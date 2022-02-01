如何開始 (或重新開始) 健康作息

當談到做出改變，我們經常會在腦海中聽到有個聲音告訴我們該有什麼感覺，而這個聲音通常會用以下兩種口氣。Wignall 說，第一種是「教育班長」，就是在戰爭電影中對新兵大喊大叫、嚴厲的大塊頭。專門研究目標設定和行為改變的發展心理學家兼心態教練 Sasha Heinz 博士說，第二種是「侮辱者」。這個聲音會說，如果你不健身或吃健康一點，就會被別人排擠或不值得尊敬。



這兩種都不具建設性。Wignall 說：「當你對自己太苛刻時，會產生過多的負面情緒，而這只會在你和目標之間增加更多的摩擦。請卸下那樣的重擔，你會發現自己其實有很大的動力朝目標邁進。」



可試著大聲說出你想達成的健康目標，並聽聽內在聲音的即時回應，它是在說「沒錯，你做得到」？還是像班長一樣頤指氣使，像羞辱者一樣讓你覺得自己很糟？



如果答案是後者，請將你的自我對話重新設定為友善、鼓勵，或甚至是中立。這很簡單，只要將「必須」、「需要」和「應該」等字眼改成「可以」、「希望」和「之後要」等正面的動詞，然後看看效果如何，Wignall 說，：「當你最後做得很好，甚至是更好時，大腦一定會意識到扯自己後腿沒有任何好處。」