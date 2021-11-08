專家建議如何預防常見跑步傷害

在你弓著背使用電腦一整天後，想想你的身體有多緊繃。這確實不利於你大步邁開步伐，不是嗎？Patel 表示，直接開始跑步可能會導致肌肉過度拉伸，而且缺乏適當的肌肉動員。可以這麼想：如果主要的活動肌肉 (你的臀大肌) 沒有參與，次要的肌肉 (例如你的小腿或大腿後肌) 就必須來收拾爛攤子，這會為你的膝蓋和踝關節增加額外的壓力。



暖身無須投入大量的時間。Patel 說明，動態活化暖身指的是以活動為主的伸展動作 (不同於靜態平衡)，有助在開始跑步前為你的身體做好準備，並動員適當的肌肉。《肌力與調節訓練研究期刊》的一篇研究發現，進行五分鐘的跑前例行訓練，包括一組 10 次的動作；而且每次的動態腿部伸展動作 (例如弓箭步和側腿擺動) 也能有助你跑得更久。在你絕對生不出多餘的五分鐘來做適當暖身運動的日子裡，至少在跑步的前五分鐘先用輕鬆的方式，不論是要先快走還是緩慢地跑步都好，再漸漸進入巡航配速，





現在你知道：延長跑步壽命的秘訣並非到達快速的配速，或是跑完一定的里程數。而是在你踏上街道、林間小路或跑步機跑步以外的時間就做好萬全準備，才能獲得讓身心都感到舒暢的跑步體驗。