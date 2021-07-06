專家分享美味綠葉蔬菜的料理秘訣

說到「長肌肉的食物」，你想到的可能是「蛋白質」，對吧？聰明的回答。不過，《營養學期刊》上的一項近期研究指出，不論你攝取了多少蛋白質，吃不吃綠葉蔬菜都可能會讓你的肌力大不同。



怎麼會？這到底是怎麼一回事？無頭甘藍、芝麻菜、菠菜、高麗菜、瑞士甜菜、萵苣、甜菜葉等綠葉蔬菜含有「硝酸鹽」這種化合物。合格營養師兼 Precision Nutrition 首席營養師和顧問 Ryan Andrews 指出，身體會將這些硝酸鹽轉化成有助於改善血管運作的一氧化氮。更具體地說，這可以改善循環，提高養分和氧氣的輸送，並加強老廢物質的排除。研究作者同時也是伊迪斯科文大學醫學與健康科學院博士後研究員的 Marc Sim 博士表示，由於這項增強血管的功能，即使不是菁英運動員，攝取綠色蔬菜一樣能強化你的肌力和恢復效果。



經常攝取這些蔬菜也可能讓你的腸道更健康。你的腸胃系統 (也叫做腸道) 由數百萬種有好有壞的細菌微生物組成。Austin Gastroenterology 腸胃科醫師 Shiv Desai 醫學博士表示，這會對你的體重、血糖和大腦健康等造成影響。《國際微生物生態學會期刊》上發表的一項研究發現，綠葉蔬菜含有一種叫做 SQ 糖 (Sulfoquinovose) 的糖分，這種糖分可以促進好微生物的成長，有助於產生益菌。



Andrews 表示，如果未達到一般建議一日五份蔬菜的攝取量 (多數人都是這樣)，這些好處當然都沒意義。不過 Sim 指出，如果一日蔬菜中有一份是綠色葉菜，你至少可以獲得硝酸鹽帶來的好處。供你參考：一份大約是兩杯生菜 (煮熟的蔬菜則為一杯)。Andrew 指出，想要加強的話，可以吃超過五份，不過接連著的日子最多吃 10 份左右，讓身體不必忙著分解這些纖維素。