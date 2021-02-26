02.突然失去自信



可能會有以下的感覺：你不知道該如何表現，即便你已經練習了一百萬次。



為什麼會這樣：Muradian 說，頂尖運動員和成功人士為了一個重大時刻努力準備，會試著將某種期待的結果視覺化。她進一步補充，但這很容易淪為過度擔心事情的演變，想要控制過程中每一個細節。



當你一再反覆練習某件事情，直到所有技巧幾乎自動化，過度關注的結果可能弊大於利。Chertok 說：「當你執迷於想控制罰球時的抖腕動作，或是想控制足球場上的跟隨動作，大腦的自動化機制就會受到干擾，動作本身不僅顯得陌生，也無法正常發揮。」



如何處理：Muradian 說，首先，提醒自己是有能力成功的。她說，回想過去某一個成功克服挑戰的時刻，作為應急的自信劑。然後將注意力集中於外界事物，不要放在你努力想控制的動作上。Chertok 說：「積極關注外在事物，像是目標、對手或是球，不要將注意力放在思考過程中，這會導致你無法正常運作。」簡單的做法像是專注在隊友身上，而不是你傳球的流程；或是想像你是針對觀眾群中的某個人說話，而非試圖記住講稿中的每個字。





03.冒牌貨症候群



可能會有以下的感覺：進入決賽、面試最後一關或是參加 (虛擬的) 頒獎典禮，你感覺自己是因為幸運才取得門票，並不是仰賴貨真價實的技術或才能。



為什麼會這樣：有時候冒牌貨症候群可以歸結為自我價值低落。Muradian 說：「這時常發生在不相信自己有能力的人身上，或是他們總覺得自己無法做好事情。」當你過度擔心自己的形象時也會發生。Chertok 說：「比起獲勝，你也許更在意不要輸得太慘。」所以當你真的獲勝時，反而會感到不舒服。



如何處理：當你發現自己的腦袋被恐懼占據，認為自己是冒牌貨時，反擊回去。Muradian 說：「讓負面思緒噤聲是很重要的，因為它們才是真正的冒牌貨。」她說，屏蔽負面思想的有效方式就是，回想自己曾因技能或是過去的表現，獲得哪些高度讚美；要相信你所信任的那些人是真的懂得賞識你的能力。



除了以上建議，記住，失常是人類的天性。Chertok 說：「現實就是，沒有人真的知道自己在做什麼，記住這一點後，便能繼續向前，體認到自己的經驗其實很正常，並更能專注於眼前的任務。」



接受雙黑菱形雪道的挑戰吧！