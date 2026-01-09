Een sport-bh kiezen

Een comfortabele en ondersteunende sport-bh kan het verschil maken bij je training. Om de juiste pasvorm te vinden, in de stijl die past bij je work-out, is het goed om te weten hoe je een sport-bh kiest.

Er zijn ongelooflijk veel sport-bh's in de wereld, met verschillende eigenschappen die rekening houden met het inspanningsniveau van work-outs en zijn afgestemd op de voorkeuren van de gebruiker. Nike heeft verschillende modellen sport-bh's:

Als je op zoek bent naar de ultieme ondersteunende beha tijdens die work-outs met hoge intensiteit, probeer dan de Nike Rival , die beschikt over flexibele beugel en comfortabele vulling.

, die beschikt over flexibele beugel en comfortabele vulling. Nike Swift biedt hardlopers uitstekende ondersteuning en helpt weefselbeweging te verminderen, zodat je je kunt concentreren op de reis zelf.

biedt hardlopers uitstekende ondersteuning en helpt weefselbeweging te verminderen, zodat je je kunt concentreren op de reis zelf. Nike Universa is een geweldige keuze als je een work-out met hoge intensiteit plant en een beha wilt die geen zweet laat zien

is een geweldige keuze als je een work-out met hoge intensiteit plant en een beha wilt die geen zweet laat zien Voor een atleet die wil winnen, is de Nike Swoosh bh de beste keuze. Maximale bedekking ondersteunt elke beweging.

de beste keuze. Maximale bedekking ondersteunt elke beweging. Nike Pro Seamless is een perfecte optie voor jou als je veel beweegt. Het helpt je om je zelfverzekerd te voelen tijdens je work-out door je vooruitgang te laten zien in plaats van je naden.

is een perfecte optie voor jou als je veel beweegt. Het helpt je om je zelfverzekerd te voelen tijdens je work-out door je vooruitgang te laten zien in plaats van je naden. Voor een bh met minimale bedekking ga je voor de Nike Indy , een stijlvolle én ondersteunende bh die veel bewegingsvrijheid biedt en je look flatteert.

, een stijlvolle én ondersteunende bh die veel bewegingsvrijheid biedt en je look flatteert. Met deNike Zenvy kun je vrij en zacht rekken dankzij het InfinaSoft materiaal.

De juiste sport-bh heeft een aansluitende pasvorm en biedt tegelijk ruimte om soepel te bewegen. Een sport-bh die niet goed past kan gaan schuren, niet genoeg ondersteuning bieden of te strak aanvoelen rond je ribbenkast.

Gebruik deze gids voor tips bij het kiezen van een sport-bh.