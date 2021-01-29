健身前進行暖身的重要性與方法

偷懶的風險

我們知道，在很難撥出時間運動的情況下，還必須多花幾分鐘暖身會令人想翻白眼，但這總比在過程中失去動力，或是因為肌肉緊張抽筋而導致過勞、拉傷或劇烈痠痛還要好。Michele Olson 博士在阿拉巴馬州蒙哥馬利的杭丁頓學院擔任資深臨床教授，她也是一名認證肌力與體能專家。她認為，上述這些情形在未暖身的情況之下都可能發生。



她解釋，這是因為你的肌肉和心臟等所有組織和器官，都需要更多充滿氧氣和營養的血液在體內強力循環，才能在運動時正常運作。她更提到，透過暖身增加氧氣量可避免你感到頭暈目眩，並維持心臟規律跳動 (Olson 表示，心律不整不一定是異常狀況，但從長遠來看仍不算好事)。



運動表現治療專家兼芝加哥 React 物理治療所的創辦人 David Reavy 解釋另一個不太有趣的事實：「在肌肉緊繃的情況下運動，會嚴重影響姿勢，降低你對最大肌群的控制力。」舉例來說，整天坐在辦公桌前面的人，髖屈肌通常很緊繃，這可能會導致骨盆稍微向前突出 (稱為前傾)，讓你在跑步和舉重時難以運用腹肌和臀大肌，使得運動徒勞無功。