毫不閃避地克服讓你在關鍵時刻喪失勇氣的任何關卡
壓倒性的恐懼讓你舉足不前，而此刻你正準備要跟經驗老道的朋友從雪道往下滑；就算你已經滑過這條雪道許多遍，也無法相信自己能夠順利完成；在與新團隊進行電話會議時默不吭聲，因為你不確定自己是否有資格擔任團隊的一員。
專攻表現焦慮的合格臨床心理學博士 Regine Muradian 解釋，恐懼、失去自信、覺得自己是個冒牌貨的情緒會讓你無法發揮最佳狀態，甚至無法出場。這些心理障礙時常根源於腎上腺素與皮質醇一類的荷爾蒙，會在你感覺到威脅或處於高壓狀態時充滿身體。這些荷爾蒙會啟動身體的戰鬥或逃跑反應，結果就是一連串被稱作「失常」的身體症狀，心跳加速、胸悶和/或掌心出汗，而且感覺自己全身僵硬。
也許你會覺得自己是唯一一個在那些時刻掙扎的人，但其實你並不孤單。合格心理表現諮商師 Greg Chertok 曾與許多運動員合作，這些選手參與備受關注的大型比賽，包括國際綜合型體育大賽、超級盃和史丹利盃 (試想有多少球隊只因為一次的射門失誤或投籃失誤就輸掉比賽)。他解釋：「因為壓力而崩潰這件事比大家想像的更常見，即便是職業選手也會有失常的經驗。」
「因為壓力而崩潰這件事比大家想像的更常見，即便是職業選手也會有失常的經驗。」
Greg Chertok
合格心理表現諮商師
知道不只有你會失常，大概很令人開心，但更棒的是，你可以運用簡單的技巧理清頭腦，然後就能全力追求眼前的事物。一起來看看 3 個會導致失常的常見心理障礙，以及專家建議如何擺脫困境。
01.恐懼
可能會有以下的感覺：有一股深沉的恐懼，擔心身體或情緒有可能受傷。你也可能經歷顫抖、流汗、喉嚨緊繃或是刺痛感。
為什麼會這樣：Chertok 解釋，當你的思緒飄離當下時，恐懼就會入侵。他補充說明：「你可能開始回想過去某個被你搞砸的事件，像是你錯過一個關鍵的投籃時機，或是在一個重要的工作面試中講錯答案。」突然間，那樣的時刻屏障了你樂觀的能力。
Chertok 指出，對於未知的執著也會讓你害怕。這很容易讓人擔心，並想像失敗時的最糟狀況。
如何處理：先從幾個簡單的深呼吸開始。研究顯示，這可以立即減少壓力荷爾蒙，並同時增強情緒控管，提升健康與快樂程度。Muradian 建議慢慢地吸氣五秒鐘，稍微屏息，再慢慢地吐氣五秒鐘，重複這個循環至少三次。她說：「每一次吐氣，告訴自己你正在將負面思緒吐出。」
同時，接受你的情緒而不是將它們災難化。Chertok 說，當你沿著有點危險的山脊爬到山頂時，要完全清除恐懼可能有點困難，但你可以避免恐懼迅速惡化甚至失控。他建議要放大那些正面情緒，並將負面情緒降到最低。舉例而言，專注在你過去所有成功完成的攀登經驗，不要去想你滑倒的那一次。你也可以孤注一擲：與恐懼玩點遊戲！當你開始瞎操心胡思亂想「要是摔斷腿怎麼辦？」試著用一些童言童語回應。Chertok 解釋：「聽見內在對話用『艾默小獵人』或『達菲鴨』等卡通人物的聲音說出來，可以立刻將你的想法轉換成較輕鬆的視角。」
02.突然失去自信
可能會有以下的感覺：你不知道該如何表現，即便你已經練習了一百萬次。
為什麼會這樣：Muradian 說，頂尖運動員和成功人士為了一個重大時刻努力準備，會試著將某種期待的結果視覺化。她進一步補充，但這很容易淪為過度擔心事情的演變，想要控制過程中每一個細節。
當你一再反覆練習某件事情，直到所有技巧幾乎自動化，過度關注的結果可能弊大於利。Chertok 說：「當你執迷於想控制罰球時的抖腕動作，或是想控制足球場上的跟隨動作，大腦的自動化機制就會受到干擾，動作本身不僅顯得陌生，也無法正常發揮。」
如何處理：Muradian 說，首先，提醒自己是有能力成功的。她說，回想過去某一個成功克服挑戰的時刻，作為應急的自信劑。然後將注意力集中於外界事物，不要放在你努力想控制的動作上。Chertok 說：「積極關注外在事物，像是目標、對手或是球，不要將注意力放在思考過程中，這會導致你無法正常運作。」簡單的做法像是專注在隊友身上，而不是你傳球的流程；或是想像你是針對觀眾群中的某個人說話，而非試圖記住講稿中的每個字。
03.冒牌貨症候群
可能會有以下的感覺：進入決賽、面試最後一關或是參加 (虛擬的) 頒獎典禮，你感覺自己是因為幸運才取得門票，並不是仰賴貨真價實的技術或才能。
為什麼會這樣：有時候冒牌貨症候群可以歸結為自我價值低落。Muradian 說：「這時常發生在不相信自己有能力的人身上，或是他們總覺得自己無法做好事情。」當你過度擔心自己的形象時也會發生。Chertok 說：「比起獲勝，你也許更在意不要輸得太慘。」所以當你真的獲勝時，反而會感到不舒服。
如何處理：當你發現自己的腦袋被恐懼占據，認為自己是冒牌貨時，反擊回去。Muradian 說：「讓負面思緒噤聲是很重要的，因為它們才是真正的冒牌貨。」她說，屏蔽負面思想的有效方式就是，回想自己曾因技能或是過去的表現，獲得哪些高度讚美；要相信你所信任的那些人是真的懂得賞識你的能力。
除了以上建議，記住，失常是人類的天性。Chertok 說：「現實就是，沒有人真的知道自己在做什麼，記住這一點後，便能繼續向前，體認到自己的經驗其實很正常，並更能專注於眼前的任務。」
接受雙黑菱形雪道的挑戰吧！
文字作者：Marygrace Taylor
插圖作者：Kezia Gabriella