1. 醒後創作。

睡醒之後，立刻做 5 分鐘的「過程視覺化」。靜心觀想目標達成所需的一切行為，並且寫下來。比方說，你希望連續幾週以來和某個家庭成員發生的不愉快，能夠盡快落幕。現在就來想像一下：你正發送短訊安排通話時間；在去電之前，先冥想或練習把注意力集中在自己身上；接著冷靜地說完你想說的話；後續再買張卡片寄給他們。觀想完畢之後，再按部就班具體落實所有步驟。加州柏克萊的合格心理治療師兼心理教練 Michael Ceely 指出，若能持續練習，並不斷告訴大腦「我有乖乖按照計畫行動，所以肯定會成功」，就能強化自信。Ceely 補充說道，趁早上剛睡醒時操練技巧，能確保在落實到現實生活之前，還有時間在心裡進行預演。



這也是一個從起步進入到極具挑戰性 (比方說創業)、甚至有點恐怖或超現實的高階視覺化技巧之前，能夠練就基本功的好方法。Fifer 建議：倘若畫面遲遲跟不上意念，就得「學習倒帶，然後再放慢速度重播。」她說：「你終究會熟能生巧，變得更有能力去決定想要體驗何種影像。」



2. 發展細節。

Chu 認為，觀想細節時，情境和情感會自然而然投入到目標的達成上，畢竟你所演練的，是如何透過具體行動來獲得成功，而非隨便想到而已。在奧斯丁擔任心理諮商師的 Anna Hennings 表示，想要精熟技巧，就得盡可能動用到五感，並仔細想想感官和目標達成之間的關連。



以登山為例，想像你爬過岩石的感覺，戶外的氣味，腳下山谷的景致，風的聲音，和即將在攻頂後享用的美味午餐。倘若目標是拿下夢想企業中的工作，那麼就想像你在前往面試時的服裝穿著，喝的咖啡，背景傳來令人感到舒壓的音樂等等。Chu 說，任何細節都別放過，想像的情節越複雜，感覺越真實。



3. 回味巔峰之作。

Hennings 指出，重播成功經驗的畫面，有助於釐清自身的強項，並從中找出當時導向成功的正確步驟，讓自己做好萬全準備再複製一次成功。這麼做也能讓你受到前一段成功經驗的鼓舞，並發展出自信，尤其在感到自我懷疑時特別管用。



找不到相似目標的成功經驗？別擔心。Hennings 建議，回想自己是否曾經有過完全平靜、極度興奮或無比強大的時刻，如果有，那就派這個經驗來「發揮影響力，帶動你此時此刻的身體和情緒。」舉例來說，你想完成一場精彩的簡報，但從未在一整個大班級面前真槍實彈做過。現在就請你把帶子倒轉，回到某個你試圖控制臨場緊張情緒的時刻，比如第一次約會。Hennings 說，想借助別人的成功經驗也行。仔細觀察別人的成功歷程，從中找出關鍵因素，然後根據心得，觀想自己精進技巧的畫面。



4. 觀想與所望相反的情境。

倘若在追求目標的路上失去動力，不妨試試看這一招「負面觀想」。耶魯大學西利曼學院校長兼心理學教授 Laurie Santos 博士說：「想像一下與現在完全相反的情境，看看不必追求目標的生活，會是什麼樣貌。」比如因受傷而再也無法揹背包，或是因失去記憶，再也無法寫小說。Santos 表示：「光是那麼一丁點的心境轉換，就能讓你充滿感激。」



道理很簡單：人很容易因為習慣某種既有事物而陷入自滿和厭倦，再怎麼熱愛也一樣。她說，負面觀想能把我們敲醒。下一回，你若是不想繫鞋帶或懶得打字，就想像一下自己失去這些能力的情景，很可能會瞬間振奮起來，秒變行動派。



Chu 提醒，即使視覺化能幫助你在馬拉松比賽中穿越終點線，但若是毫無長跑經驗，就仍需實際訓練耐力。學鋼琴或是減少塑料使用都一樣，最終還是得真人實戰面對。既然你的終極目標是達成所「見」，那就先把自己能辦到的一次「看」個夠。