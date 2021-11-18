Shalane Flanagan 分享達成目標和啟發他人的方法

《Trained》Podcast：和 Shalane Flanagan 一起實現目標
指導
六個星期內跑完六場馬拉松，並身兼母親、作家和教練等多重身分？我們說的不是超人，而是 Shalane Flanagan。聽聽她是怎麼辦到的。
《Trained》Podcast 的宗旨在於探索先進的全方位健身秘訣。
當 Shalane Flanagan 得知世界馬拉松大滿貫的六場賽事會在七週內全數舉行時，她無法放棄這個創造歷史的機會。經歷兩次膝蓋手術以及停跑一年後，這位長跑傳奇人物重新回歸，向自己和新世代女性運動員展現只要下定決心，沒有什麼不可能。在這一集的《Trained》中，她和主持人 Jaclyn Byrer 一起暢談，細述是什麼激勵她參加一場又一場的馬拉松賽事，並介紹幫助她面對挑戰 (而且一路樂在其中) 的訓練和恢復計畫。她也暢談自己身為運動員兼新手媽咪的心路歷程、身為世界上屈指可數的女性菁英教練的感受，以及每個人可以如何發揮自己的最佳實力。
「如果你與優秀的人同行，並幫助他們變得更好，你自然而然就能展現才華，不斷提升自己，讓自己變得更棒。」
Shalane Flanagan
前 Nike 運動員暨 Bowerman Track Club 跑步教練