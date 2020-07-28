今天應該跑步嗎？在此為你提供判斷方法

無論是正在斟酌要不要提高原先計畫的強度，還是考慮所有運動計畫一概都不做，思考這個問題都能幫助你找到正確答案，讓你持續以最佳狀態跑步。
或許你的腳跟從昨天就開始覺得疼；或許星期天腳踏車騎了很長一段路，而這段計畫外的騎乘讓小腿痛到現在；或許你想一舉完成 20 公里跑，但已經有好幾個星期連一天都沒休息到；又或者工作和家裡的要求，讓你壓力爆表。
有幾百萬個理由讓我們猶豫要不要去跑步，有個方法能幫助我們找到答案，Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 表示，那就是要：「真正傾聽身體的聲音。」身體會給我們線索，讓我們知道自己的肌肉是覺得有一點疲憊，還是真的已經被打趴，來趟慢跑是有助於提神醒腦的休憩，還是給壓力巨大的一天加上另一個令人焦慮不堪的任務。
奧運選手 Marielle Hall 是專業長距離路跑跑者，也是 Nike 運動員，她表示，成為好的聆聽者需要經歷試錯，然而對自己有更深入的瞭解正是跑步能讓人感到充實的地方。
她說：「知道何時該放自己一天假，什麼時候又該休息，這所帶來的力量就和個人紀錄或很棒的運動計畫一樣強大。你可以透過直覺來感受身體狀態，能分辨出不舒適和受傷造成的疼痛之間的差別。」Hall 表示，這樣的自我意識能帶你進入跑步的新階段。你並不是因為受傷或油盡燈枯而被迫要休息，你握有做決定的掌控權，讓自己為未來變得更強。
簡單的改變
在掙扎要不要去跑步？那就問問自己：這趟跑步會帶給自己什麼感受。
四屆奧運選手，且身兼 Bowerman Track Club 教練的 Shalane Flanagan 就是這麼建議的。她表示：「如果跑步實在讓人備感壓力，或是有個地方會疼痛，又或者跑步無法讓你有更美好的一天，那麼答案就是：今天不是跑步日。」
最近剛剛從兩次膝蓋手術中復原的 Flanagan 表示她經常問自己這個問題，她說：「我得讀出線索，和自己誠實對話。」
Bennett 指出，誠實也代表能看出自己是不是因為心中的懼怕，而放棄出門跑步。如果是這樣，他建議我們要告訴自己，不過就是出去五分鐘，隨時都能停下來，隨時都能用走的。然而出去後可能就會發現最難的就是踏出第一步，而那輕輕鬆鬆就完成的 30 分鐘正是自己所需要的。
如果你偏向勢在必行的 A 型跑者，可以聽聽 Brett Kirby 博士的分享。Kirby 是人類行為表現科學家，在 Nike 運動研究實驗室和一些世界一流跑者合作，
他說：「我們想和跑步建立的是一種溫和的關係，而不是那種『使出渾身解數，一頭栽進去跑得很遠很遠，接著隔天累到拖不動身體』的激烈關係。那只是為了展現強度而跑出強度，我認為抱持這樣的態度不太容易成功。」
「我得讀出線索，和自己誠實對話。」
四屆奧運選手暨 Bowerman Track Club 教練 Shalane Flanagan
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