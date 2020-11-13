常保高昂鬥志，發揮出色表現

心智疲勞的科學原理

澳洲坎培拉大學競技與健身運動研究所助理教授 Kristy Martin 指出，就像跑完 16 公里或做完快速高強度間歇訓練 (HIIT) 後，身體會覺得筋疲力盡一樣，一整天的工作或是短短幾分鐘高難度的任務，都會讓人心智疲勞。Martin 表示，讓人心智疲勞的事情 (或是一般所說的「腦疲勞」)，通常都是「你不會想做的事情，不論是因為它實在很艱鉅，還是真的很無聊」。



其他研究顯示，腦疲勞會對你的耐力造成負面影響，包括騎健身腳踏車、做等長運動 (如平板式)，或是在 1500 公尺游泳時維持速度。發現了嗎？這些都不是衝刺性的運動。這是因為耐力 (根據 Martin 所說，這指的是任何需要配速的活動) 需要心智意識的力量決定是否持續下去。Martin 說：「由於心智疲勞會提高自覺的費力感，隨著你一路運動，接下來會越來越難做出繼續下去的決定。」相對地，在 20 秒的短跑期間，你沒有這麼多的時間可以思考或是讓自己流失動力。