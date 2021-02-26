01. 分配一週的訓練時間。



Falsone 說，進行全力和強度減輕訓練的天數規劃，可以讓你在預定的時間裡對自己寬容一點，這也有助你看到這當中的神奇之處。 她解釋，這時你可以看著一週計畫表並瞭解「我在星期三進行恢復跑，因為我應該在星期二的衝刺中全力以赴。如此一來，我就可以在星期四的肌力訓練中投入更多精力。」額外的效益是？為自己負責。

以下是 Falsone 建議的萬用行程表：



· 星期一：賣力訓練

· 星期二：再度賣力訓練

· 星期三：再生日*

· 星期四：降低強度

· 星期五：這週最後的賣力訓練

· 星期六：再生日*

· 星期日：和朋友或家人去散步、騎腳踏車，或做點好玩的事 (同時保持安全的社交距離)。Falsone 表示：「這天只要保持活躍，並將健康的生活方式延伸至任何你做的事即可。」這是另一個星期一開始之前很棒的重置動作。

*如果因為賣力訓練日感到痠痛，在再生日從事同樣訓練的輕度版本可讓你更快恢復。 根據在《PLOS One》期刊上發表的研究指出，比起訓練其他的肌肉或完全不訓練，這可為你訓練的肌肉減輕疲勞，而且有助於更快恢復。



02. 確認你的體能數據，並準備好重新校準。



你在再生日的活動強度必須低到讓身體能夠進行修復和重新充電，但又不能低到完全沒有運動效果。 有個簡單的方法可以幫你找到最佳方案：如果你穿戴心率監測器 (智慧型手錶也算)，可確保自己處於非常輕度或輕度活動區，通常是最大心率的 50 至 60%。Falsone 建議，如果沒有科技配備，可將活動強度分為 1 至 10，1 是躺在沙發上，而 10 則是累癱在地板上，請保持在輕鬆的 4 至 5 即可。



在整個訓練期間都可視需求調整活動強度。 Meeusen 表示：「前 10 至 15 分鐘你就會知道自己的身體需要什麼。」請留意身體要你降低強度的暗示，例如悶痛、疼痛或呼吸困難，或是腦袋裡的警訊，例如不斷告訴自己「這個訓練爛透了」。另一方面，如果你感覺沒什麼運動到，你或許需要再稍微增加一點強度。



03. 營造不同的心境。



Falsone 表示，掌握真正輕鬆的運動強度意味著建立不同於力求達標日的恢復氛圍。 這可從你的音樂播放清單開始。她說：「音樂確實是放慢速度的好方法，例如每分鐘 100 拍的音樂，因為你在聽音樂時會配合音樂的速度做運動。」

也可以靠打扮。 研究顯示你的穿衣風格會傳送訊息給大腦，並觸發相應的感受和行動。(例如在《社會心理學與人格科學》期刊上發布的五人團體研究發現，穿著正式服裝會讓人感到較有力量和自信。) 可將跑步背心換成舒適的 T 恤，或將 HIIT 課程的運動鞋換成舒適的運動生活鞋款。Falsone 表示，或更好的方式是，如果你沒有要跑步，可打赤腳，將焦點轉移至身體在空間裡的平衡與意識。

最後，Meeusen 建議也可用平靜的背景來搭配你的再生日。 比起在其他日子猛衝的道路上訓練，在安靜且美麗的林間小道上更容易達到平靜的步伐。