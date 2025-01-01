Nike hardloopschoenen met ondersteuning: ondersteun je voeten
Op de verharde weg lopen kan een aanslag zijn op je benen. Daarom is het belangrijk dat je ondersteunende hardloopschoenen draagt. Straten zijn namelijk niet zacht zoals paden of banen, waardoor de grond de schokken minder goed absorbeert en je enkels en knieën extra worden belast. Onze schoenen zijn speciaal gemaakt voor demping en ondersteunen je voeten terwijl ze herhaalde stappen maken op harde, vlakke ondergronden. Zo heb je maximaal comfort en een minimaal blessurerisico.
Bij Nike hebben we veel tijd besteed aan de wetenschap achter wat er met je voet gebeurt als die neerkomt op harde ondergronden, zoals asfalt of klinkers. Waarom? Omdat we willen dat je op je best kunt presteren, seizoen na seizoen, jaar na jaar. Nike hardloopschoenen met ondersteuning zijn gemaakt om de manier waarop je voet afrolt te begeleiden en de impact tijdens de landing te verdelen. Ze ondersteunen ook je wreef met extra demping in het midden.
We hebben onze ondersteunende hardloopschoenen een verhoogde zool gegeven om te helpen de impact van je stappen te dempen. Tussenzolen van foam met een Air Zoom unit in de voorvoet helpen om een stabiel oppervlak te creëren zonder in te leveren op prestaties. Een ademend bovenwerk met mesh in warme zones helpt je zo koel mogelijk te blijven terwijl je kilometers vreet. Ondertussen geeft het wafelprofiel van de buitenzool je superieure grip als de weg nat of glad is.
Move to Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van de sport te beschermen. Wil je meehelpen? Kies dan voor een paar ondersteunende hardloopschoenen met het label 'Duurzame materialen'. Dat houdt in dat de schoenen zijn gemaakt van minstens 20% gerecycled materiaal. Denk aan polyester gemaakt van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die daardoor niet op de afvalberg belanden.