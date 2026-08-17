Witte damespolo's: blijf op koers
Omarm de klassieke look in een van onze witte damespolo's. We hebben heel wat pasvormen in ons assortiment. Ga voor een cropped lengte voor een frisse, nieuwe versie van deze tijdloze stijl. Of kies voor een mouwloos model voor een luchtig gevoel. We hebben ook traditionele golfpolo's met korte mouwen in gladde, sneldrogende stoffen. Al onze damespolo's zijn ontworpen met het oog op comfort. Zo hoef jij je alleen nog te concentreren op je swing.
Waar je sport je ook brengt, onze witte damespolo's geven je een frisse finish. Kies een polo van katoen met wat stretch, die zacht aanvoelt en waarin je makkelijk beweegt. Of wat dacht je van een van onze modellen van halfzware piqué? Deze stof is superademend en heeft een wafelstructuur voor een nauwsluitende look. En onze supergladde, ultra-stretchy stoffen? Die werken even hard als jij.
Op zonnige dagen blijf je fris en elegant in een witte damespolo met lange mouwen. We hebben ook polo's van lichte materialen met geïntegreerde uv-bescherming, om je beter te beschermen tegen schadelijke zonnestralen. En zweet houd je onder controle in een polo met Nike Dri-FIT technologie. Deze unieke stof voert het vocht af van de huid, voor een snellere verdamping. Zo voel jij je fris en comfortabel tijdens je hele work-out. Wanneer je alles wil geven, trek je een witte damespolo aan met geribde zomen. Daarin kun je comfortabel stretchen en heb je veel bewegingsvrijheid.
Klaar om nog een stapje verder te gaan? Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor een witte damespolo met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.