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基礎：如何吃才能發揮巔峰表現

運動員常把食物比喻成燃料，但食物的功用不只如此。Precision Nutrition 共同創辦人兼 Nike Performance Council 成員的 John Berardi 博士表示：「平衡的飲食可以讓你變得更強壯、更健康和更專注。想要吃得好，不只得攝取特定營養，也要瞭解這些營養對你產生的影響。」

運動員如何吃才能發揮巔峰表現

專攻營養生物化學的 Berardi 幫助過許多運動員，透過營養的攝取改造他們的身體和表現。他開宗明義地告訴大家，飲食務必包含以下五種基本的營養。

  1. 蛋白質
    這種主要營養素是體內最強組成元素，由胺基酸和分子鏈構成，有助你發育肌肉和提升恢復力。由於蛋白質的分解時間比碳水化合物長，因此不僅可讓你長時間活力滿載，也可避免暴飲暴食。不妨從扁豆、燕麥、杏仁、奇亞籽、甘藍、豌豆和蘑菇等高營養植物性食物，以及肉、魚和蛋中攝取每日的需求量。
  2. 蔬果類
    農產品類走道色彩繽紛，每種蔬果提供不同的植物營養素。綠色菠菜中的硝酸鹽可以改善血液循環並提高身體機能。紅番茄含有番茄紅素，有益於心臟保健。紅蘿蔔含有 β-胡蘿蔔素，有助於維持健康的免疫系統，並保持頭腦清晰。建議你把每種顏色的蔬果都放到購物車中，確保能攝取足夠的營養。
  3. 脂肪
    雖然很多人不喜歡脂肪，但脂肪不只有助於吸收重要的營養素，本身還具有高密度的能量。問題在於許多人攝入過多的飽和脂肪，而飽和脂肪存在於肉、奶油和椰子油中，常會導致膽固醇飆高。為了保有健康的脂肪攝入量，不妨透過堅果、橄欖和橄欖油中的大量單元不飽和脂肪來平衡飽和脂肪，並正常攝取亞麻籽、魚或藻類中的多元不飽和脂肪。
  4. 碳水化合物
    運動員將食物比喻成燃料時，通常指的就是碳水化合物，碳水化合物在運動時會提供能量燃燒。想獲得更持久的能量，可以選擇未經加工的原型食物，例如豆類、地瓜、燕麥、糙米、全麥和藜麥。雖然所有的碳水化合物都會分解成醣類，但上述碳水化合物分解速度較慢，可以轉化為更持久的能量，並減少餐後反應性低血糖。
  5. 水分
    飲食中最重要的元素通常也最容易被忽視。你所消耗的每種營養素，都須倚靠水將其輸送到體內。對運動員來說，水還有助於排除運動時所產生的代謝廢物，並持續潤滑關節，讓你安心動下去。隨時補充水分，還可妥善調節血壓和體溫。

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