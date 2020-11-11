今天應該跑步嗎？在此為你提供判斷方法

或許你的腳跟從昨天就開始覺得疼；或許星期天腳踏車騎了很長一段路，而這段計畫外的騎乘讓小腿痛到現在；或許你想一舉完成 20 公里跑，但已經有好幾個星期連一天都沒休息到；又或者工作和家裡的要求，讓你壓力爆表。



有幾百萬個理由讓我們猶豫要不要去跑步，有個方法能幫助我們找到答案，Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 表示，那就是要：「真正傾聽身體的聲音。」身體會給我們線索，讓我們知道自己的肌肉是覺得有一點疲憊，還是真的已經被打趴，來趟慢跑是有助於提神醒腦的休憩，還是給壓力巨大的一天加上另一個令人焦慮不堪的任務。



奧運選手 Marielle Hall 是專業長距離路跑跑者，也是 Nike 運動員，她表示，成為好的聆聽者需要經歷試錯，然而對自己有更深入的瞭解正是跑步能讓人感到充實的地方。



她說：「知道何時該放自己一天假，什麼時候又該休息，這所帶來的力量就和個人紀錄或很棒的運動計畫一樣強大。你可以透過直覺來感受身體狀態，能分辨出不舒適和受傷造成的疼痛之間的差別。」Hall 表示，這樣的自我意識能帶你進入跑步的新階段。你並不是因為受傷或油盡燈枯而被迫要休息，你握有做決定的掌控權，讓自己為未來變得更強。