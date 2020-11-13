如何善用五感迅速恢復

走進任何瑜伽教室或 Spa 中心，都可能會看到健康的植物、聽到放鬆的音樂，並聞到令人平靜的香氣。這一切不只是為了營造氣氛而已，科學研究顯示，某些畫面、聲音、味道可降低心率、血壓和肌肉緊張度，有助放鬆身心。
全球神經科學計畫基金會 (Global Neuroscience Initiative Foundation) 執行長 Shaheen E. Lakhan 醫師科學家表示：「開發感官功能可讓大腦負責戰或逃反應的區域冷靜下來，並將能量轉移至讓你可以休息和消化的副交感神經系統。」
經過特殊訓練後，就能將五種感官都用於恢復過程，而且在家就能獲益。方法如下。
聞聞特定的精油
主持相關研究並在《疼痛研究與治療》(Pain Research and Treatment) 期刊中發表結果的 Lakhan 表示：「磁振造影 (MRI) 研究顯示，芳香氣味能使我們大腦的多個區域開始或停止作用。透過芳香療法吸入精油有助舒緩焦慮、肌肉緊張、睡眠問題、噁心，甚至是疼痛，因為這些症狀涉及大腦的多個區域。」(精油並非這些問題的療法。如果經常出現這些症狀，請向醫師諮詢。)
研究顯示，健身後聞聞某些特定香味，如薰衣草、尤加利、檸檬和玫瑰精油，可降低心率和血壓，可讓身體更快進入修復模式。Lakhan 表示，這也能減緩可能導致疼痛的肌肉緊繃現象。
Lakhan 建議擺放擴香儀，讓精油散布至你放鬆和伸展的空間，不論是客廳還是臥房都可以。若健身後不會立刻回家，可在健身袋裡準備隨身薰香棒。
「開發感官功能可讓大腦負責戰或逃反應的區域冷靜下來，並將能量轉移至讓你可以休息和消化的副交感神經系統。」
醫師暨全球神經科學計畫基金會 (Global Neuroscience Initiative Foundation) 執行長 Shaheen E. Lakhan博士
看大地色系
Lakhan 表示，研究顯示顏色確實會影響疼痛和情緒狀態，其中「紅色會帶來最不好的影響」。不同的理論略有差異，但 Lakhan 認為這可能是因為紅色是生物的警示訊號 (想想血液和有毒植物的顏色)，因此可能會刺激戰或逃反應。相反地，藍色、綠色和中性色則會讓我們想到大自然，因此具有撫慰作用。在「SAGE 期刊」上發布的一篇評論文章發現，藍色有助降低血壓，所以不妨將居家健身房的牆面漆成天空藍或海藍色調，或直接購買這種顏色的瑜伽墊。
然後是裝飾部分。Lakhan 說：「植物會放射有益健康的光波，所以擺放於環境中，可對恢復力帶來正面影響。」事實上，只要在空間裡張貼大自然的圖片都會有幫助。英國布拉福大學環境聲學教授 Gregory Watts 博士的一項研究指出，採用戶外風景的牆面設計可讓醫療院所候診室裡的人減輕焦慮、增加平靜感。這樣的組合也有助降低心率和血壓，縮短恢復的時間。
聽放鬆音樂
有想過為何這麼多按摩治療師會在工作時播放鯨魚的聲音嗎？Watts 的研究顯示，聽海浪輕柔拍打海岸的聲音有助放鬆。根據 2018 年《運動與運動醫學與科學》(Medicine & Science in Sports & Exercise) 期刊的一項研究指出，任何能讓你感到平靜，且緩慢而穩定的音樂，不論是 R&B 還是爵士樂，都可能有助助抑制、降低皮質素濃度和心率，而且可以加快恢復速度。此外，英國雪菲爾哈倫大學運動科學資深講師 Leighton Jones 博士補充說明：「和音樂節奏同步後，可降低呼吸率，而且更快回到休息狀態。」
2018 年研究的主要作者，同時也是巴西聖保羅大學運動科學系博士後研究人員的 Marcelo Bigliassi 博士表示，可以建立或搜尋有助放鬆的播放清單，並頻繁更新以避免乏味、重複，因為這些音樂的正面影響會隨著時間而降低。在健身後立即播放清單中的音樂，可讓你獲得最大效益。
好好品嚐食物
營養精神科醫師兼哥倫比亞大學精神醫學臨床助理教授 Drew Ramsey 醫學博士說：「以更留心、緩慢且放鬆的方式進食，才能真正嚐到食物的味道，也更能好好消化餐點。」他解釋，味道是大腦對自我滋養和愉悅的體驗，而研究更進一步證實：研究顯示放慢速度並增加嚼食次數，可實際促進營養的吸收，而且可以讓你感到飽足的時間更長。
與其狼吞虎嚥地吞下如粉筆般的蛋白棒，不如選擇健康可口的健身後點心、飲料或餐點，並緩慢地食用。如果你追隨 Ramsey 的腳步，也可以用花生醬、香蕉、可可、肉桂、冰和克菲爾來製作果昔；如果發現自己喝得太快，可將計時器設定在 20 分鐘，並試著不要在計時結束前喝完。
採用輕度觸摸法
紐約市按摩治療師兼 Lia Bonfilio Massage 創始人 Lia Bonfilio 表示：「我們的肌膚含有許多不同種類的神經細胞，每一種都會對不同深度的觸摸做出回應。對許多人來說，輕度且恰到好處的觸摸會比更深度的按壓更能有效刺激副交感神經系統，因此更有利讓人進入休息的狀態。」
如要促進休息狀態和身體循環，Bonfilio 建議可躺在地板上，雙腳向上靠著牆面，腳部和下背部之間的角度不拘，只要感覺安全舒適即可。接著雙手像耙子一樣，用指尖極輕地從膝蓋向下移動至髖部，雙手交替進行 (彷彿在爬繩子一樣)，重複至自己覺得舒服即可，接著坐直，換從腳踝到髖部進行同樣動作。
多管齊下
如要發揮最大的恢復效益，Lakhan 建議可同時運用多種感官，例如結合嗅覺與觸覺，在乳液裡添加幾滴玫瑰精油，然後輕柔地按摩肌膚。選在放有虎尾蘭的藍色或米色房間進行，背景播放古典音樂，手上則拿著果昔，這麼一來，就能進行一場實在、有效的感官治療了。