Damestops in het blauw: blijf fris en comfortabel
Ga je trainen in de sportschool of een rondje hardlopen in het park? Onze blauwe T-shirts voor dames houden je fris, zodat jij alles uit je work-out kunt halen. In middelzware shirts bijvoorbeeld. Die zijn gemaakt van superzachte materialen, waarin jij je altijd en overal comfortabel voelt. Op zoek naar iets zachts met een fijne textuur? Ga dan voor blauwe dames-T-shirts van gewassen katoen. Die behouden hun vorm en voelen heerlijk aan op je huid. We hebben ook lichte en ademende T-shirts voor dames in het blauw. Zoals mouwloze tops met een open rug, waardoor vocht makkelijker kan verdampen.
We hebben altijd een blauwe top voor dames in jouw favoriete pasvorm. Zo zijn klassieke T-shirts met een losse pasvorm heerlijk luchtig. Houd je meer van een gestroomlijnde look? Ga dan voor een nauwsluitende koningsblauwe top voor dames met een zachte, elastische jacquardband op de zoom. Die houdt je shirt op z'n plek, wat de training ook van je vraagt. Als je veelzijdigheid het allerbelangrijkst vindt, kies dan voor een damesshirt met een kwartrits. Die rits je dicht voor extra warmte of juist open voor meer ventilatie. Duimgaten geven je extra bedekking en houden je mouwen goed op hun plek.
Shop marineblauwe T-shirts voor dames die passen bij de intensiteit van je work-out. Zoals navy tops voor dames met Nike Dri-FIT technologie. Dit populaire materiaal voert vocht af van de huid, zodat het sneller verdampt. Zo blijf jij fris en comfortabel. Er zijn ook kobaltblauwe tops voor dames met mesh inzetten onder de armen. Die zorgen voor ventilatie precies waar je die het hardst nodig hebt. En in een donker- of lichtblauwe top met splitten aan de zijkant kun je vrijuit stretchen of een eindsprint trekken.
De zorg voor het milieu is een teamsport. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor blauwe damestops met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecyclede materialen. Denk aan duurzaam polyester uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.