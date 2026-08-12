  1. Kleding
    2. /
  2. Ondergoed
    3. /
  3. Sport-bh's

Witte sport-bh's

(26)
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Aanpasbare padded sport-bh met lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Alate Minimalist
Aanpasbare padded sport-bh met lichte ondersteuning
€ 47,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Tanktop-sport-bh met lichte ondersteuning
Nike Zenvy
Tanktop-sport-bh met lichte ondersteuning
€ 59,99
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
Nike Zenvy Strappy
Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
€ 54,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Non-padded sport-bh met lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Non-padded sport-bh met lichte ondersteuning
€ 37,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Padded sport-bh met medium ondersteuning
Bestseller
Nike Swoosh
Padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 44,99
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Padded verstelbare sport-bh
Gerecyclede materialen
Nike Indy Light Support
Padded verstelbare sport-bh
€ 37,99
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Padded verstelbare sport-bh
Bestseller
Nike Indy High Support
Padded verstelbare sport-bh
€ 54,99
Nike Rival
Nike Rival Padded sport-bh met ultrahoge ondersteuning
Bestseller
Nike Rival
Padded sport-bh met ultrahoge ondersteuning
€ 89,99
Jordan Sport
Jordan Sport Jumpman gewatteerde bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Jumpman gewatteerde bh met medium ondersteuning
€ 42,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Scoop-bh met dubbele bandjes
NikeSKIMS Matte
Scoop-bh met dubbele bandjes
€ 64,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Bh met vierkante hals
NikeSKIMS Studio Stretch
Bh met vierkante hals
€ 74,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Triangel-sport-bh
NikeSKIMS Studio Stretch
Triangel-sport-bh
€ 64,99
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Micro-scoop bh
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Micro-scoop bh
€ 44,99
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Padded verstelbare sport-bh (Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Indy Light Support
Padded verstelbare sport-bh (Plus Size)
€ 37,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Micro-scoop bh met print
NikeSKIMS Matte
Micro-scoop bh met print
€ 59,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Lange korset-bh met print voor dames
NikeSKIMS Matte
Lange korset-bh met print voor dames
€ 89,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Scoop-bh met print en diepe hals
NikeSKIMS Matte
Scoop-bh met print en diepe hals
€ 64,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Lange bh met print en V-hals
NikeSKIMS Matte
Lange bh met print en V-hals
€ 64,99
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Padded verstelbare sport-bh (Plus Size)
Net binnen
Nike Indy High Support
Padded verstelbare sport-bh (Plus Size)
€ 54,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Micro-scoop bh
NikeSKIMS Matte
Micro-scoop bh
€ 59,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Sport-bh met lichte ondersteuning en hoge hals
NikeSKIMS Studio Stretch
Sport-bh met lichte ondersteuning en hoge hals
€ 74,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bh met diepe hals
NikeSKIMS Matte
Bh met diepe hals
€ 64,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Lange cami-bh
NikeSKIMS Matte
Lange cami-bh
€ 64,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Lange bh met V-hals
NikeSKIMS Matte
Lange bh met V-hals
€ 64,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Micro-sport-bh voor dames
NikeSKIMS Studio Stretch
Micro-sport-bh voor dames
€ 64,99
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Racerneck-bh
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Racerneck-bh
€ 64,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Micro-sport-bh voor dames
NikeSKIMS Studio Stretch
Micro-sport-bh voor dames
€ 64,99
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Racerneck-bh
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Racerneck-bh
€ 64,99

Witte sport-bh's: sport comfortabel

Van uitdagende hardlooprondes en veeleisende circuittrainingen tot kalmerende yogasessies: een goed passende sport-bh geeft je de ondersteuning die je nodig hebt om gefocust te blijven. Onze witte sport-bh's zijn er in verschillende stijlen, van lichtgewicht modellen met bandjes tot compressie-bh's voor comfort tijdens high-impact work-outs. Nike sport-bh's hebben slimme ontwerpdetails, zoals verborgen naden om schuren te voorkomen en handige, aan de voorkant verstelbare bandjes.


Lichte support voor low-impact training


Je stretcht in de yogastudio. Je bouwt aan een stevigere core tijdens pilates. Je verfijnt je vorm en houdingen aan de barre. Onze witte Nike sport-bh's met lichte support geven je de subtiele ondersteuning die je nodig hebt. Lichtgewicht compressiestoffen houden alles op zijn plaats tijdens elke houding. Ondertussen zorgt extra stretch in het materiaal ervoor dat je je comfortabel in elke richting kunt bewegen. Kies voor een bh met vulling voor extra bedekking en een gladde look. Wil je juist het gevoel van een bh die je haast niet opmerkt, ga dan voor een model zonder vulling.


Meer controle, meer focus


Als je een gemotiveerde hardloper, toegewijde gewichtheffer of serieuze HIIT-fan bent, dan heb je een sportbeha nodig die alles onder controle heeft. Onze Nike witte sport-bh's met medium en complete ondersteuning hebben een stevige, stuitervrije pasvorm. Dat betekent maximale support, hoeveel je ook beweegt. De voorgevormde cups sluiten nauw en licht drukkend aan voor all-day comfort, terwijl ze niet schuren. Verstelbare bandjes helpen je de juiste balans te vinden tussen comfort en bewegingsvrijheid.


Power voor zware work-outs


Je grenzen verleggen betekent dat je gaat zweten. Daarom maken we onze witte sportbeha's van onze gerenommeerde Nike Dri-FIT stof. De speciaal ontwikkelde vezels voeren vocht af van je huid. Vervolgens brengen ze het naar de oppervlakte zodat het snel kan verdampen. We hebben ook strategisch geplaatste mesh panelen en perforaties voor extra luchtstroom op plekken waar zich veel warmte opbouwt. Dat betekent dat je langer koel, kalm en gefocust blijft, zodat je je kunt concentreren op het behalen van je doelen.


Gemaakt voor comfort


We weten dat kleine marges belangrijk zijn in de sport. Daarom besteden we aandacht aan elk ontwerpdetail van onze witte sport-bh's. Denk aan bh's met aan de voorkant verstelbare bandjes om de perfecte pasvorm te vinden (geen onhandig gedoe met je armen op je rug). We hebben ook bh's waarvan je de stijl kunt aanpassen. Switch tussen een standaard of halter-pasvorm, zodat de beha past bij je outfit en bewegingsbehoeften. Voorgevormde cups behouden hun vorm, terwijl stretchmaterialen zorgen voor bewegingsvrijheid. En door de superzachte afwerking kun je je kleding vergeten en je helemaal concentreren op je prestaties.


Voor een betere wereld


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Als je hieraan wil meedoen, kies dan voor een witte Nike sport-bh met het label 'Duurzame materialen'. Dat betekent dat we de kleding met ten minste 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.