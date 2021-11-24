基礎：良好睡眠的科學原理
指導
遵循以下五個專家秘訣將有助你充分休息，並具有競爭優勢。
上一次更新：2021年11月24日
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深度的恢復性睡眠應佔你生命的三分之一，但如果你的睡眠品質和大多數人一樣，那就還有很大的進步空間。加州大學洛杉磯分校的醫學副教授兼 Nike Performance Council 成員 Jennifer Martin 博士說：「良好的睡眠不僅能大幅提升整體健康，還可以幫助你活動更順暢、做出更聰明的飲食決定，並帶來競爭優勢。」
Martin 說她透過睡眠科學，讓患者、醫生和運動員在每天起床時，都覺得已獲得充分的休息，這讓他們精神更好、恢復更快，而且最終也獲得了更健康的生活。以下是她提供的五個基礎準則，可以讓各位和她一樣擁有良好睡眠。
- 睡眠第一
從生物學上來講，大多數成年人每晚至少需要七個小時的睡眠才能讓身體充分休息到。為了幫助你達到這個目標，你可以比照重要會議或家庭責任的方式安排睡眠時間，並且不讓任何人影響你。
- 跟從自己的節奏
不是每個人都凌晨 5 點起床，也不是每個人都喜歡熬夜。與其試圖改變偏好，不如以自己的生理時鐘為基礎來安排日常生活，以滿足自身偏好。如果不習慣早起，那麼不妨將重要的工作或健身訓練安排在下午。
- 始終如一
週末多睡覺來彌補睡眠不足，可能會改變生理時鐘，導致星期一早上有時差感。只要每天在同個時間點上床睡覺，起床時就會更輕鬆並且更有精神，各位可以利用將這種這個方法來調整生理時鐘。
- 營造好氣氛
安靜的臥室可以幫助你快速入睡並且睡得更香。臥室保持安靜、涼爽和昏暗，讓你的身體充分放鬆。清除雜物、螢幕以及任何與工作相關的東西，讓你可以安心地釋放壓力。
- 切勿過猶不及
如果有睡眠障礙，可以在睡前花點時間掌握身心平衡。坐在床邊，闔上眼睛，並將手輕放在大腿上。將注意力轉移到腳觸地和雙手在大腿上的感覺，並體會安靜坐著的感覺。還是沒感覺嗎？那麼去另一個你可以閱讀、摺衣或整理文件的房間，做任何可以讓自己感到平靜的事，暫時忘記睡不著的煩惱。開始感覺到睡意後，就可以回到床上去了。