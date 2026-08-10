Dameshardloopkleding voor de winter: geef je training een boost
Als de temperatuur daalt, heb je winterse dameshardloopkleding nodig die je warm houdt tijdens je trainingen. Onze trainingstops met lange mouwen en leggings met een hoge taille zorgen voor voldoende bedekking en houden warmte vast. De Nike Therma-FIT technologie reguleert de natuurlijke lichaamswarmte zodat je ook in koude omstandigheden heerlijk warm blijft. Het compressiemateriaal stimuleert de bloedtoevoer naar je spieren, voorkomt blessures tijdens je warming-up en ondersteunt je herstel tijdens het afkoelen. Kies voor extra warmte een jack of bodywarmer uit onze wintercollectie dameshardloopkleding. Je vindt er ook gewatteerde items die gemaakt zijn om je warm te houden zonder gewicht toe te voegen.
Let op verwarmende eigenschappen zoals kragen en zakken met fleece voering. In de zomen vind je trekkoorden, zodat je je kleding makkelijk aanpast aan de temperatuur. Heb je ook plek voor je telefoon en sleutels nodig? We hebben modellen met gemakkelijk toegankelijke zakken waarin je alles bij de hand hebt. Wij vinden dat alle sporters het verdienen om er net zo goed uit te zien als ze zich voelen. Daarom bestaat onze collectie dameshardloopkleding voor de winter uit een enorm aanbod aan designs en pasvormen. Dus of je nu op zoek bent naar neutrale tinten of juist opvallende prints: bij ons vind je hét item dat perfect bij jouw trainingsgarderobe past. En op elk kledingstuk vind je onze iconische Nike Swoosh als teken van topkwaliteit.
Nike Move to Zero is onze weg naar een CO2- en afvalvrije toekomst. Om je bij onze missie aan te sluiten, kies je winterhardloopkleding voor dames met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt van minstens 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.