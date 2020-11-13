常保高昂鬥志，發揮出色表現

如果原本很自在的每英哩 9 分鐘配速今天早上跑起來感覺卻像是每英哩 7 分鐘，問題可能出在你的心志，而不是肌肉。
一項發表於《Medicine & Science in Sports & Exercise》的新研究安排專業耐力型跑者分別在進行為時 45 分鐘、根據指令快速按下按鍵的電腦操作之後，以及觀賞一部紀錄片之後，盡可能地跑步，越久越好，結果發現操作電腦讓這些跑者在接下來的跑步時更容易筋疲力盡。檢視這兩項跑步測試的情況，心率、氧氣消耗和乳酸程度幾乎都一樣，代表耗損的並非他們的身體，而是大腦。
帶領這項研究的巴西聖保羅大學生理學系助理教授 Bruno Moreira Silva 博士表示：「心智疲勞提高了他們自覺的費力感。」也就是所謂的運動自覺強度 (RPE)，這導致他們無法跑出同樣的距離。
心智疲勞的科學原理
澳洲坎培拉大學競技與健身運動研究所助理教授 Kristy Martin 指出，就像跑完 16 公里或做完快速高強度間歇訓練 (HIIT) 後，身體會覺得筋疲力盡一樣，一整天的工作或是短短幾分鐘高難度的任務，都會讓人心智疲勞。Martin 表示，讓人心智疲勞的事情 (或是一般所說的「腦疲勞」)，通常都是「你不會想做的事情，不論是因為它實在很艱鉅，還是真的很無聊」。
其他研究顯示，腦疲勞會對你的耐力造成負面影響，包括騎健身腳踏車、做等長運動 (如平板式)，或是在 1500 公尺游泳時維持速度。發現了嗎？這些都不是衝刺性的運動。這是因為耐力 (根據 Martin 所說，這指的是任何需要配速的活動) 需要心智意識的力量決定是否持續下去。Martin 說：「由於心智疲勞會提高自覺的費力感，隨著你一路運動，接下來會越來越難做出繼續下去的決定。」相對地，在 20 秒的短跑期間，你沒有這麼多的時間可以思考或是讓自己流失動力。
讓人心智疲勞的事情 (或是一般所說的「腦疲勞」)，通常都是「你不會想做的事情，不論是因為它實在很艱鉅，還是真的很無聊」。
Kristy Martin，坎培拉大學競技與健身運動研究院助理教授
腦疲勞的症狀很容易辨別：沒有活力、不想推自己一把、心情變得不一樣、反應變慢、注意力衰退，甚至精確度降低。舉例來說，這會導致足球比賽時失去準度。然而，要找出腦疲勞的原因就比較難了，因為總不能真的把你的大腦剖開吧。
Martin 和幾位同事在近期發表的評論中提出一個有關腺苷累積的理論，腺苷這種化合物在大腦中負責控制運動自覺程度、任務持續性，以及處理「付出相對報酬」的機制，激烈的心智與身體活動都會產生腺苷。研究人員認為，腦中累積越多腺苷，大腦就需要發送更強的訊號，維持踩踏動作、平板式或游泳，這會讓我們覺得運動挑戰性更大。腺苷也會遏阻多巴胺的釋放，多巴胺是負責帶給你動力的化學物質，因此這種狀況對心智的影響可謂雪上加霜。
好消息是，你可以透過腦袋把事情變簡單，讓身體發揮最佳表現。我們在此和大家分享具體方法。