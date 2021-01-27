如何開始 (或重新開始) 健康作息

誰不曾在年初時許願發誓，今年要練出明顯的腹肌，只吃瘦肉蛋白質、新鮮蔬菜和全穀物，並培養 8 小時的睡眠習慣。



到了二月，一切全走樣。



發展心理學家 Sasha Heinz 博士是一名研究目標設定和行為改變的心理教練，她認為當遵循健康計畫的最初衝勁消失，面臨現實考驗，就會開始出現「我不需要做」或「我明天再做」的念頭，規律生活就此泡湯。斯克蘭頓大學的研究人員在一項可說是里程碑的研究中，實際量化此現象。這項研究分析了 200 位立下新年目標的人，其中只有 19% 的人做出正面積極的改變，並持續至少兩年時間。大部分人並沒有為了維持和實現新目標而做出努力，所以他們的美好期待被擱置一旁。



不管你是屬於剩下的 81%，還是你最近怠忽了健康計畫，以下這些步驟都能幫助你全速衝刺，養成健康習慣。