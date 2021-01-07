跑者手冊：要如何戰勝藉口

Bennett 解釋：「身體任何部位一旦感到疼痛，就代表可能已經受傷。此時此刻，的確該暫停跑步。但也別因此自暴自棄。換個角度想：你已從優秀的跑步好手，準備晉升為全能運動員，而現在正是銜接的過渡時期。恭喜你！但你得探究運動傷害的成因。你是否有在鍛鍊髖關節前曲肌群？有在做深蹲等能穩定膝蓋部位的核心和肌肉訓練嗎？這些包含平版式支撐和後跨弓箭步在內的訓練，簡單不費工，卻能明顯幫助維持身體健康。」



克服上述障礙之後，即使自己並非意志多麼堅定的人，但你終究會發現，跑步的精髓，盡在堅持。



Bennett 指出：「有時候真的很不想跑步，可能是因為和媽媽大吵一架而心情不美麗，或是晚上沒睡好，但只要能夠跑完，哪怕只是跑到巷尾，都會有一種『我跑完了、我辦到了、我成長了』的感覺。想再重溫這份美好，就得再度起跑。在一天進入尾聲時，如果能擁著這份期待入夢，該會是多麼滿足！區區一個成就感，跑起來就能得到。」



下次如果再猶豫該不該穿鞋，就把 Bennett 教練放在心上，把藉口扔到一邊，穿鞋起跑吧！