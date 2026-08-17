  1. Kleding
    2. /
  2. Hoodies en sweatshirts

Hoodies en sweaters met rits voor dames

(16)
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Dameshoodie met rits over de hele lengte
+3
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Dameshoodie met rits over de hele lengte
€ 69,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized fleecehoodie met rits over de hele lengte voor dames
Bestseller
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized fleecehoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 69,99
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Hoodie met rits voor dames
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Hoodie met rits voor dames
€ 119,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized trainingsjack voor dames
Nike Pregame Fleece
Oversized trainingsjack voor dames
€ 119,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damesjack met rits
Nike Sportswear
Damesjack met rits
€ 139,99
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Jack met rits
Gerecyclede materialen
ACG Wolf Tree
Jack met rits
€ 119,99
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Therma-FIT ADV jack met rits over de hele lengte voor dames
Gerecyclede materialen
ACG Canwell Glacier
Therma-FIT ADV jack met rits over de hele lengte voor dames
€ 199,99
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 134,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT damestuniek met rits over de hele lengte
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT damestuniek met rits over de hele lengte
€ 99,99
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 134,99
Chelsea FC Phoenix Fleece
Chelsea FC Phoenix Fleece Nike Football oversized hoodie met rits over de hele lengte voor dames
Chelsea FC Phoenix Fleece
Nike Football oversized hoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 79,99
NikeSKIMS Stretch Knit
NikeSKIMS Stretch Knit Cropped dameshoodie met rits over de hele lengte
NikeSKIMS Stretch Knit
Cropped dameshoodie met rits over de hele lengte
€ 109,99
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 134,99
Atlético de Madrid Chill van sweatstof
Atlético de Madrid Chill van sweatstof Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
Atlético de Madrid Chill van sweatstof
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 79,99
British & Irish Lions
British & Irish Lions Nike Club hoodie met rits over de hele lengte voor dames
British & Irish Lions
Nike Club hoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 74,99
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Hoodie met rits voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Therma-FIT One
Hoodie met rits voor dames
30% korting

Sweaters en hoodies met rits voor dames: ideaal voor elke dag

Of je nu 's ochtends hardloopt of traint na het werk, in een dameshoodie met rits ben je altijd klaar voor wat de dag je brengt. In onze collectie vind je volop functionele kleding waarin je warm en comfortabel blijft. We ontwerpen de hoodies met rits voor dames met een relaxte pasvorm en zakken waarin je van alles kwijt kunt, van sleutels tot koude handen. Met de volledige rits aan de voorkant regel je de luchtcirculatie en trek je je hoodie gemakkelijk aan en uit. En omdat ze gemaakt worden van lichte, soepele stoffen, zitten ze de hele dag lekker.


In alle weersomstandigheden


Als de temperatuur daalt, is een damessweater met rits van middelzware fleece ideaal. Deze zachte stof is extra zacht aan de binnenkant en heerlijk soepel aan de buitenkant. De fleece houdt je warm en behoudt zijn vorm. Tijdens de tussenseizoenen kies je voor ademende French terry, die tussen warme fleece en lichte jersey in zit. Als het echt koud wordt, komen dameshoodies met rits en Nike Therma-FIT technologie goed van pas. Deze slimme stof houdt de natuurlijke warmte van je lichaam vast tussen de vezels, zodat jij comfortabel blijft in koude omstandigheden. Zónder dat je kleding zwaar aanvoelt.


Gemaakt voor maximaal comfort


Onze sweaters voor dames met rits zorgen direct voor warmte, of je nu lekker thuis op de bank zit of op weg bent naar je werk. De zachte stof met platte naden is fijn voor je huid, ook als je de sweater de hele dag draagt. Dit betekent dat je ongestoord kunt bewegen. De flexibele materialen bewegen bovendien met je mee in alle richtingen. Hoodies met rekbare ribboorden aan de mouwen en onderkant houden warmte vast. Een verstelbaar trekkoord bij de hals houdt de capuchon stevig op zijn plaats. Ook houdt de ademende stof je comfortabel als de intensiteit toeneemt, zodat je alles aankunt wat er op je pad komt.


Iconische stijl


Maak je graag een statement? Bekijk dan onze sweaters voor dames met rits en opvallende details, zoals oversized zakken en brede ribboorden. Of kies voor een cropped model met verlaagde schouders en ruime mouwen voor een nonchalante look. De collectie bevat full-zip dameshoodies en -sweaters met luxe details, zoals een satijnen voering in de capuchon die je haar glad houdt. Sommige modellen hebben duimgaten in de mouwen, die daardoor iets langer zijn en goed op hun plek blijven zitten tijdens het sporten. Van opvallende colour-blocking tot eye-catching prints en jacks met clublogo's: in onze collectie vind je zeker iets dat past bij jouw unieke stijl. De iconische Nike Swoosh geeft je outfit een premium touch.


Onze toekomstmissie


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan voor een hoodie voor dames met rits met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.