選擇合適音樂，讓跑步更帶勁

Nike 跑步的建議
合適的歌曲和節奏有助於跑出全新高度，且能打造更美好的運動體驗。
研究顯示合適的歌曲和節奏有助於跑出全新高度，且能打造更美好的運動體驗。無論你只是想輕鬆跑個 5 公里，還是想要挑戰自我極限，理想的播放清單或許可以幫助你達成目標。繼續閱讀，瞭解更多相關資訊。
你可以為簡單的 5 公里跑步計畫打造一個 30 分鐘的播放清單，也可以為長跑建立一個史詩般的重量級專輯。只要選對音樂，就能活力滿載，跑得更快更遠，並在運動過程中激發正面能量。
根據《肌力與體能訓練研究期刊》發表的研究結果，你可以在開始跑步前就做好準備，綁鞋帶時不妨播放重節拍音樂，讓心情為之一振，蓄勢待發迎接後續挑戰。《自然：神經科學》期刊上發表的論文指出，有一種說法是聽音樂能提升腦內的多巴胺分泌量，而這種化學物質能讓心情變好。其他研究則指出，在大部分的情況下，音樂能舒緩壓力，這些正面效果都將成為驅使你運動的動力。
聽音樂也是提升運動表現的關鍵要素，《運動科學期刊》發表的論文顯示，跑者如果在進行間歇短跑衝刺訓練時聽音樂，與不聽音樂相比，運動體驗會更加愉悅 (你還記得痛苦的間歇性訓練過程吧？)。印度研究員發現，快節奏的昂揚音樂也能讓你的跑步距離大幅增長，進而幫助你放鬆身心並感到狀態絕佳。
想要獲得音樂帶來的益處，就必須精心打造跑步播放清單，繼續讀下去吧！
倫敦布魯內爾大學運動心理學教授及《Applying Music in Exercise and Sport》一書作者 Costas Karageorghis 博士認為，適合運動的背景音樂節奏大多落在 120 至 140 BPM 之間。節奏落在此範圍前半段的歌曲能助你進行輕鬆休閒的跑步練習，而節奏落在後半段的音樂適合較激烈的跑步 (你可以上網搜尋計數器，得知歌曲的 BPM；或是計算歌曲在 20 秒內的拍子，將此數字乘以三即可)。
如果要獲得卓越表現，你必須找到每分鐘節拍數 (BPM) 與跑步速度相符的歌曲。
Karageorghis 建議，如果你想要輕鬆地進行恢復跑或暖身，120 BPM 以下的歌曲會比較適合你，有助於穩定心率和配速，以免跑得太快。
《肌力與體能訓練研究期刊》的研究發現，快節奏的音樂具備提升速度所需的動力，適合訓練速度或挑戰自我極限，140 BPM 以上的歌曲就是理想選擇。
最後，《印度生理學和藥理學期刊》研究顯示，比起聆聽快板音樂或不聽音樂，運動後聆聽慢板音樂能更快降低血壓和脈搏。此外，Karageorghis 發表在《運動醫學與科學》期刊中的研究顯示，在激烈運動後聆聽柔和音樂能改善心情。
有趣的來了：趕快利用這些資訊設計播放清單，挖掘最能激勵你的音樂吧。
更多靈感
檢視 Spotify 和 Apple Music 上的 Nike 播放清單，我們提供長跑專屬的活力播放清單 (立即在 Spotify 和 Apple Music 收聽)、疾速暢跑播放清單 (立即在 Spotify 和 Apple Music 收聽)，還有由運動員 Shalane Flanagan 和 Eliud Kipchoge 特別打造的播放清單。
你甚至能透過 Nike Run Club 應用程式，在語音指導過程中聆聽歌曲。輕觸主畫面的音樂圖示，選擇下列任一選項：Apple Music (須訂閱)、Spotify (須加入 Premium 方案) 或其他音樂。教練語音指導播放時，歌曲音量會調低，讓你清楚聽見兩邊的聲音。
Nike 跑步的建議
合適的歌曲和節奏有助於跑出全新高度，且能打造更美好的運動體驗。
研究顯示合適的歌曲和節奏有助於跑出全新高度，且能打造更美好的運動體驗。無論你只是想輕鬆跑個 5 公里，還是想要挑戰自我極限，理想的播放清單或許可以幫助你達成目標。繼續閱讀，瞭解更多相關資訊。
你可以為簡單的 5 公里跑步計畫打造一個 30 分鐘的播放清單，也可以為長跑建立一個史詩般的重量級專輯。只要選對音樂，就能活力滿載，跑得更快更遠，並在運動過程中激發正面能量。
根據《肌力與體能訓練研究期刊》發表的研究結果，你可以在開始跑步前就做好準備，綁鞋帶時不妨播放重節拍音樂，讓心情為之一振，蓄勢待發迎接後續挑戰。《自然：神經科學》期刊上發表的論文指出，有一種說法是聽音樂能提升腦內的多巴胺分泌量，而這種化學物質能讓心情變好。其他研究則指出，在大部分的情況下，音樂能舒緩壓力，這些正面效果都將成為驅使你運動的動力。
聽音樂也是提升運動表現的關鍵要素，《運動科學期刊》發表的論文顯示，跑者如果在進行間歇短跑衝刺訓練時聽音樂，與不聽音樂相比，運動體驗會更加愉悅 (你還記得痛苦的間歇性訓練過程吧？)。印度研究員發現，快節奏的昂揚音樂也能讓你的跑步距離大幅增長，進而幫助你放鬆身心並感到狀態絕佳。
想要獲得音樂帶來的益處，就必須精心打造跑步播放清單，繼續讀下去吧！
倫敦布魯內爾大學運動心理學教授及《Applying Music in Exercise and Sport》一書作者 Costas Karageorghis 博士認為，適合運動的背景音樂節奏大多落在 120 至 140 BPM 之間。節奏落在此範圍前半段的歌曲能助你進行輕鬆休閒的跑步練習，而節奏落在後半段的音樂適合較激烈的跑步 (你可以上網搜尋計數器，得知歌曲的 BPM；或是計算歌曲在 20 秒內的拍子，將此數字乘以三即可)。
如果要獲得卓越表現，你必須找到每分鐘節拍數 (BPM) 與跑步速度相符的歌曲。
Karageorghis 建議，如果你想要輕鬆地進行恢復跑或暖身，120 BPM 以下的歌曲會比較適合你，有助於穩定心率和配速，以免跑得太快。
《肌力與體能訓練研究期刊》的研究發現，快節奏的音樂具備提升速度所需的動力，適合訓練速度或挑戰自我極限，140 BPM 以上的歌曲就是理想選擇。
最後，《印度生理學和藥理學期刊》研究顯示，比起聆聽快板音樂或不聽音樂，運動後聆聽慢板音樂能更快降低血壓和脈搏。此外，Karageorghis 發表在《運動醫學與科學》期刊中的研究顯示，在激烈運動後聆聽柔和音樂能改善心情。
有趣的來了：趕快利用這些資訊設計播放清單，挖掘最能激勵你的音樂吧。
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你甚至能透過 Nike Run Club 應用程式，在語音指導過程中聆聽歌曲。輕觸主畫面的音樂圖示，選擇下列任一選項：Apple Music (須訂閱)、Spotify (須加入 Premium 方案) 或其他音樂。教練語音指導播放時，歌曲音量會調低，讓你清楚聽見兩邊的聲音。