跑者手冊：要如何戰勝藉口

逃避跑步的六大藉口及背後真相
指導
運用 Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 分享的解決方案，告別心理障礙並穿上跑鞋邁步跑。
昨天還信誓旦旦地說好明天要跑步，結果不是因為外頭天氣太熱、加班加到太晚人已累癱，就是找不到乾淨的短褲而作罷。好熟悉的橋段？其實很多人都會這樣。一份最新研究發現，美國人平均每天會找六個藉口，等同於一年找兩千多個藉口，其中最常見的就是為了逃避運動而編理由，彷彿每位跑者的內心都有一隻惡魔和一位……噢不，可能兩隻都是惡魔！
對於 Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 來說，理由再怎麼千奇百怪，也都見怪不怪。他將在此揭露為了逃避跑步而最常編造的六大藉口，同時提出幾個簡單的因應對策，幫助你堅持下去。
藉口 1：「跑步好累人。」 解決方案：提前結束跑步。
Bennett 表示：「不愛跑步，多半是因為跑步時太過賣力。跑步要能讓人感覺放鬆才對，不是說手錶上的數字不重要，但你得在不費力的前提下跑步。你大可在感覺很好的時候喊停，千萬別等到不得已或感覺不對了才止步。一旦能跑個不停的自信感出現，請立刻回神打消念頭。如此一來，你才能滿心期待下一次跑步。我就是要你因提前止步而抱憾！就算怪我也好，但這樣才能跑得舒服長久。」
藉口 2：「我不知道怎樣跑才正確。」 解決方案：跑步從來就沒有標準方程式。
Bennett 表示：「你愛怎麼跑，就怎麼跑，懂嗎？從來就沒有完美步態或跑姿。像是 Paula Radcliffe 在影片中，跑起來搖頭晃腦、聳著肩膀手舞足蹈的模樣，你看了可能會想『拜託誰來教她該怎麼跑！』，但是好險沒人教她，她的馬拉松紀錄才能蟬聯 16 年無人打破。建議慢慢摸索出適合自己的自然跑姿，不要照本宣科。身體哪裡緊繃，就放鬆哪裡。腿部一旦出現拉扯感，就縮小步幅。」
藉口 3：「沒時間暖身。」 解決方案：邊跑邊暖身。
Bennett 表示：「讓我教你兩招。首先，暖身只不過是一個心理調適和模擬跑步動作的過程。因此第一招，就是放慢起跑速度，花 5 到 10 分鐘進行動態暖身。再不然第二招，就是做些伸展運動，縮短後續的跑步時間，畢竟跑多久或跑多遠，都沒有低消限制。兩種方法皆能一次滿足暖身和跑步，這下子看你還有什麼話好說。」
藉口 4：「你沒看見天氣很差嗎？」 解決方案：請做好事前規畫。
Bennett 表示：「有時難免會遇到太冷或太熱的天氣，出門在外碰上極端天候其實很危險，因此偶爾取消跑步計畫也很正常。但如果只是體感不舒適，透過幾種事前規畫的方法就能排除問題。舉例來說，你可以根據室外溫度選擇適合的服裝、調整當天跑步的時間或直接調整跑速。就算效果不如預期，但有跑總比沒跑好。」
藉口 5：「我的體型不適合跑步。」 解決方案：少來這套。
Bennett 表示：「麻煩說明一下怎樣才是對的跑步體型，怎麼會有這種東西？哪種口音才對？哪種髮型才對？光是在馬拉松比賽的起跑點，就能看見令人眼花撩亂的各式體型。說自己的體型不適合跑步，言下之意，就是自己決定不跑。不然就是曾幾何時，有人看著你的身材、替你做出這項決定。你難道忘了，如何定義跑步自己說了算。跑不了 5 公里又如何？根本沒人逼你。我只要求你從這裡跑到巷尾。凡是奔跑的人，都能稱為跑者。像你，就是道地的跑者。」
藉口 6：「跑步很傷我的 [請套用任何疼痛部位]」。 解決方案：多做肌力訓練。
Bennett 解釋：「身體任何部位一旦感到疼痛，就代表可能已經受傷。此時此刻，的確該暫停跑步。但也別因此自暴自棄。換個角度想：你已從優秀的跑步好手，準備晉升為全能運動員，而現在正是銜接的過渡時期。恭喜你！但你得探究運動傷害的成因。你是否有在鍛鍊髖關節前曲肌群？有在做深蹲等能穩定膝蓋部位的核心和肌肉訓練嗎？這些包含平版式支撐和後跨弓箭步在內的訓練，簡單不費工，卻能明顯幫助維持身體健康。」
克服上述障礙之後，即使自己並非意志多麼堅定的人，但你終究會發現，跑步的精髓，盡在堅持。
Bennett 指出：「有時候真的很不想跑步，可能是因為和媽媽大吵一架而心情不美麗，或是晚上沒睡好，但只要能夠跑完，哪怕只是跑到巷尾，都會有一種『我跑完了、我辦到了、我成長了』的感覺。想再重溫這份美好，就得再度起跑。在一天進入尾聲時，如果能擁著這份期待入夢，該會是多麼滿足！區區一個成就感，跑起來就能得到。」
下次如果再猶豫該不該穿鞋，就把 Bennett 教練放在心上，把藉口扔到一邊，穿鞋起跑吧！