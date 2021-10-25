Courtney Banghart 教練分享如何面對冒牌貨症候群

教練經驗談：「我要如何說服自己我很好？」
指導
一名連勝的年輕籃球員認為自己是冒牌貨，所幸 UNC 的 Courtney Banghart 準備好趕快助他一臂之力了。
「教練經驗談」是幫助你專注比賽的諮詢專欄。
問：
嘿，教練！
在成長的過程中，我坐冷板凳的時間比在場上要長。現在我是高中校隊，當前鋒在第一場比賽受傷後，我進入了先發陣容。不僅如此，我還是賽季中的主要得分球員。儘管教練和隊友對我的表現感到興奮不已，我卻不然。我擔心自己無法展現出該有的水準。而且不論增加多少分數，每次投籃得分都讓我的壓力更加沉重。如果輸了，我會責怪自己，有時還會好幾天都陷在負面情緒裡。我希望自己能享受勝利，但卻滿腦子只想到，萬一我搞砸了，可能要回去坐冷板凳。我要如何說服自己我真的很棒，而不只是走運而已？
不恰當的優秀標籤
16 歲籃球員
答：
認為自己被貼上「不恰當優秀標籤」的你，或許現在無法享受你的情緒，但身為處理球員和自身情緒已有 20 年以上經驗的教練，我想在此告訴你：你的情緒是合理的，而且也很寶貴，因為這些情緒證明了你是盡心盡力和奮發向上的人。
你是運動員，因此你會輸球，你會感到恐懼、憤怒和苦惱。但你也會贏球，那時你會感到喜悅、勝利和激動。沒有經歷過「壞」，你便無法體會「好」的感受。
我也一直對自己很嚴厲。高中時，我參加了州立網球比賽。我還記得我在一場比賽中犯了兩次失誤。我對著天空大叫，並將球拍重重地摔在地上。
我知道這並不是宣洩情緒的最佳方式，但在那一刻我真的忍不住，而當時最重要的就是當下的情緒。回想起來，我非常欽佩我的父母，他們就在看台上，卻沒有指責我。他們知道我之所以會表現得像 John McEnroe，是因為我很在乎這一切。
因此請好好品味你的感受。
話雖如此，當某種特定的情緒不斷飆漲至最大極限，你或許已沒有吸收正面回饋的心思，因此讓我們來思考一些取得平衡的方法。
你可能一直在做我所謂的「選擇性傾聽」，而那根本不是真正的傾聽。有人說：「我喜歡你快攻的方式，我們只需要改善你投三分球的方式。」而你聽到的只有「我需要改善我的三分球，所以我投籃很糟，所以我是個很糟的球員，所以我是個很糟的人。」
這未免想得太遠了！這樣的想法非常普遍，即使是頂尖運動員也在所難免。我的最佳球員之一過去經常因投籃不進而對自己感到失望。某天，當她正因某場比賽投籃表現不好而怒氣沖天時，我將她拉到一旁。
我問：「你認為你的投籃命中率是多少？」
她說：「我真的不知道。」
接著我說：「那你就不需要因為失誤而沮喪！如果你要拿出統計上的最佳表現，那你最好瞭解一下統計學的運作原理。」
事實上這名球員是整支球隊裡投籃命中率最高的球員，但她在投籃時根本不會意識到這點，這是另一種選擇性傾聽。
「教練並不會期待你永遠都要贏，我們甚至不期待你每次都會拿出最高水準的表現，我們只希望你全力以赴。」
統計數字是不會說謊的，如果你可以睜開眼看看自己的數據，或許就會開始明白你現在就是這樣的球員。你的教練們可以客觀地看出你有多優秀，這就是他們的工作。而且既然教練都知道你的能耐，他們大概會要求你繼續成長，更上一層樓。
我猜你在想：「這就是重點！我要怎樣才能不辜負他們的期望！？」好吧，我不確定你是否瞭解他們的期望是什麼。教練並不會期待你永遠都要贏，我們甚至不期待你每次都會拿出最高水準的表現，我們只希望你全力以赴。
任何經驗豐富的教練都知道輸球也是工作的一部分，你會這麼害怕的原因可能是你還沒有足夠的「工作經驗」。
我曾指導過一位羅德獎學金的決賽選手，她算是成就超群者，但卻因害怕失敗而不知所措。她在自己做過的所有事情上幾乎都一帆風順，因此失敗對她來說是完全未知的領域。她就像一名潛水員，俯視著漆黑的水面，卻不知道水有多深、有多冷，裡面有沒有食人魚。
你的情況則略為不同，成功對你來說還是嶄新的事。你不習慣站得這麼高，因此不知道自己可以跌得多深。但在這兩種情況下，不變的依舊是對未知的恐懼。所以我想和你分享，我對那位羅德學者講過的話：失敗是完全沒問題的，請相信眼前這個曾失敗過無數次的人，我仍好端端地站在這裡！事實上，我還因此變得更強。
這只是我認為運動員如此勇敢的原因之一。我的意思是，在群眾面前失敗可說是家常便飯！你大部分時間都投入在可能無法進行得很順利的事情上，但你每天還是會持續努力下去，即使心裡很清楚這些日子通常會很艱難，而這就是勇氣。
你的隊友和教練和你走在同樣的旅程上，而且很有可能他們也帶著許多同樣的恐懼。因此你在這條路上並不孤單，也永遠不會孤單。下次當你卡在負面情緒裡時，請記住這點。你可能就會感到那樣的焦慮開始消退。
Banghart 教練
Courtney Banghart 目前是北卡羅來納大學教堂山分校女子籃球隊總教練，之前則是普林斯頓的總教練。她曾獲 2015 年納史密斯國家年度教練獎，也曾任 2017 年美國女子籃球 U23 國家代表隊助理教練。Banghart 在達特茅斯擔任主力球員時，寫下了迄今無人能破的長春藤聯盟生涯三分球得分紀錄。她是女子籃球教練協會董事會及 NCAA 女子籃球監督委員會成員。
攝影：Jayson Palacio