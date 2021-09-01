專家分享身體需要休息和恢復日的 5 個徵兆

當發抖的股四頭肌讓人連走到浴室都很困難時，你可能知道自己必須放鬆，或許該拿出閒置已久的按摩滾輪。痠痛是肌肉纖維因運動壓力造成機械性微創傷，以及身體修復此創傷的反應結果。然而，這並非身心可能需要放鬆日的唯一跡象。

即使痠痛仍能賣力運動或許會讓人覺得自己很厲害。不過合格訓練員暨 Sports Performance Lab 肌力與調節訓練總監 Andrew Watkins 表示，如果跳過休息和恢復，身體就永遠沒有機會補充能量儲存和修復受損的組織。這樣的身體壓力會損害身體發揮最佳功能的能力。而且，如果你也正面臨心理和情緒上的壓力 (人生嘛，難免都會)，可能會更難從每次的健身之間獲得恢復，這會造成進一步的損耗和衰竭，而非從中獲益。

所幸要知道何時該踩煞車而非追求表現是很簡單的。Watkins 表示：「身體是一部機器，會告訴你何時該放慢速度。」沒錯，痠痛是重要的徵兆，不過只是許多跡象中的一項。請留意以下這些較不常見的信號，藉此判斷身體確實需要一些休息和放鬆。