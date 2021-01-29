健身前進行暖身的重要性與方法

讓身體做好準備，打造卓越健身效果
指導
訓練前多花幾分鐘的時間暖身，讓努力獲得雙倍回報。
你不能把剛攪拌好的蛋糕麵糊直接丟進冰冷的烤箱，而是先預熱烤箱才能放入烘烤。忽略了這個步驟，成品絕不會是網美等級。同理可證，身體也要做好運動準備，暖身必不可少。
身為 Nike Master Trainer 的 Joe Holder 解釋，暖身就像預熱烤箱，讓身體從休息狀態進入準備充足的活動狀態，助你獲得理想成果。他表示：「暖身可提升訓練肌群的血液流量，在短時間內加強靈活度，同時為訓練做好心理準備。」
「暖身可提升訓練肌群的血液流量，在短時間內加強靈活度，同時為訓練做好心理準備。」
Joe Holder
Nike Master Trainer
將這些因素結合起來，就能獲得立竿見影的成效。一篇發表在《肌力與體能研究期刊》的評論分析了 32 份研究，結果發現 79% 在運動前暖身的人，整體表現有所提升。隨著時間增長，當然就有助於增進肌力和心血管保健。
偷懶的風險
我們知道，在很難撥出時間運動的情況下，還必須多花幾分鐘暖身會令人想翻白眼，但這總比在過程中失去動力，或是因為肌肉緊張抽筋而導致過勞、拉傷或劇烈痠痛還要好。Michele Olson 博士在阿拉巴馬州蒙哥馬利的杭丁頓學院擔任資深臨床教授，她也是一名認證肌力與體能專家。她認為，上述這些情形在未暖身的情況之下都可能發生。
她解釋，這是因為你的肌肉和心臟等所有組織和器官，都需要更多充滿氧氣和營養的血液在體內強力循環，才能在運動時正常運作。她更提到，透過暖身增加氧氣量可避免你感到頭暈目眩，並維持心臟規律跳動 (Olson 表示，心律不整不一定是異常狀況，但從長遠來看仍不算好事)。
運動表現治療專家兼芝加哥 React 物理治療所的創辦人 David Reavy 解釋另一個不太有趣的事實：「在肌肉緊繃的情況下運動，會嚴重影響姿勢，降低你對最大肌群的控制力。」舉例來說，整天坐在辦公桌前面的人，髖屈肌通常很緊繃，這可能會導致骨盆稍微向前突出 (稱為前傾)，讓你在跑步和舉重時難以運用腹肌和臀大肌，使得運動徒勞無功。
應該遵循的處方
瞭解必須暖身的原因之後，接著就要認識暖身的方法。Olson 建議花 10 到 15 分鐘暖身，不過她也特別提醒，運動越激烈、運動幅度越大，暖身就應該越久越徹底。Holder 認同此觀點，但他叮囑不應過度暖身，運動前的暖身時間過長或過於激烈可能對你有害無益。這有案例佐證，《應用生理學期刊》的一篇研究發現，高強度暖身 20 分鐘的自行車選手，與暖身運動較短、較緩和的選手相比，在運動時較容易出現肌肉疲乏狀況，踏板力量也較小。
如果活動強度為 1 至 10，Holder 建議以 4 或 5 的強度暖身，如此一來，你的力氣就不會在正式運動之前消耗殆盡。如果時間不夠，Olson 建議你降低正式運動初期的強度，將前幾分鐘時間拿來暖身，這通常可以達到雙倍效果。
除了上述訣竅，以下也提供一種適合各種運動的暖身流程。Olson 認為，做完之後你應該會汗流浹背，表示你已經準備好全力以赴。
基礎準備 (5 分鐘)
首先，利用按摩滾輪放鬆大肌群和緊繃部位，例如背闊肌、股四頭肌、小腿和腳踝，Holder 表示大多數人經常忽略這些部位。如果你沒有按摩滾輪，你可以使用硬式按摩球或其他堅硬的球放鬆這些部位。接著進行輕鬆的心肺運動，他表示主要目標是稍微提升心率，讓身體習慣一些適用於各種活動的基礎運動。Olson 表示這能讓肌肉獲得更多氧氣。可嘗試慢跑、小跳、透過側向跨步和交叉步進行多方向移動 (如果你不太熟悉這些動作或以上提及的任何運動，可以利用 Google 搜尋引擎快速瞭解如何執行。務必確認點擊的頁面為可信賴的來源，例如擁有執照的物理治療師或認證教練)。
關節運動 + 啟動演練 (3 至 5 分鐘)
Holder 說明接下來可利用髖部畫圈、肩膀畫圈和單跪姿髖關節開展等任何能夠提升運動幅度的動作，讓關節在正常範圍內盡量活動，加強活動特定關節。Holder 最近在 Nike Training Club 應用程式中推出的進階計畫即特別著重訓練這些動作。他表示，活動這些關節能幫助你改善姿勢和效率。接下來執行啟動運動，藉由建立肌肉和大腦之間的連結「啟動」重點肌群，尤其是核心和臀大肌，讓肌肉做好準備，提供速度、肌力、耐力或接下來運動中所需的任何要素。Holder 建議嘗試進行一組鳥狗式、平板式和臀大肌橋式。
動態動作 + 輕度增強式訓練 (2 至 5 分鐘)
現在是時候納入一些可輔助特定運動的動作了，Holder 認為可從動態或主動式動作開始，讓肌肉和關節進行全面性活動，提升瞬間動作幅度 (他也補充，側彎身等靜態伸展動作會減弱你的輸出爆發力)。最後以簡單的增強式訓練作結，也就是爆發力躍升動作，刺激你的中樞神經系統。Holder 表示，活躍的中樞神經系統有助於快速產生力量，並提升運動效率，
那該如何進行一組訓練呢？Olson 偏好弓箭步走和科學怪人踢步，或是玩具兵行進 (英國著名喜劇團體蒙提派森的經典橋段「傻氣步伐部門」很值得一看)。Holder 建議走路時腿後肌群收緊、屈膝並彈跳提腿 (Google 仍是你的好朋友)。如果你要使用深蹲架，可以嘗試雙手伸展相撲式深蹲，然後蹲跳。Olson 表示，如要進行 HIIT 運動，嘗試緩慢的自重深蹲或弓箭步。Holder 補充說明，接著可以跳繩、彈簧跳或團身跳。
經過暖身後的身體就像剛出爐的綿密蛋糕，溫暖又有彈性，開始美好一天的理想方式非運動莫屬。
文章作者：Rozalynn Frazier
插圖畫家：Xoana Herrera