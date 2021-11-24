Martin 說她透過睡眠科學，讓患者、醫生和運動員在每天起床時，都覺得已獲得充分的休息，這讓他們精神更好、恢復更快，而且最終也獲得了更健康的生活。以下是她提供的五個基礎準則，可以讓各位和她一樣擁有良好睡眠。