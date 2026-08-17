Winterjassen voor dames: zorgeloos de kou in
Onze winterjassen voor dames zijn ontworpen met professionele technologie om jou te helpen het beste uit jezelf te halen, ook in koude omstandigheden. Stap comfortabel de kou in met waterafstotende coatings die je drooghouden tijdens een flinke regenbui. In ons assortiment dameswinterjassen vind je verstelbare capuchons waarmee je de pasvorm kunt aanpassen en de bedekking kunt kiezen die je nodig hebt. Houd je van trainingen met een hoge intensiteit? Ga dan op zoek naar een dameswinterjack met Nike Dri-FIT technologie. Deze innovatieve stof voert zweet af van je huid, zodat het snel verdampt en jij langer droog en fris blijft. Ondertussen houden rekbare mouwboorden en zomen de kou buiten en de warmte binnen. Zo kun jij je concentreren op het behalen van je doelen. Met ritssluitingen kun je je bedekking aanpassen aan de omstandigheden. En voor maximale warmte zoek je een dameswinterjas met fleecevoering die heerlijk zacht aanvoelt op je huid.
Train je buiten? Kies dan een lichte winterjas voor dames die je niet afremt tijdens je training. Flexibele stoffen bewegen met je mee voor een volledige bewegingsvrijheid tijdens het rennen, springen en draaien. Ga op echt koude dagen voor een gewatteerd model. Een vederlichte voering houdt lucht vast en zorgt voor extra isolatie zonder extra gewicht toe te voegen. Er zijn veelzijdige bodywarmers die je op onvoorspelbare dagen makkelijk als warm laagje over een sweatshirt aantrekt. Praktische zijzakken zijn perfect om je spullen in op te bergen en zijn trouwens ook heel handig om je handen in warm te houden.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te beschermen. Om met ons mee te doen, kies je een winterjas voor dames met het label ‘Duurzame materialen’. Dat betekent dat we de kleding hebben gemaakt met ten minste 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de vuilnisbelt belanden. We hebben ons doel nog niet bereikt, maar we zijn goed op weg.