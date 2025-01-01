ALEXIA PUTELLAS

ALEXIA PUTELLAS

Alexia Putellas voetbalschoenen en voetbalkleding(69)

Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Gerecyclede materialen
€ 269,99
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Voetbalschoenen (kunstgras)
"IK HOU VAN DRUK. HET GEEFT ME DE DRIVE OM TE WINNEN."
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Voetbalschoenen (zachte ondergrond)
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Voetbalschoenen (kunstgras)
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Voetbalschoenen (kunstgras)
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike United Academy
Nike United Academy Dri-FIT voetbaltop met ronde hals voor dames
Gerecyclede materialen
Nike United Academy
Nike United Academy Knit voetbalbroek met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike United Academy
Nike United Academy Knit voetbalshorts met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike United Academy
Nike United Academy Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike United Academy
Nike United Academy Dri-FIT geweven voetbaltrainingspak voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Nike Pro Meisjesshorts
Bestseller
FC Barcelona 2025/26 Stadium Thuis
FC Barcelona 2025/26 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2025/26 Stadium Thuis
FC Barcelona 2025/26 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
Bestseller
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy LV8
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy LV8 Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Pro
Nike Pro Non-padded sport-bh met lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2025/26 Stadium Uit
FC Barcelona 2025/26 Stadium Uit Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2025/26 Match Thuis
FC Barcelona 2025/26 Match Thuis Nike Dri-FIT ADV authentiek voetbalshirt voor heren
Bestseller
FC Barcelona 2025/26 Stadium Derde
FC Barcelona 2025/26 Stadium Derde Nike Total 90 Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Voetbalschoenen (zachte ondergrond)
FC Barcelona 2025/26 Match Uit
FC Barcelona 2025/26 Match Uit Kobe Dri-FIT ADV Authentiek voetbalshirt voor heren
Bestseller
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Ruimvallend geweven damesjack met capuchon
Nike Air Pegasus 2005
Nike Air Pegasus 2005 Damesschoenen
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Sweatshirt van sweatstof met ronde hals en print voor dames
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2025/26 Stadium Derde
FC Barcelona 2025/26 Stadium Derde Nike Total 90 Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized cargobroek met camouflageprint en halfhoge taille voor dames
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Voetbalsokken tot over de knie
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2025/26 Match Uit
FC Barcelona 2025/26 Match Uit Kobe Dri-FIT ADV authentiek voetbalshirt voor kids
Gerecyclede materialen
Nike LD-1000
Nike LD-1000 Damesschoenen
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT meisjestop met lange mouwen en halflange rits
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2025/26 Match Derde
FC Barcelona 2025/26 Match Derde Nike Total 90 Authentiek voetbalshirt met Dri-FIT ADV voor heren
Gerecyclede materialen
Nike One
Nike One Lange sport-bh voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Nike Sportswear Geweven denim damesbroek
Nike Field General 'Butter'
Nike Field General 'Butter' Damesschoenen
Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR Damesschoenen
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2025/26 Stadium Thuis
FC Barcelona 2025/26 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Nike Academy Voetbalbroek met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Geplooid trainingsjack voor dames
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Voetbalschoenen (kunstgras)
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2025/26 Match Derde
FC Barcelona 2025/26 Match Derde Nike Total 90 Authentiek voetbalshirt met Dri-FIT ADV voor kids
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2025/26 Match Thuis
FC Barcelona 2025/26 Match Thuis Nike Dri-FIT ADV authentiek voetbalshirt voor kids
Gerecyclede materialen
Alexia Putellas voetbalkleding en voetbalschoenen: vier de legende

Van trainingen na het werk tot wedstrijden die je móét winnen voor je team: onze collectie Alexia Putellas voetbaltenues en voetbalschoenen helpt je een topprestatie neer te zetten. Zoals shirts en korte broeken met een gestroomlijnde pasvorm waarin je vrijuit kunt bewegen. Of wat dacht je van een paar Alexia Putellas voetbalschoenen? Die zijn gemaakt van innovatieve materialen. En we hebben ze zowel in maten voor volwassenen als kinderen, zodat je net als je heldin kunt presteren op het veld.


Doe je uiterste best voor je team op een paar Alexia Putellas voetbalschoenen. Afhankelijk van het veld waarop je speelt, kun je kiezen uit verschillende noppen. We hebben ook AstroTurf zolen voor zaalvoetbal of kunstgras. Met een Cyclone 360 profielzool stop je snel en draai je in elke richting. Ondersteunende demping onder de voeten helpt schokken te absorberen om je spieren en gewrichten te beschermen. En aan de bovenkant van Alexia Putellas sneakers zitten NikeSkin zones van speciaal ontwikkeld mesh. Zo voel je de bal beter aan je voet, voor extra controle en nauwkeurigheid.


Van hard werken krijg je het warm. Daarom maken we onze Alexia Putellas voetbalkleding met Nike Dri-FIT technologie. De speciale vezels voeren zweet af van de huid, naar het oppervlak van het kledingstuk. Daar kan het sneller verdampen. Onze stoffen hebben ook ademende eigenschappen die de luchtcirculatie rond je huid bevorderen. Zo raak je overtollige warmte snel kwijt en blijf je langer fris en gefocust.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor Alexia Putellas kleding en schoenen met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt en schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.


Alexia Putellas is een middenvelder bij FC Barcelona en een icoon van het vrouwenvoetbal. Ze heeft elke grote clubtrofee en elke beker voor individuele spelers al een keer in de lucht mogen houden. Haar speelstijl is een combinatie van uitzonderlijk spelinzicht en precisie. Het design van Alexia Putellas voetbalschoenen weerspiegelt deze kwaliteiten en helpt spelers hun dromen waar te maken.