Yogasets en -outfits

(66)
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
Nike Zenvy Strappy
Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
€ 54,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
€ 64,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
Nike Zenvy
7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 99,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
Nike Zenvy
Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 99,99
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
Nike Zenvy Strappy
Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
€ 54,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT damesjack met rits over de hele lengte
Nike Zenvy
Dri-FIT damesjack met rits over de hele lengte
€ 94,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 59,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
Nike Zenvy
7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 99,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT damesjack met rits over de hele lengte
Nike Zenvy
Dri-FIT damesjack met rits over de hele lengte
€ 94,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dameslegging met hoge taille en wijde pijpen zonder naad aan de voorkant
Nike Zenvy
Dameslegging met hoge taille en wijde pijpen zonder naad aan de voorkant
€ 109,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ruimvallende damesbroek met halfhoge taille
Nike Zenvy
Ruimvallende damesbroek met halfhoge taille
€ 99,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Tanktop voor dames
Nike Zenvy
Tanktop voor dames
€ 54,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT damestop met korte mouwen
Nike Zenvy
Dri-FIT damestop met korte mouwen
€ 59,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 59,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
€ 64,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
Nike Zenvy
7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 99,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
Bestseller
Nike Zenvy
Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 99,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Caprilegging met hoge taille voor dames
Nike Zenvy
Caprilegging met hoge taille voor dames
€ 89,99
Nike One
Nike One Sport-bh met lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike One
Sport-bh met lichte ondersteuning
€ 44,99
Nike One
Nike One Dri-FIT top met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT top met korte mouwen voor dames
€ 39,99
Nike One
Nike One Lange dameslegging met hoge taille en stirrup
Gerecyclede materialen
Nike One
Lange dameslegging met hoge taille en stirrup
€ 54,99
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Aanpasbare padded sport-bh met lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Alate Minimalist
Aanpasbare padded sport-bh met lichte ondersteuning
€ 47,99
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Aanpasbare padded sport-bh met lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Alate Minimalist
Aanpasbare padded sport-bh met lichte ondersteuning
€ 47,99
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Aanpasbare padded sport-bh met lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Alate Minimalist
Aanpasbare padded sport-bh met lichte ondersteuning
€ 47,99
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Padded verstelbare sport-bh
Bestseller
Nike Indy High Support
Padded verstelbare sport-bh
€ 54,99
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
€ 44,99
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Padded verstelbare sport-bh
Gerecyclede materialen
Nike Indy Light Support
Padded verstelbare sport-bh
€ 37,99
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
Nike Zenvy Strappy
Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
€ 54,99
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 29,99
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Padded verstelbare sport-bh
Bestseller
Nike Indy High Support
Padded verstelbare sport-bh
€ 54,99
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Dri-FIT damestop met korte mouwen
Bestseller
Nike One Relaxed
Dri-FIT damestop met korte mouwen
€ 34,99
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Padded verstelbare sport-bh
Gerecyclede materialen
Nike Indy Light Support
Padded verstelbare sport-bh
€ 37,99
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT damestop met korte mouwen
Bestseller
Nike One Classic
Dri-FIT damestop met korte mouwen
€ 34,99
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT tanktop voor dames
Bestseller
Nike One Classic
Dri-FIT tanktop voor dames
€ 29,99
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Lange legging met hoge taille voor dames
Bestseller
Nike One Seamless Front
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 49,99
Nike One
Nike One Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
€ 39,99
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
€ 44,99
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Bestseller
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
€ 39,99
Nike One
Nike One Caprilegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Caprilegging met hoge taille voor dames
€ 44,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Padded sport-bh met medium ondersteuning
Bestseller
Nike Swoosh
Padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 44,99
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging voor meisjes
Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Legging voor meisjes
€ 37,99
Nike One
Nike One Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
€ 39,99
Nike One
Nike One Legging met hoge taille en wijde pijpen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Legging met hoge taille en wijde pijpen voor dames
€ 59,99
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Lange legging met hoge taille voor dames
Bestseller
Nike One Seamless Front
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 49,99
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT damesjack met rits over de hele lengte
Gerecyclede materialen
Nike One Fitted
Dri-FIT damesjack met rits over de hele lengte
€ 49,99
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Bestseller
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 29,99
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Dri-FIT damestop met korte mouwen
Nike One Relaxed
Dri-FIT damestop met korte mouwen
€ 34,99
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT damestop met korte mouwen
Gerecyclede materialen
Nike One Classic
Dri-FIT damestop met korte mouwen
€ 34,99
Nike One
Nike One 7/8-legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 49,99
Nike One
Nike One Padded halter sport-bh met medium ondersteuning voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Padded halter sport-bh met medium ondersteuning voor dames
€ 44,99
Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-legging met hoge taille en zakken voor dames (zwangerschapskleding)
Gerecyclede materialen
Nike (M) One
7/8-legging met hoge taille en zakken voor dames (zwangerschapskleding)
€ 54,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sport-bh met vulling en medium ondersteuning (Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Swoosh
Sport-bh met vulling en medium ondersteuning (Plus Size)
€ 44,99
Nike One Fitted
Nike One Fitted Tanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One Fitted
Tanktop voor dames
€ 34,99
Nike One
Nike One Dri-FIT top met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT top met korte mouwen voor dames
€ 39,99
Nike One
Nike One Lange dameslegging met hoge taille en stirrup
Gerecyclede materialen
Nike One
Lange dameslegging met hoge taille en stirrup
€ 54,99
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT damestop met korte mouwen
Bestseller
Nike One Classic
Dri-FIT damestop met korte mouwen
€ 34,99
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Slim-Fit top met korte mouwen voor dames (zwangerschapskleding)
Gerecyclede materialen
Nike (M) One
Dri-FIT Slim-Fit top met korte mouwen voor dames (zwangerschapskleding)
€ 44,99
Nike One
Nike One Legging met hoge taille en wijde pijpen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Legging met hoge taille en wijde pijpen voor dames
€ 59,99
Nike One
Nike One 7/8-legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 49,99
Nike One
Nike One Sport-bh met lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike One
Sport-bh met lichte ondersteuning
€ 44,99
Nike One Classic Twist
Nike One Classic Twist Dri-FIT damestop met korte mouwen
Gerecyclede materialen
Nike One Classic Twist
Dri-FIT damestop met korte mouwen
€ 34,99
Nike Pro
Nike Pro Meisjesshorts
Bestseller
Nike Pro
Meisjesshorts
€ 27,99
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
€ 44,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Padded sport-bh met medium ondersteuning
Bestseller
Nike Swoosh
Padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 44,99
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT tanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One Classic
Dri-FIT tanktop voor dames
€ 29,99
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Slim-Fit tanktop voor dames (zwangerschapskleding)
Gerecyclede materialen
Nike (M) One
Dri-FIT Slim-Fit tanktop voor dames (zwangerschapskleding)
€ 34,99

Vind je flow met yogasets

Doe krachtversterkende oefeningen, blijf in balans en geniet van de rusthoudingen. Met onze yogasets blijf je gefocust. In ons assortiment yogakleding vind je gestroomlijnde pasvormen die je helpen vrij te bewegen. Door de squatbestendige weefsels doe je dat vol zelfvertrouwen. Let ook op de discrete ritszakken om je spullen altijd bij de hand te houden tijdens de sessie. Ondersteunende sportbeha’s zorgen ondertussen dat alles goed blijft zitten. Zo kun jij je concentreren op je volgende yogahouding.


Onze yogasets zijn ontworpen om vloeiend in te bewegen in een mindful tempo. Kies uit leggings van zachte stoffen die je ondersteunen in elke houding. Zo kun jij duidelijk je eigen lijn en vorm zien. Qua tops heb je de keuze uit zowel korte als lange mouwen, zodat je altijd een passend exemplaar bij het seizoen vindt. Doe je aan hot yoga? Kies dan voor luchtige croptops met bandjes en korte leggings. Blijf je graag actief tijdens je zwangerschap? Bekijk dan onze zwangerschapskleding die zich aanpast aan je veranderende lichaam.


We maken onze yogasets van kwaliteitsstoffen. Deze zijn ontworpen om soepel in te bewegen. Neem bijvoorbeeld onze Nike Dri-FIT technologie. Die voert zweet van je lichaam af zodat het snel droogt. Dit helpt je om comfortabel te blijven tijdens uitdagende asana's en ashtanga-lessen. InfinaSoft weefsels voelen zacht aan op de huid. Perfect dus voor rustige herstelsessies. Door de extra stretch in de materialen beweegt je yogaset bovendien met je mee. Zo behoudt de kleding haar vorm. Houd je van eenheid? Kies dan voor yogasets die matchen.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te beschermen. Kies voor yoga-outfits met ons label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.