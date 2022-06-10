連續運動能否持續的其中一個關鍵是負責的態度。一個短期、有時間壓力的挑戰，讓你沒時間臆測即將要做的運動，少想一件事。而且重點是，這個運動計畫有明確的終結點。運動心理學專家暨《冠軍心理學》一書的作者 Jim Afremow 博士認為，截止日期讓注意力更能聚焦。他說：「許多健身房都使用這些時間有限的運動計畫，因為要讓任何目標變得可衡量和可實現，其中一個方法就是擁有一個明確的終點。接著在過程中設立里程碑，並循序朝目標前進。」順帶一提，連續運動也是一個很棒的機會，讓頻繁的社群媒體動態督促你維持健康和誠實，直到活動結束為止。



如果你是健身新手，連續運動也許可以成為你的例行活動。倫敦的運動生理學家 Tom Cowan 說：「設定好的挑戰，可以激勵你更積極地鍛鍊身體。」而且新動力也有機會為你帶來許多額外的好處。Cowan 解釋：「連續運動可以迅速形成一股助力，幫助你養成習慣，將運動作為日常行程的一部分。而且，同樣的動作連續做了幾週之後，你能看到自己做這個動作的進步表現。」大家普遍認為，持續不懈很有幫助！