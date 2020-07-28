樂觀的人抱持美好想望，期待好事發生，以自信、可為、積極樂觀的態度面對所有事情。這樣的思維方式聽起來很不錯，但一切真的都能如人所願嗎？樂觀主義者的生活真的比較美滿嗎？研究證明：沒錯，這是真的。
針對《心臟病學》期刊研究的一項評論指出，在近 23 萬人中，樂觀程度高的人罹患重大心血管疾病的風險較低。另外，哈佛大學近期針對約 1 萬 3 千人進行的研究顯示，抱持樂觀希望的人身體更健康，習慣也比較健康，而且能得到更多社會支持的力量，在心理和社會上都擁有更多的幸福感。
覺得這些好事只會發生在那些本來就很開朗的人身上？準備點擊離開，不想再看本文內容？先別急，看看這個：你可以選擇擁抱正念。
牛津大學心理學和情緒神經科學教授，同時也是《Rainy Brain, Sunny Brain》一書作者 Elaine Fox 博士指出：「樂觀是可以培養的，我們可以學會讓自己變得更樂觀。」讓自己選擇正念而非負面態度的第一步，就是瞭解大腦運作連結思維的方式。
「抱持正面的期望，會讓人更願意把心力投入到想要實現的目標上。而負面的期望，則會讓人不知從何開始、如何開始，因此常常原地踏步。」
Loretta Breuning 博士，
Inner Mammal Institute 創辦人
Inner Mammal Institute 創辦人暨《The Science of Positivity》一書作者 Loretta Breuning 博士解釋道：「產生正面或負面思考的神經傳導路徑在我們小時候就建立了。」Breuning 表示，我們過去的經驗，尤其是童年時期的經驗，塑造了我們對事情會朝好的方向或壞的結果發展的期望，這是我們往後人生動力的關鍵。
她說：「抱持正面的期望，會讓人更願意把心力投入到想要實現的目標上。若是抱持負面的期望，可能就不會有這樣的動力，因為我們的大腦不是為了追求沒有回報的事物而設計。負面的期望，會讓人不知從何開始、如何開始，因此常常原地踏步。」
Breuning 表示，這種「杯子半空」的思考模式不僅會觸發皮質醇 (皮質醇是一種會向大腦發出「威脅」警報的壓力賀爾蒙)，而且還會永久存在。她說：「我們強化了這種負面神經傳導路徑，它就像母語，可以在我們完全不知情的狀況下輕易地傳達給我們。」
Fox 表示，陷入這種愁雲慘霧的漩渦時，告訴自己要正面思考，可能會讓人有種徒勞無功的感覺。其實只是思考可能無法帶來太多實質的幫助。正面思考的好處不只來自思維模式，也來自我們的所作所為。Fox 說：「積極正面的行動與行為，能提振我們的精神，激發我們樂觀進取的態度。」
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