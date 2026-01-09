Een sport-bh kiezen

Hoe je de juiste sport-bh kiest
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Nike sport-bh's voldoen aan een breed scala aan behoeften van atleten. Bekijk de favorieten.
Een comfortabele en ondersteunende sport-bh kan het verschil maken bij je training. Om de juiste pasvorm te vinden, in de stijl die past bij je work-out, is het goed om te weten hoe je een sport-bh kiest.
Er zijn ongelooflijk veel sport-bh's in de wereld, met verschillende eigenschappen die rekening houden met het inspanningsniveau van work-outs en zijn afgestemd op de voorkeuren van de gebruiker. Nike heeft verschillende modellen sport-bh's:
- Als je op zoek bent naar de ultieme ondersteunende beha tijdens die work-outs met hoge intensiteit, probeer dan de Nike Rival, die beschikt over flexibele beugel en comfortabele vulling.
- Nike Swift biedt hardlopers uitstekende ondersteuning en helpt weefselbeweging te verminderen, zodat je je kunt concentreren op de reis zelf.
- Nike Universa is een geweldige keuze als je een work-out met hoge intensiteit plant en een beha wilt die geen zweet laat zien
- Voor een atleet die wil winnen, is de Nike Swoosh bh de beste keuze. Maximale bedekking ondersteunt elke beweging.
- Nike Pro Seamless is een perfecte optie voor jou als je veel beweegt. Het helpt je om je zelfverzekerd te voelen tijdens je work-out door je vooruitgang te laten zien in plaats van je naden.
- Voor een bh met minimale bedekking ga je voor de Nike Indy, een stijlvolle én ondersteunende bh die veel bewegingsvrijheid biedt en je look flatteert.
- Met deNike Zenvy kun je vrij en zacht rekken dankzij het InfinaSoft materiaal.
De juiste sport-bh heeft een aansluitende pasvorm en biedt tegelijk ruimte om soepel te bewegen. Een sport-bh die niet goed past kan gaan schuren, niet genoeg ondersteuning bieden of te strak aanvoelen rond je ribbenkast.
Gebruik deze gids voor tips bij het kiezen van een sport-bh.
Hou rekening met je activiteiten en de impact ervan
De Nike bh's zijn verkrijgbaar met alle ondersteuningsniveaus. Hou de volgende informatie in je achterhoofd om het juiste ondersteuningsniveau te bepalen. Het kan variëren al naar gelang de work-outs die je doet.
Sport-bh's met complete ondersteuning
High-impact oefeningen zoals hardlopen, springen of sleeën omvatten grote bewegingen. Voor dergelijke oefeningen heb je een high-impact sport-bh nodig, die is ontworpen om je borsten te ondersteunen en op zijn plek te houden, zodat ze zo min mogelijk op en neer bewegen. Sport-bh's met complete ondersteuning zijn perfect voor tennis, basketbal en HIIT, omdat ze zorgen dat je niet gauw pijn krijgt of last van je borsten hebt.
Nike Dri-FIT sport-bh's met complete ondersteuning hebben brede bandjes, stevige rugsluitingen en ondersteunende cups. Deze focus op ondersteuning helpt wrijving en knellen te voorkomen.
Als je grotere borsten hebt, kun je beter sport-bh's met medium of complete ondersteuning kiezen, zelfs voor low-impact oefeningen. De extra ondersteuning zorgt voor compressie en bedekking, zodat je je comfortabel en ondersteund voelt tijdens het sporten.
Sport-bh's met medium ondersteuning
Voor medium-impact oefeningen kies je een sport-bh met medium ondersteuning. Medium-impact oefeningen zijn bijvoorbeeld fietsen, roeien of krachttraining. Ook deze oefeningen vereisen steun en compressie in meerdere richtingen, maar minder dan wat sport-bh's met complete ondersteuning bieden.
Nike Dri-FIT sport-bh's met medium ondersteuning zijn gemaakt van zacht, soepel materiaal met voldoende ondersteuning om alles op zijn plaats te houden. Dit type bh is ideaal voor kleinere cupmaten. Maar mensen met een grotere borstomvang kiezen bij low-impact oefeningen misschien ook liever voor een sport-bh met medium ondersteuning, door de extra steun.
Sport-bh's met lichte ondersteuning
Bij low-impact oefeningen zoals pilates, yoga of gewichtheffen is er minder beweging. Dan is een sport-bh met lichte ondersteuning geschikt.
Nike Dri-FIT sport-bh's met lichte ondersteuning zijn licht, comfortabel en geschikt om dagelijks te dragen, ook als je niet traint. Het zachte, ventilerende materiaal rekt uit om met je mee te bewegen.
Vind de juiste maat bh's
De juiste pasvorm voor sport-bh's is essentieel voor je comfort. Meer info over het opmeten van je bh-maat.