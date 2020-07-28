恢復跑還可增加每週跑步的距離。Fitzgerald 表示，增加跑步天數就能輕鬆提升訓練量，而恢復跑是做為起步的良好選擇。額外的距離對你來說是全新的壓力，所以你一定會希望盡可能地安全進行，意思是要以慢速和短程開始。



當體能狀態變得比較好，你可以減少輕鬆練跑的天數。Fitzgerald 說：「你的跑步等級越高，所需要的恢復跑天數就越少。但即使是競速跑者，一週至少會有一天，跑步距離比其他天的平均距離短，並且以較舒服的慢速進行。」舉例來說：速度最快的馬拉松跑者 Eliud Kipchoge 能以 4 分 34 秒的時間跑完一英哩，並維持這個速度長達 26.2 英哩，他仍然會以 9 分鐘跑完 1 英哩的速度進行 6 英哩的恢復跑。



恢復跑是有必要的嗎？其實不然。Fitzgerald 補充，你可以進行任何理想的跑步訓練，但如果選擇一直用不高不低的速度進行每一次跑步，獲得的效果和對運動的熱忱將會停滯不前。每一次跑步都用盡全力的話，跑步距離也不會有所增長。



恢復跑能給予身心靈截然不同的訓練，還可以延長跑步的時間。既然成為菁英跑者的最佳辦法就是練跑，跑步時間當然越多越好。