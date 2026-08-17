Sweaters en hoodies met rits voor dames: ideaal voor elke dag
Of je nu 's ochtends hardloopt of traint na het werk, in een dameshoodie met rits ben je altijd klaar voor wat de dag je brengt. In onze collectie vind je volop functionele kleding waarin je warm en comfortabel blijft. We ontwerpen de hoodies met rits voor dames met een relaxte pasvorm en zakken waarin je van alles kwijt kunt, van sleutels tot koude handen. Met de volledige rits aan de voorkant regel je de luchtcirculatie en trek je je hoodie gemakkelijk aan en uit. En omdat ze gemaakt worden van lichte, soepele stoffen, zitten ze de hele dag lekker.
In alle weersomstandigheden
Als de temperatuur daalt, is een damessweater met rits van middelzware fleece ideaal. Deze zachte stof is extra zacht aan de binnenkant en heerlijk soepel aan de buitenkant. De fleece houdt je warm en behoudt zijn vorm. Tijdens de tussenseizoenen kies je voor ademende French terry, die tussen warme fleece en lichte jersey in zit. Als het echt koud wordt, komen dameshoodies met rits en Nike Therma-FIT technologie goed van pas. Deze slimme stof houdt de natuurlijke warmte van je lichaam vast tussen de vezels, zodat jij comfortabel blijft in koude omstandigheden. Zónder dat je kleding zwaar aanvoelt.
Gemaakt voor maximaal comfort
Onze sweaters voor dames met rits zorgen direct voor warmte, of je nu lekker thuis op de bank zit of op weg bent naar je werk. De zachte stof met platte naden is fijn voor je huid, ook als je de sweater de hele dag draagt. Dit betekent dat je ongestoord kunt bewegen. De flexibele materialen bewegen bovendien met je mee in alle richtingen. Hoodies met rekbare ribboorden aan de mouwen en onderkant houden warmte vast. Een verstelbaar trekkoord bij de hals houdt de capuchon stevig op zijn plaats. Ook houdt de ademende stof je comfortabel als de intensiteit toeneemt, zodat je alles aankunt wat er op je pad komt.
Iconische stijl
Maak je graag een statement? Bekijk dan onze sweaters voor dames met rits en opvallende details, zoals oversized zakken en brede ribboorden. Of kies voor een cropped model met verlaagde schouders en ruime mouwen voor een nonchalante look. De collectie bevat full-zip dameshoodies en -sweaters met luxe details, zoals een satijnen voering in de capuchon die je haar glad houdt. Sommige modellen hebben duimgaten in de mouwen, die daardoor iets langer zijn en goed op hun plek blijven zitten tijdens het sporten. Van opvallende colour-blocking tot eye-catching prints en jacks met clublogo's: in onze collectie vind je zeker iets dat past bij jouw unieke stijl. De iconische Nike Swoosh geeft je outfit een premium touch.
Onze toekomstmissie
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan voor een hoodie voor dames met rits met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.