dansschoenen zo nauw laat aansluiten als je zelf wilt. Stevige en duurzame rubberen buitenzolen met tractie geven voldoende grip om helemaal los te gaan.
Onze damesdansschoenen hebben ademende mesh om je voeten lekker koel te houden, zelfs op lange dagen in de dansstudio. De rekbare stof van het bovenwerk sluit aan rondom je voet, maar beweegt ook met je mee. De danssneakers voor dames beschikken over extra's die zijn ontworpen voor hardloopschoenen, zoals onze tussenzolen van zacht foam en Nike Air demping. Daardoor heb je een duurzame en comfortabele schoen die tegen een stootje kan, of je nu in de studio oefent of buiten op straat.