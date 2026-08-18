Dierenprintschoenen voor dames: oerkracht voor elke dag
Of je nu naar de sportschool gaat of onderweg bent naar je werk, met onze dierenprint-damesneakers zet je krachtige stappen. We hebben ze in opvallende prints, maar ook met subtiele ton sur ton details. Zo is er altijd een paar schoenen dat bij jou past. Let ook op de iconische Nike Swoosh, vaak in een contrasterende kleur. Door verend foam in de zool en soepele materialen heb jij het gevoel dat je op wolken loopt. Zo voelen je damesschoenen met dierenprint net zo goed als ze eruitzien. En door het lichte ontwerp houdt niets jou tegen om je doelen te bereiken.
Ga je een stuk hardlopen? Kies dan voor dierenprintschoenen voor dames met Nike Air technologie. De luchtkussentjes in de hak vangen de impact van je stappen op voor maximale demping. Het resultaat? Elke stap voelt licht aan en je beschermt je gewrichten. Als je intensiever gaat sporten, kies je voor extra ademende schoenen met gaatjes in het bovenwerk. Dierenprintsneakers voor dames met een klassieke vetersluiting blijven stevig om je voet zitten. En als je een rustdag hebt, kies je voor instappers. Zo sta je meteen in de relaxmodus. Door de stevige stoffen van onze dames-dierenprintschoenen weet je zeker dat je schoenen lang meegaan. Zo kun jij jezelf blijven pushen.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan voor damessneakers met dierenprint met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.