壓倒性的恐懼讓你舉足不前，而此刻你正準備要跟經驗老道的朋友從雪道往下滑；就算你已經滑過這條雪道許多遍，也無法相信自己能夠順利完成；在與新團隊進行電話會議時默不吭聲，因為你不確定自己是否有資格擔任團隊的一員。

專攻表現焦慮的合格臨床心理學博士 Regine Muradian 解釋，恐懼、失去自信，以及覺得自己是個冒牌貨的情緒，都會對你努力贏得的進展構成威脅。這些心理障礙時常根源於腎上腺素與皮質醇這類的荷爾蒙，會在你備感威脅或壓力時充滿身體。這些荷爾蒙會啟動身體的戰鬥或逃跑反應，結果就是一連串被稱作「失常」的身體症狀，心跳加速、胸悶或掌心出汗，而且感覺自己全身僵硬。不過研究發現，這是你可以克服的情況。

也許你會覺得自己是唯一一個在那些時刻掙扎的人，但其實你並不孤單。合格心理表現諮商師 Greg Chertok 曾與許多運動員合作，這些選手參與備受關注的大型比賽，包括國際綜合型體育大賽、超級盃和史丹利盃 (試想有多少球隊只因為一次的射門失誤或投籃失誤就輸掉比賽)。他解釋：「因為壓力而崩潰這件事比大家想像的更常見，即便是職業選手也會有失常的經驗。」

知道不只有你會失常，大概很令人開心，但更棒的是，你可以運用簡單的技巧理清頭腦，自信地貫徹眼前的事物。一起來看看 3 個會導致失常的常見心理障礙，以及專家建議如何擺脫困境。