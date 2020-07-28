瞭解自己的生理時鐘

Bender 建議，如果想在下午或晚上健身時發揮最佳表現，可試著在下午 1 點至 4 點之間小睡片刻。她說：「這麼做才符合人體下午時段的自然清醒週期，不會太接近就寢時間，以免影響入睡。」



Bender 表示，預計醒來後多久才開始健身，也是一個關鍵。特別是當你睡滿 90 分鐘以上時，其實大概需要 95 到 155 分鐘，才能一併擺脫所謂的睡眠慣性，也就是在剛睡醒時會經歷的一段頭腦昏沉、反應慢半拍的階段。



縮短小盹的時間，也相對能縮短睡眠和運動之間需要的回神時間。發表於《醫學生物時鐘期刊》(Journal of Biological and Medical Rhythm) 的一項研究發現，以 25 分鐘的小盹為例，醒來之後隔 2 至 3 小時再開始健身的運動表現，會比隔 4 小時才開始來得更好。確切的原因尚且不明，但 Bender 認為，2 到 3 小時的間隔時間，也許剛好能讓昏昏欲睡的感覺漸漸消退、靈敏度慢慢恢復過來。