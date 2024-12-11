Trainen tijdens je menstruatie. Nooitgestelde vragen

Welkom bij de Nooitgestelde vragen, waar je antwoord krijgt op al je vragen over hoe je je training kunt afstemmen op je menstruatiecyclus.

Er zijn veel vragen over wat je wel en niet kunt doen als je ongesteld bent, en hoe ouders hun kinderen kunnen helpen als ze daarover vragen stellen. Hieronder staan de antwoorden.

1) Kan ik yoga-inversies doen als ik ongesteld ben?

2) Kan ik zwemmen als ik ongesteld ben?

3) Kan ik mijn ongesteldheid wegtrainen?