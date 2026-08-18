Vind je flow met yogasets
Doe krachtversterkende oefeningen, blijf in balans en geniet van de rusthoudingen. Met onze yogasets blijf je gefocust. In ons assortiment yogakleding vind je gestroomlijnde pasvormen die je helpen vrij te bewegen. Door de squatbestendige weefsels doe je dat vol zelfvertrouwen. Let ook op de discrete ritszakken om je spullen altijd bij de hand te houden tijdens de sessie. Ondersteunende sportbeha’s zorgen ondertussen dat alles goed blijft zitten. Zo kun jij je concentreren op je volgende yogahouding.
Onze yogasets zijn ontworpen om vloeiend in te bewegen in een mindful tempo. Kies uit leggings van zachte stoffen die je ondersteunen in elke houding. Zo kun jij duidelijk je eigen lijn en vorm zien. Qua tops heb je de keuze uit zowel korte als lange mouwen, zodat je altijd een passend exemplaar bij het seizoen vindt. Doe je aan hot yoga? Kies dan voor luchtige croptops met bandjes en korte leggings. Blijf je graag actief tijdens je zwangerschap? Bekijk dan onze zwangerschapskleding die zich aanpast aan je veranderende lichaam.
We maken onze yogasets van kwaliteitsstoffen. Deze zijn ontworpen om soepel in te bewegen. Neem bijvoorbeeld onze Nike Dri-FIT technologie. Die voert zweet van je lichaam af zodat het snel droogt. Dit helpt je om comfortabel te blijven tijdens uitdagende asana's en ashtanga-lessen. InfinaSoft weefsels voelen zacht aan op de huid. Perfect dus voor rustige herstelsessies. Door de extra stretch in de materialen beweegt je yogaset bovendien met je mee. Zo behoudt de kleding haar vorm. Houd je van eenheid? Kies dan voor yogasets die matchen.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te beschermen. Kies voor yoga-outfits met ons label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.