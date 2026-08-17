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Blauwe tops en T-shirts voor dames

(113)
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT tanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT tanktop voor dames
€ 37,99
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift Aero-FIT
Hardlooptanktop voor dames
€ 64,99
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT damestop met korte mouwen
Bestseller
Nike One Classic
Dri-FIT damestop met korte mouwen
€ 34,99
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT damesjack met rits over de hele lengte
Gerecyclede materialen
Nike One Fitted
Dri-FIT damesjack met rits over de hele lengte
€ 49,99
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Hardlooptop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift Aero-FIT
Hardlooptop met korte mouwen voor dames
€ 69,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Aansluitende, korte tanktop voor dames
Nike Sportswear
Aansluitende, korte tanktop voor dames
€ 39,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT T-shirt voor dames
Nike Pro Seamless
Dri-FIT T-shirt voor dames
€ 49,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
€ 47,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT korte top met lange mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT korte top met lange mouwen voor dames
€ 47,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
Net binnen
Nike Tempo
Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
€ 29,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversized T-shirt voor dames
Nike Sportswear Classic
Oversized T-shirt voor dames
€ 39,99
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials T-shirt voor dames
Nike Sportswear Club Essentials
T-shirt voor dames
€ 24,99
Nike Runway
Nike Runway Jersey top voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Runway
Jersey top voor dames
€ 114,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Sweatshirt met korte rits voor dames
Nike Sportswear
Sweatshirt met korte rits voor dames
€ 79,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT hardlooptop met korte rits en uv-bescherming voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT hardlooptop met korte rits en uv-bescherming voor dames
€ 69,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Polotop met korte mouwen voor dames
Nike Sportswear
Polotop met korte mouwen voor dames
€ 69,99
NikeCourt Court collectie
NikeCourt Court collectie Dri-FIT tanktop voor dames
Gerecyclede materialen
NikeCourt Court collectie
Dri-FIT tanktop voor dames
€ 69,99
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT tennistop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
NikeCourt Advantage
Dri-FIT tennistop met korte mouwen voor dames
€ 59,99
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT tennistop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Victory
Dri-FIT tennistop met korte mouwen voor dames
€ 49,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cropped tanktop met Dri-FIT voor dames
Nike Pro Seamless
Cropped tanktop met Dri-FIT voor dames
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt voor dames
Nike Sportswear
T-shirt voor dames
€ 39,99
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson'
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson' Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson'
Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames
€ 69,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT damestop met één mouw
Nike Zenvy
Dri-FIT damestop met één mouw
€ 69,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames
€ 84,99
Nike Sportswear Essentials
Nike Sportswear Essentials T-shirt voor dames
Nike Sportswear Essentials
T-shirt voor dames
€ 34,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames
€ 89,99
Braziliaans elftal 2026 Stadium Uit
Braziliaans elftal 2026 Stadium Uit Nike Dri-FIT voetbalshirt voor dames
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Gerecyclede materialen
Braziliaans elftal 2026 Stadium Uit
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor dames
€ 109,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
€ 34,99
Nike Club Rules
Nike Club Rules T-shirt
Nike Club Rules
T-shirt
€ 44,99
Frans elftal 2026 Stadium Thuis
Frans elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor dames
Customize
Gerecyclede materialen
Frans elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor dames
€ 109,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized satijnen damestop met lange mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Oversized satijnen damestop met lange mouwen
€ 69,99
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Tennistanktop voor dames
Net binnen
NikeCourt Slam
Tennistanktop voor dames
€ 79,99
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Frans elftal 2026 Match Thuis
Frans elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor dames
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Gerecyclede materialen
Frans elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor dames
€ 159,99
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
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Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
€ 99,99
Nike SB
Nike SB Skatetop met mesh
Nike SB
Skatetop met mesh
€ 64,99
AFC Richmond 2026 Stadium Thuis
AFC Richmond 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
Gerecyclede materialen
AFC Richmond 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
€ 109,99
Braziliaans elftal 2026 Match Uit
Braziliaans elftal 2026 Match Uit Nike Aero-FIT voetbalshirt voor dames
Customize
Gerecyclede materialen
Braziliaans elftal 2026 Match Uit
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor dames
€ 159,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversized T-shirt voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Classic
Oversized T-shirt voor dames
€ 34,99
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Nike Universa
Nike Universa Damestop van mesh met korte mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Damestop van mesh met korte mouwen
€ 74,99
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid Nike voetbalshirt voor dames
Atlético de Madrid
Nike voetbalshirt voor dames
€ 29,99
England Energy
England Energy Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren
Bestseller
England Energy
Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren
€ 74,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Trainingstop met rits voor dames
Bestseller
Nike Pro Seamless
Trainingstop met rits voor dames
€ 64,99
Jordan
Jordan Mouwloze tanktop voor dames
Jordan
Mouwloze tanktop voor dames
€ 39,99
Nike Pro
Nike Pro Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
€ 37,99
Inter Milan 2026/27 Stadium Thuis
Inter Milan 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
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Gerecyclede materialen
Inter Milan 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
€ 109,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
€ 24,99
Nike Sportswear Essentials
Nike Sportswear Essentials T-shirt voor dames
Nike Sportswear Essentials
T-shirt voor dames
€ 34,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames
€ 89,99
Braziliaans elftal 2026 Stadium Uit
Braziliaans elftal 2026 Stadium Uit Nike Dri-FIT voetbalshirt voor dames
Customize
Gerecyclede materialen
Braziliaans elftal 2026 Stadium Uit
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor dames
€ 109,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
€ 34,99
Nike Club Rules
Nike Club Rules T-shirt
Nike Club Rules
T-shirt
€ 44,99
Frans elftal 2026 Stadium Thuis
Frans elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor dames
Customize
Gerecyclede materialen
Frans elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor dames
€ 109,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized satijnen damestop met lange mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Oversized satijnen damestop met lange mouwen
€ 69,99
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Tennistanktop voor dames
Net binnen
NikeCourt Slam
Tennistanktop voor dames
€ 79,99
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Frans elftal 2026 Match Thuis
Frans elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor dames
Customize
Gerecyclede materialen
Frans elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor dames
€ 159,99
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
Customize
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
€ 99,99
Nike SB
Nike SB Skatetop met mesh
Nike SB
Skatetop met mesh
€ 64,99
AFC Richmond 2026 Stadium Thuis
AFC Richmond 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
Gerecyclede materialen
AFC Richmond 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
€ 109,99
Braziliaans elftal 2026 Match Uit
Braziliaans elftal 2026 Match Uit Nike Aero-FIT voetbalshirt voor dames
Customize
Gerecyclede materialen
Braziliaans elftal 2026 Match Uit
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor dames
€ 159,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversized T-shirt voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Classic
Oversized T-shirt voor dames
€ 34,99
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Nike Universa
Nike Universa Damestop van mesh met korte mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Damestop van mesh met korte mouwen
€ 74,99
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid Nike voetbalshirt voor dames
Atlético de Madrid
Nike voetbalshirt voor dames
€ 29,99
England Energy
England Energy Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren
Bestseller
England Energy
Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren
€ 74,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Trainingstop met rits voor dames
Bestseller
Nike Pro Seamless
Trainingstop met rits voor dames
€ 64,99
Jordan
Jordan Mouwloze tanktop voor dames
Jordan
Mouwloze tanktop voor dames
€ 39,99
Nike Pro
Nike Pro Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
€ 37,99
Inter Milan 2026/27 Stadium Thuis
Inter Milan 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
Customize
Gerecyclede materialen
Inter Milan 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
€ 109,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
€ 24,99

Damestops in het blauw: blijf fris en comfortabel

Ga je trainen in de sportschool of een rondje hardlopen in het park? Onze blauwe T-shirts voor dames houden je fris, zodat jij alles uit je work-out kunt halen. In middelzware shirts bijvoorbeeld. Die zijn gemaakt van superzachte materialen, waarin jij je altijd en overal comfortabel voelt. Op zoek naar iets zachts met een fijne textuur? Ga dan voor blauwe dames-T-shirts van gewassen katoen. Die behouden hun vorm en voelen heerlijk aan op je huid. We hebben ook lichte en ademende T-shirts voor dames in het blauw. Zoals mouwloze tops met een open rug, waardoor vocht makkelijker kan verdampen.


We hebben altijd een blauwe top voor dames in jouw favoriete pasvorm. Zo zijn klassieke T-shirts met een losse pasvorm heerlijk luchtig. Houd je meer van een gestroomlijnde look? Ga dan voor een nauwsluitende koningsblauwe top voor dames met een zachte, elastische jacquardband op de zoom. Die houdt je shirt op z'n plek, wat de training ook van je vraagt. Als je veelzijdigheid het allerbelangrijkst vindt, kies dan voor een damesshirt met een kwartrits. Die rits je dicht voor extra warmte of juist open voor meer ventilatie. Duimgaten geven je extra bedekking en houden je mouwen goed op hun plek.


Shop marineblauwe T-shirts voor dames die passen bij de intensiteit van je work-out. Zoals navy tops voor dames met Nike Dri-FIT technologie. Dit populaire materiaal voert vocht af van de huid, zodat het sneller verdampt. Zo blijf jij fris en comfortabel. Er zijn ook kobaltblauwe tops voor dames met mesh inzetten onder de armen. Die zorgen voor ventilatie precies waar je die het hardst nodig hebt. En in een donker- of lichtblauwe top met splitten aan de zijkant kun je vrijuit stretchen of een eindsprint trekken.


De zorg voor het milieu is een teamsport. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor blauwe damestops met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecyclede materialen. Denk aan duurzaam polyester uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.