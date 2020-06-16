選擇合適音樂，讓跑步更帶勁

聽音樂也是提升運動表現的關鍵要素，《運動科學期刊》發表的論文顯示，跑者如果在進行間歇短跑衝刺訓練時聽音樂，與不聽音樂相比，運動體驗會更加愉悅 (你還記得痛苦的間歇性訓練過程吧？)。印度研究員發現，快節奏的昂揚音樂也能讓你的跑步距離大幅增長，進而幫助你放鬆身心並感到狀態絕佳。



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使用你的愛歌

音樂品味不能妥協：捨棄讓你無感的曲風，加入你喜愛的歌曲。可以是節奏分明的嘻哈音樂，或是讓人心情雀躍的電子舞曲。部分研究指出，越是能讓你興奮的歌曲，就越能提升運動表現。

好心情才是重點

你可能喜歡憂鬱低頻的情感硬核音樂或靈魂爵士樂，但跑步時請盡量挑選充滿活力的正能量歌曲。根據《運動心理學》期刊發表的研究，重節拍的激勵音樂能增加運動時的動力，讓你樂在其中。

尋找合適節奏

讓音樂節奏與訓練同調，就能輕鬆地讓跑步充滿活力。《PLOS One》期刊發表的論文指出，若連續不斷的重音節拍與跑步節奏對頻，比起跑步時不聽音樂，跑者的表現會更加出色。這就像是利用聽覺同步動力，如同節拍器幫助音樂家保持正確節奏一樣。如果要獲得卓越表現，你必須找到每分鐘節拍數 (BPM) 與跑步速度相符的歌曲。

倫敦布魯內爾大學運動心理學教授及《Applying Music in Exercise and Sport》一書作者 Costas Karageorghis 博士認為，適合運動的背景音樂節奏大多落在 120 至 140 BPM 之間。節奏落在此範圍前半段的歌曲能助你進行輕鬆休閒的跑步練習，而節奏落在後半段的音樂適合較激烈的跑步 (你可以上網搜尋計數器，得知歌曲的 BPM；或是計算歌曲在 20 秒內的拍子，將此數字乘以三即可)。