Fitness-sets

(144)
Nike Universa
Nike Universa Sport-bh van mesh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Sport-bh van mesh met medium ondersteuning
€ 74,99
Nike Universa
Nike Universa 7/8-legging met mesh en hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Universa
7/8-legging met mesh en hoge taille voor dames
€ 119,99
Nike Universa
Nike Universa Bikershorts met hoge taille zonder naden aan de voorkant voor dames (13 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bikershorts met hoge taille zonder naden aan de voorkant voor dames (13 cm)
€ 69,99
Nike Universa
Nike Universa Tanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Tanktop voor dames
€ 59,99
Nike Universa
Nike Universa 7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
Bestseller
Nike Universa
7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 109,99
Nike Universa
Nike Universa Damestop van mesh met korte mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Damestop van mesh met korte mouwen
€ 74,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
€ 32,99
Nike Universa
Nike Universa Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 109,99
Nike Indy
Nike Indy Tanktop met verstelbare bh met vulling en lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Indy
Tanktop met verstelbare bh met vulling en lichte ondersteuning
€ 44,99
Nike Universa
Nike Universa Padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 69,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Tanktop met padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Tanktop met padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 47,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 54,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 47,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 2-in-1 shorts met hoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 2-in-1 shorts met hoge taille voor dames (8 cm)
€ 54,99
Nike Indy
Nike Indy Sport-bh met lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Indy
Sport-bh met lichte ondersteuning
€ 47,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Padded sport-bh met medium ondersteuning
+1
Gerecyclede materialen
Nike Swoosh
Padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 44,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT oversized damestop met ronde hals
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT oversized damestop met ronde hals
€ 94,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Ruimvallende damesshorts met Dri-FIT en halfhoge taille (10 cm)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Ruimvallende damesshorts met Dri-FIT en halfhoge taille (10 cm)
€ 64,99
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Padded verstelbare sport-bh
Gerecyclede materialen
Nike Indy Light Support
Padded verstelbare sport-bh
€ 37,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Padded sport-bh met lange mouwen en lichte ondersteuning
Nike Zenvy
Padded sport-bh met lange mouwen en lichte ondersteuning
€ 59,99
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT damestop met korte mouwen
+1
Gerecyclede materialen
Nike One Classic
Dri-FIT damestop met korte mouwen
€ 34,99
Nike One Classic Twist
Nike One Classic Twist Dri-FIT damestop met korte mouwen
Gerecyclede materialen
Nike One Classic Twist
Dri-FIT damestop met korte mouwen
€ 34,99
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
€ 44,99
Nike One
Nike One Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
€ 39,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro Seamless
Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
€ 42,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT T-shirt voor dames
Nike Pro Seamless
Dri-FIT T-shirt voor dames
€ 49,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Trainingstop met rits voor dames
Bestseller
Nike Pro Seamless
Trainingstop met rits voor dames
€ 64,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 42,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-legging met hoge taille voor dames
Nike Pro Seamless
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 54,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cropped tanktop met Dri-FIT voor dames
Nike Pro Seamless
Cropped tanktop met Dri-FIT voor dames
€ 42,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Non-padded sport-bh met lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Non-padded sport-bh met lichte ondersteuning
€ 37,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT korte top met lange mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT korte top met lange mouwen voor dames
€ 47,99
Nike Pro
Nike Pro Ruimvallend T-shirt voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Ruimvallend T-shirt voor dames
€ 37,99
Nike Pro
Nike Pro Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
€ 32,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT geweven damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT geweven damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
€ 37,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 54,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
€ 42,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Lange legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 64,99
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson'
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson' Dri-FIT damestop met lange mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson'
Dri-FIT damestop met lange mouwen
€ 59,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Sport-bh met lichte ondersteuning
Nike Zenvy
Sport-bh met lichte ondersteuning
€ 59,99
Nike One Fitted
Nike One Fitted Cropped tanktop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One Fitted
Cropped tanktop met Dri-FIT voor dames
€ 34,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT oversized damestop met halflange rits
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT oversized damestop met halflange rits
€ 99,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie voor dames
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Hoodie voor dames
€ 89,99
Nike
Nike Damesjack met lange mouwen en rits
Gerecyclede materialen
Nike
Damesjack met lange mouwen en rits
€ 54,99
Nike One
Nike One Damesshorts (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Damesshorts (13 cm)
€ 34,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT rok met uv-bescherming, hoge taille en plooien
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT rok met uv-bescherming, hoge taille en plooien
€ 109,99
Nike Swift
Nike Swift Licht gevoerde sport-bh met complete ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Licht gevoerde sport-bh met complete ondersteuning
€ 69,99
Nike Pro
Nike Pro Lange legging met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Lange legging met halfhoge taille voor dames
€ 47,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro Seamless
Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
€ 42,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT T-shirt voor dames
Nike Pro Seamless
Dri-FIT T-shirt voor dames
€ 49,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Trainingstop met rits voor dames
Bestseller
Nike Pro Seamless
Trainingstop met rits voor dames
€ 64,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 42,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-legging met hoge taille voor dames
Nike Pro Seamless
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 54,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cropped tanktop met Dri-FIT voor dames
Nike Pro Seamless
Cropped tanktop met Dri-FIT voor dames
€ 42,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Non-padded sport-bh met lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Non-padded sport-bh met lichte ondersteuning
€ 37,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT korte top met lange mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT korte top met lange mouwen voor dames
€ 47,99
Nike Pro
Nike Pro Ruimvallend T-shirt voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Ruimvallend T-shirt voor dames
€ 37,99
Nike Pro
Nike Pro Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
€ 32,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT geweven damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT geweven damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
€ 37,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 54,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
€ 42,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Lange legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 64,99
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson'
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson' Dri-FIT damestop met lange mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson'
Dri-FIT damestop met lange mouwen
€ 59,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Sport-bh met lichte ondersteuning
Nike Zenvy
Sport-bh met lichte ondersteuning
€ 59,99
Nike One Fitted
Nike One Fitted Cropped tanktop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One Fitted
Cropped tanktop met Dri-FIT voor dames
€ 34,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT oversized damestop met halflange rits
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT oversized damestop met halflange rits
€ 99,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie voor dames
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Hoodie voor dames
€ 89,99
Nike
Nike Damesjack met lange mouwen en rits
Gerecyclede materialen
Nike
Damesjack met lange mouwen en rits
€ 54,99
Nike One
Nike One Damesshorts (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Damesshorts (13 cm)
€ 34,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT rok met uv-bescherming, hoge taille en plooien
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT rok met uv-bescherming, hoge taille en plooien
€ 109,99
Nike Swift
Nike Swift Licht gevoerde sport-bh met complete ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Licht gevoerde sport-bh met complete ondersteuning
€ 69,99
Nike Pro
Nike Pro Lange legging met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Lange legging met halfhoge taille voor dames
€ 47,99

Matching fitness-sets: de perfecte work-out-kleding voor je training

In onze fitness-sets haal je alles uit je training terwijl je je net zo goed voelt als je eruitziet. Combineer leggings, korte broeken of joggingbroeken met ondersteunende sport-bh's en warme hoodies uit onze prestatiegerichte collectie. Ontdek kleding van lichte stoffen met precies de juiste hoeveelheid stretch, zodat je tijdens het sporten vrijuit kunt bewegen.


Ga voor work-outsets met Nike Dri-FIT technologie en blijf koel en fris tijdens intensieve trainingssessies. Deze technologie voert vocht af van je huid, zodat het snel kan verdampen en jij droog en comfortabel blijft. Als je met zware gewichten werkt of diepe squats doet, kies dan voor leggings met een brede elastische tailleband. Die blijven op hun plek als je beweegt, zodat je zelfverzekerd kunt trainen. Daarnaast geven squatbestendige stoffen je de bedekking die je nodig hebt om er helemaal voor te gaan.


Ben je op zoek naar een complete look? Combineer je korte broek of legging dan met een top van zacht materiaal. We hebben alles, van cropped en getailleerde modellen tot casual, ruimvallende opties, zodat ook jij de perfecte fitness-co-ord-look kunt vinden. Kies voor tops met zachte ondersteuning en geïntegreerde bh's. Of geniet van een lichte, maar stevige sport-bh met complete ondersteuning, die je qua pasvorm kunt aanpassen.


Niet iedereen traint op dezelfde manier. Daarom is onze sportkleding verkrijgbaar in verschillende pasvormen en ondersteuningsniveaus. Je vindt bij ons tweedelige, matchende fitness-sets die zijn ontworpen om je te ondersteunen bij jouw manier van trainen. Of je nu op zoek bent naar een korte broek met zakken in de tailleband en een binnenbroek, of een legging met een extra hoge taille voor maximale bedekking: wij hebben designs die passen bij jouw wensen.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Om mee te doen, kies je voor onze fitness-sets met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.