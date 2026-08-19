Matching fitness-sets: de perfecte work-out-kleding voor je training
In onze fitness-sets haal je alles uit je training terwijl je je net zo goed voelt als je eruitziet. Combineer leggings, korte broeken of joggingbroeken met ondersteunende sport-bh's en warme hoodies uit onze prestatiegerichte collectie. Ontdek kleding van lichte stoffen met precies de juiste hoeveelheid stretch, zodat je tijdens het sporten vrijuit kunt bewegen.
Ga voor work-outsets met Nike Dri-FIT technologie en blijf koel en fris tijdens intensieve trainingssessies. Deze technologie voert vocht af van je huid, zodat het snel kan verdampen en jij droog en comfortabel blijft. Als je met zware gewichten werkt of diepe squats doet, kies dan voor leggings met een brede elastische tailleband. Die blijven op hun plek als je beweegt, zodat je zelfverzekerd kunt trainen. Daarnaast geven squatbestendige stoffen je de bedekking die je nodig hebt om er helemaal voor te gaan.
Ben je op zoek naar een complete look? Combineer je korte broek of legging dan met een top van zacht materiaal. We hebben alles, van cropped en getailleerde modellen tot casual, ruimvallende opties, zodat ook jij de perfecte fitness-co-ord-look kunt vinden. Kies voor tops met zachte ondersteuning en geïntegreerde bh's. Of geniet van een lichte, maar stevige sport-bh met complete ondersteuning, die je qua pasvorm kunt aanpassen.
Niet iedereen traint op dezelfde manier. Daarom is onze sportkleding verkrijgbaar in verschillende pasvormen en ondersteuningsniveaus. Je vindt bij ons tweedelige, matchende fitness-sets die zijn ontworpen om je te ondersteunen bij jouw manier van trainen. Of je nu op zoek bent naar een korte broek met zakken in de tailleband en een binnenbroek, of een legging met een extra hoge taille voor maximale bedekking: wij hebben designs die passen bij jouw wensen.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Om mee te doen, kies je voor onze fitness-sets met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.