專家分享身體需要休息和恢復日的 5 個徵兆

指導
身體需要休息一下嗎？
肌肉痠痛不是健身過度的唯一徵兆。瞭解如何看出較不明顯的跡象。
當發抖的股四頭肌讓人連走到浴室都很困難時，你可能知道自己必須放鬆，或許該拿出閒置已久的按摩滾輪。痠痛是肌肉纖維因運動壓力造成機械性微創傷，以及身體修復此創傷的反應結果。然而，這並非身心可能需要放鬆日的唯一跡象。
即使痠痛仍能賣力運動或許會讓人覺得自己很厲害。不過合格訓練員暨 Sports Performance Lab 肌力與調節訓練總監 Andrew Watkins 表示，如果跳過休息和恢復，身體就永遠沒有機會補充能量儲存和修復受損的組織。這樣的身體壓力會損害身體發揮最佳功能的能力。而且，如果你也正面臨心理和情緒上的壓力 (人生嘛，難免都會)，可能會更難從每次的健身之間獲得恢復，這會造成進一步的損耗和衰竭，而非從中獲益。
所幸要知道何時該踩煞車而非追求表現是很簡單的。Watkins 表示：「身體是一部機器，會告訴你何時該放慢速度。」沒錯，痠痛是重要的徵兆，不過只是許多跡象中的一項。請留意以下這些較不常見的信號，藉此判斷身體確實需要一些休息和放鬆。
1. 心率比靜止不做事的時候還要高。
運動期間你可能會追蹤心率，不過，也應該要注意休息時的心率，例如早上醒來後幾分鐘的心率。根據美國心臟協會指出，大多數人正常靜止心率 (RHR) 的每分鐘心跳數應介於 60 至 100 之間。Watkins 表示，運動員的 RHR 可能會低於這個數值。
小波動很正常，不過如果在智慧型手錶或其他裝置上追蹤 RHR，發現 BPM 高於平常一致數值的 5 下以上，佛羅里達大西洋大學運動科學與健康促進學系副教授 Tina M. Penhollow 博士指出，這表示身體需要更努力才能完成日常例行任務。沒有好好休息，心臟就必須加班工作來修復細胞，而心率提高便是心臟苦苦掙扎想跟上進度的徵兆。
2. 運動健身感覺比平常更累。
如果你通常能以每英哩 9 分鐘的配速輕鬆跑完，但突然間每英哩 11 分鐘的配速卻變得很艱難，或者舉起 60% 的負重感覺就像是在抬起一輛車，這表示身體正在豎白旗。
Watkins 指出，這並不是肌肉一夜之間就變弱 (這太可怕了！)，而是中樞神經系統超載 (中樞神經系統是身體控制反應的處理中心，會將訊息傳輸至身體其他部位，或從別的部位接收訊息)。「如果神經系統無法從前一天所經歷的壓力源中恢復過來，大腦就無法像平常一樣快速地將訊息傳遞到肌肉，這會造成速度或動作遲緩，讓人覺得負擔加重。」
如果跳過休息和恢復，身體就永遠沒有機會補充能量儲存和修復受損的組織。
Andrew Watkins
肌力與調節訓練總監
3. 睡眠品質不良。
日復一日努力鍛鍊應該會讓人精疲力盡。然而，如果這樣的疲勞狀態還是不足以讓你擁有優質睡眠，最好選擇慢速步行，而非高強度的線上自行車課程。Penhollow 表示：「過度訓練會讓身心處於高度警戒和持續躁動不安的狀態。」《生理學先驅》的一篇報告指出，這會讓人心神不定、輾轉難眠，整體睡眠量也因而減少。
根據《國際運動醫學期刊》上發表的評論，睡眠或許是影響運動恢復最關鍵的單一因素，有鑑於此，把睡眠的優先順序排在當週第七次運動健身之前，更有機會提升長期表現。
4. 對運動健身萌生退意。
多數運動員都很習慣有些日子就是不想賣力運動。不過，Watkins 表示，如果你通常訓練都很規律，但卻突然間離不開沙發，這是你的身體在告訴大腦，身體需要好好休息一下。
發表於《當代生物學》的一項研究證實，過度訓練不只會造成身體疲勞，也會導致心理疲憊。強迫自己從事令人心生畏懼的運動計畫，會讓人更加退縮。Penhollow 表示：「研究顯示，心理疲憊和機能障礙以及缺乏體力和持久力有關。」給自己一天的休息日有利於在下一個階段中發揮百分百的表現。
5. 肌肉不定時抽筋。
曾經在廚房裡活動時發生腳抽筋，或是因肌肉痙攣而醒過來？Penhollow 表示，在過度使用同一肌肉部位的激烈體能活動後，可能會發生抽筋。所有運動都可能造成肌肉微創傷，缺乏休息日會讓肌肉沒有時間修復和重建以變得更強壯。
她補充說，這所有的傷害也會讓肌肉更難吸收恢復所需的營養，以及排除健身產生的細胞垃圾。這會造成痙攣，這真的是個警訊，表示你的肌肉正在求饒。
Watkins 指出，即使只經歷過其中一項徵兆，也請休息幾天或調整計畫。他表示：「可以做一些週三瑜伽、週末步行或健行，同時也不要低估運動按摩、泡個舒服瀉鹽浴，以及冥想的力量。」
留意到多個過度訓練的跡象？或許是時候給自己一個卸重輕鬆週。Watkins 解釋說：「可以只是單純地減輕負重、減少跑步里程數，或是縮減運動計畫的持續時間。」任何跡象或症狀都應該在你這麼調整時減輕，如果沒有的話，請和你的醫生聯絡。
畢竟，健身房裡真正厲害的狠角色，不只懂得自律來挑戰自我，也懂得以自律來調整自己，並為此感到非常自豪。
文字：Ashley Mateo
插圖：Mojo Wang