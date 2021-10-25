Courtney Banghart 教練分享如何面對冒牌貨症候群

認為自己被貼上「不恰當優秀標籤」的你，或許現在無法享受你的情緒，但身為處理球員和自身情緒已有 20 年以上經驗的教練，我想在此告訴你：你的情緒是合理的，而且也很寶貴，因為這些情緒證明了你是盡心盡力和奮發向上的人。



你是運動員，因此你會輸球，你會感到恐懼、憤怒和苦惱。但你也會贏球，那時你會感到喜悅、勝利和激動。沒有經歷過「壞」，你便無法體會「好」的感受。



我也一直對自己很嚴厲。高中時，我參加了州立網球比賽。我還記得我在一場比賽中犯了兩次失誤。我對著天空大叫，並將球拍重重地摔在地上。



我知道這並不是宣洩情緒的最佳方式，但在那一刻我真的忍不住，而當時最重要的就是當下的情緒。回想起來，我非常欽佩我的父母，他們就在看台上，卻沒有指責我。他們知道我之所以會表現得像 John McEnroe，是因為我很在乎這一切。



因此請好好品味你的感受。

話雖如此，當某種特定的情緒不斷飆漲至最大極限，你或許已沒有吸收正面回饋的心思，因此讓我們來思考一些取得平衡的方法。

你可能一直在做我所謂的「選擇性傾聽」，而那根本不是真正的傾聽。有人說：「我喜歡你快攻的方式，我們只需要改善你投三分球的方式。」而你聽到的只有「我需要改善我的三分球，所以我投籃很糟，所以我是個很糟的球員，所以我是個很糟的人。」

這未免想得太遠了！這樣的想法非常普遍，即使是頂尖運動員也在所難免。我的最佳球員之一過去經常因投籃不進而對自己感到失望。某天，當她正因某場比賽投籃表現不好而怒氣沖天時，我將她拉到一旁。