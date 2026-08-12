Witte sport-bh's: sport comfortabel
Van uitdagende hardlooprondes en veeleisende circuittrainingen tot kalmerende yogasessies: een goed passende sport-bh geeft je de ondersteuning die je nodig hebt om gefocust te blijven. Onze witte sport-bh's zijn er in verschillende stijlen, van lichtgewicht modellen met bandjes tot compressie-bh's voor comfort tijdens high-impact work-outs. Nike sport-bh's hebben slimme ontwerpdetails, zoals verborgen naden om schuren te voorkomen en handige, aan de voorkant verstelbare bandjes.
Lichte support voor low-impact training
Je stretcht in de yogastudio. Je bouwt aan een stevigere core tijdens pilates. Je verfijnt je vorm en houdingen aan de barre. Onze witte Nike sport-bh's met lichte support geven je de subtiele ondersteuning die je nodig hebt. Lichtgewicht compressiestoffen houden alles op zijn plaats tijdens elke houding. Ondertussen zorgt extra stretch in het materiaal ervoor dat je je comfortabel in elke richting kunt bewegen. Kies voor een bh met vulling voor extra bedekking en een gladde look. Wil je juist het gevoel van een bh die je haast niet opmerkt, ga dan voor een model zonder vulling.
Meer controle, meer focus
Als je een gemotiveerde hardloper, toegewijde gewichtheffer of serieuze HIIT-fan bent, dan heb je een sportbeha nodig die alles onder controle heeft. Onze Nike witte sport-bh's met medium en complete ondersteuning hebben een stevige, stuitervrije pasvorm. Dat betekent maximale support, hoeveel je ook beweegt. De voorgevormde cups sluiten nauw en licht drukkend aan voor all-day comfort, terwijl ze niet schuren. Verstelbare bandjes helpen je de juiste balans te vinden tussen comfort en bewegingsvrijheid.
Power voor zware work-outs
Je grenzen verleggen betekent dat je gaat zweten. Daarom maken we onze witte sportbeha's van onze gerenommeerde Nike Dri-FIT stof. De speciaal ontwikkelde vezels voeren vocht af van je huid. Vervolgens brengen ze het naar de oppervlakte zodat het snel kan verdampen. We hebben ook strategisch geplaatste mesh panelen en perforaties voor extra luchtstroom op plekken waar zich veel warmte opbouwt. Dat betekent dat je langer koel, kalm en gefocust blijft, zodat je je kunt concentreren op het behalen van je doelen.
Gemaakt voor comfort
We weten dat kleine marges belangrijk zijn in de sport. Daarom besteden we aandacht aan elk ontwerpdetail van onze witte sport-bh's. Denk aan bh's met aan de voorkant verstelbare bandjes om de perfecte pasvorm te vinden (geen onhandig gedoe met je armen op je rug). We hebben ook bh's waarvan je de stijl kunt aanpassen. Switch tussen een standaard of halter-pasvorm, zodat de beha past bij je outfit en bewegingsbehoeften. Voorgevormde cups behouden hun vorm, terwijl stretchmaterialen zorgen voor bewegingsvrijheid. En door de superzachte afwerking kun je je kleding vergeten en je helemaal concentreren op je prestaties.
Voor een betere wereld
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Als je hieraan wil meedoen, kies dan voor een witte Nike sport-bh met het label 'Duurzame materialen'. Dat betekent dat we de kleding met ten minste 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.