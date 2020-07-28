指導

正念能發揮的作用

樂觀的人抱持美好想望，期待好事發生，以自信、可為、積極樂觀的態度面對所有事情。這樣的思維方式聽起來很不錯，但一切真的都能如人所願嗎？樂觀主義者的生活真的比較美滿嗎？研究證明：沒錯，這是真的。

保持正面心態的作用

針對《心臟病學》期刊研究的一項評論指出，在近 23 萬人中，樂觀程度高的人罹患重大心血管疾病的風險較低。另外，哈佛大學近期針對約 1 萬 3 千人進行的研究顯示，抱持樂觀希望的人身體更健康，習慣也比較健康，而且能得到更多社會支持的力量，在心理和社會上都擁有更多的幸福感。

覺得這些好事只會發生在那些本來就很開朗的人身上？準備點擊離開，不想再看本文內容？先別急，看看這個：你可以選擇擁抱正念。

牛津大學心理學和情緒神經科學教授，同時也是《Rainy Brain, Sunny Brain》一書作者 Elaine Fox 博士指出：「樂觀是可以培養的，我們可以學會讓自己變得更樂觀。」讓自己選擇正念而非負面態度的第一步，就是瞭解大腦運作連結思維的方式。

「抱持正面的期望，會讓人更願意把心力投入到想要實現的目標上。而負面的期望，則會讓人不知從何開始、如何開始，因此常常原地踏步。」

Loretta Breuning 博士

Inner Mammal Institute 創辦人

Inner Mammal Institute 創辦人暨《The Science of Positivity》一書作者 Loretta Breuning 博士解釋道：「產生正面或負面思考的神經傳導路徑在我們小時候就建立了。」Breuning 表示，我們過去的經驗，尤其是童年時期的經驗，塑造了我們對事情會朝好的方向或壞的結果發展的期望，這是我們往後人生動力的關鍵。

她說：「抱持正面的期望，會讓人更願意把心力投入到想要實現的目標上。若是抱持負面的期望，可能就不會有這樣的動力，因為我們的大腦不是為了追求沒有回報的事物而設計。負面的期望，會讓人不知從何開始、如何開始，因此常常原地踏步。」

Breuning 表示，這種「杯子半空」的思考模式不僅會觸發皮質醇 (皮質醇是一種會向大腦發出「威脅」警報的壓力賀爾蒙)，而且還會永久存在。她說：「我們強化了這種負面神經傳導路徑，它就像母語，可以在我們完全不知情的狀況下輕易地傳達給我們。」

Fox 表示，陷入這種愁雲慘霧的漩渦時，告訴自己要正面思考，可能會讓人有種徒勞無功的感覺。其實只是思考可能無法帶來太多實質的幫助。正面思考的好處不只來自思維模式，也來自我們的所作所為。Fox 說：「積極正面的行動與行為，能提振我們的精神，激發我們樂觀進取的態度。」

擁有滿滿的力量？以下有五種方法，可以幫助你善用力量讓自己發光發亮。

  1. 每天 3 分鐘，重塑大腦思維

    花一分鐘想像你不論身處哪種情況都能採取的有益行動。例如，你可能坐困家中，覺得無聊。用這 60 秒，想想所有之前沒時間做，現在終於有額外時間能做的事情，像是整理、冥想、彈吉他。

    每天做三次 (例如三餐飯後) 這樣的一分鐘活動，連續六個星期下來，大腦可以重新連線進入正念模式。Breuning 說：「並不是一定要做到這些事，而是以正面期望代替負面期待，因為你知道負面的事情不是現實生活的全部，只是人生中隨機發生的事件。」
  2. 下定決心每天做個感覺很棒的活動

    Fox 表示，不論是透過揮汗運動甩開壓力、烹調自己喜歡的料理，還是和朋友視訊聊天，任何讓你身、心或情緒變得更好的小行動，都能激發正念。她說：「重點是你正在做的事情能幫助你保持這樣的正念，而不只是希望自己可以嘗試變得更樂觀。」
  3. 堅持不懈的正念

    聽過「嘗試、嘗試，再嘗試」這個老生常談嗎？Fox 表示，那種頑強的堅持是保持樂觀的關鍵。因為越有心去投入與奮鬥，就越有可能會成功，而成功自然會讓我們讓產生更正面的想法並採取更積極的行動。
  4. 掌控自己能做的事

    Fox 指出：「樂觀主義者擁有自我掌控力。」有一種方式可以保有這樣的信念：專注自己能做的事，而不是做不了的事。

    例如，花好幾個月進行訓練的比賽突然取消，讓你無法改寫個人紀錄。儘管如此，你還是可以設定新的訓練目標來挑戰自己，像是每晚做滾輪按摩運動或每餐都要吃一種蔬食。這種自我控制感可以讓人感到欣慰和振奮，最後會促使我們採取更多積極的行動。
  5. 期待最好的結果，做最壞的打算

    即使是樂觀主義者，還是可以做好搞不定狀況的心理準備。實際上，Fox 稱為「現實樂觀主義」的這種觀點，能讓我們有更開闊、清晰的視野，而不是盲目地相信人生盡是彩虹和蝴蝶般的美景，因為現實生活並非如此。為不好的結果做好打算能讓自己握有掌控權，例如長跑時會餓到氣噗噗，就打包好零食。

    Fox 說：「訣竅是不要過度關注潛在的挫折。所謂健康的心態，是能在 (針對潛在威脅與危險的) 理性評估和 (最後一定能得到好結果的) 總體樂觀之間取得良好的平衡，即使事情發展不如預期也一樣。」

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