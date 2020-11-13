如何善用五感迅速恢復

看大地色系

Lakhan 表示，研究顯示顏色確實會影響疼痛和情緒狀態，其中「紅色會帶來最不好的影響」。不同的理論略有差異，但 Lakhan 認為這可能是因為紅色是生物的警示訊號 (想想血液和有毒植物的顏色)，因此可能會刺激戰或逃反應。相反地，藍色、綠色和中性色則會讓我們想到大自然，因此具有撫慰作用。在「SAGE 期刊」上發布的一篇評論文章發現，藍色有助降低血壓，所以不妨將居家健身房的牆面漆成天空藍或海藍色調，或直接購買這種顏色的瑜伽墊。



然後是裝飾部分。Lakhan 說：「植物會放射有益健康的光波，所以擺放於環境中，可對恢復力帶來正面影響。」事實上，只要在空間裡張貼大自然的圖片都會有幫助。英國布拉福大學環境聲學教授 Gregory Watts 博士的一項研究指出，採用戶外風景的牆面設計可讓醫療院所候診室裡的人減輕焦慮、增加平靜感。這樣的組合也有助降低心率和血壓，縮短恢復的時間。