Inner Mammal Institute 創辦人暨《The Science of Positivity》一書作者 Loretta Breuning 博士解釋道：「產生正面或負面思考的神經傳導路徑在我們小時候就建立了。」Breuning 表示，我們過去的經驗，尤其是童年時期的經驗，塑造了我們對事情會朝好的方向或壞的結果發展的期望，這是我們往後人生動力的關鍵。



她說：「抱持正面的期望，會讓人更願意把心力投入到想要實現的目標上。若是抱持負面的期望，可能就不會有這樣的動力，因為我們的大腦不是為了追求沒有回報的事物而設計。負面的期望，會讓人不知從何開始、如何開始，因此常常原地踏步。」



Breuning 表示，這種「杯子半空」的思考模式不僅會觸發皮質醇 (皮質醇是一種會向大腦發出「威脅」警報的壓力賀爾蒙)，而且還會永久存在。她說：「我們強化了這種負面神經傳導路徑，它就像母語，可以在我們完全不知情的狀況下輕易地傳達給我們。」



Fox 表示，陷入這種愁雲慘霧的漩渦時，告訴自己要正面思考，可能會讓人有種徒勞無功的感覺。其實只是思考可能無法帶來太多實質的幫助。正面思考的好處不只來自思維模式，也來自我們的所作所為。Fox 說：「積極正面的行動與行為，能提振我們的精神，激發我們樂觀進取的態度。」