儘管安排了休息日、做好做滿一整套按摩滾輪，甚至定期用瑜伽來放鬆緊繃的身體，訓練時卻依舊有如老牛拖車。此時此刻，或許該好好睡上一覺。
加拿大卡加利大學兼任副教授 Amy Bender 指出：「小睡片刻對運動員來說是一個潛藏無窮威力的秘密武器，不用做太多事也能提升表現。」
Bender 表示，小睡片刻的好處之一，是能啟動副交感神經系統 (又稱作「休息與消化反應」)，藉此放慢心跳、降低血壓、放鬆肌肉與儲存更多能量，讓身體恢復穩定狀態。不過，這些生理變化必須同時發生，身體才能減壓，體力也才得以恢復。不妨把小睡片刻想成是重啟系統的過程：完全關閉電源，能減少重新啟動時的「累格」情形。
醫學博士 Cheri Mah 是加州大學舊金山分校人體體能表現中心醫學科學家，也是 Nike Performance Council 成員，她專門研究頂尖運動員的睡眠和表現狀況。她說道：「小睡甚至能提升警覺性，縮短反應時間。」研究顯示，小睡也能降低健身時的自覺強度 (RPE：自覺吃力量表)，並改善一天內的耐受度。只要雙管齊下，你就很有機會在進行 HIIT 或跑步時刷新紀錄。
根據個人特殊需求有策略性地小盹，是扭轉運動表現的關鍵。現在就來看看如何在一天當中有效打盹。
不妨把小睡片刻想成是重啟系統的過程：完全關閉電源，能減少重新啟動時的「累格」情形。
瞭解自己的生理時鐘
Bender 建議，如果想在下午或晚上健身時發揮最佳表現，可試著在下午 1 點至 4 點之間小睡片刻。她說：「這麼做才符合人體下午時段的自然清醒週期，不會太接近就寢時間，以免影響入睡。」
Bender 表示，預計醒來後多久才開始健身，也是一個關鍵。特別是當你睡滿 90 分鐘以上時，其實大概需要 95 到 155 分鐘，才能一併擺脫所謂的睡眠慣性，也就是在剛睡醒時會經歷的一段頭腦昏沉、反應慢半拍的階段。
縮短小盹的時間，也相對能縮短睡眠和運動之間需要的回神時間。發表於《醫學生物時鐘期刊》(Journal of Biological and Medical Rhythm) 的一項研究發現，以 25 分鐘的小盹為例，醒來之後隔 2 至 3 小時再開始健身的運動表現，會比隔 4 小時才開始來得更好。確切的原因尚且不明，但 Bender 認為，2 到 3 小時的間隔時間，也許剛好能讓昏昏欲睡的感覺漸漸消退、靈敏度慢慢恢復過來。
根據訓練選擇適合的小睡時間
火速開機：10 分鐘
沒錯，科學顯示即使是短短 10 分鐘，也能恢復體力和腦力。發表於《睡眠》(Sleep) 期刊的一項研究指出，研究人員發現即使前一晚睡不好，超短暫的小盹也能迅速增強靈敏度，並提升未來 3 小時的認知表現。受試者在包含「視覺反應時間」及「認知任務」等項目的測試組合上，雖然都有了改善的狀況，但若要回想起繁複的舞步或對於動態事件做出迅速反應，則可能需要更集中的注意力和更清晰的頭腦。
全面恢復運作：20 分鐘
「美國國家睡眠基金會」(National Sleep Foundation) 認為 20 分鐘是最理想的時間長度。善用這一小段時間，即可增強靈敏度、提升任務表現，並從中獲取自信、強化意志力和改善心情。這可能也是這段高效補眠時間被稱作「威力小盹」的原因。
達到最佳狀態：30 分鐘
發表於《運動暨體能訓練醫學與科學》(Medicine & Science in Sports & Exercise) 期刊的一項研究發現，因睡眠不足或午後訓練疲勞而導致的身心機能下降，可藉由小睡半小時來加以修復。Bender 表示，如果在運動或健身前感到狀況不佳，小睡半小時會是個不錯的因應辦法，因為這種補眠方式不會讓你進入深層睡眠，可避免醒來時仍感覺昏昏欲睡。
充分發揮肌肉潛力：45 分鐘
研究人員在發表於《生理學先驅》期刊 (Frontiers in Physiology) 的一項實驗中發現，5 公尺折返跑的測驗顯示，小睡 45 分鐘最能明顯提升運動表現，並大幅降低 RPE 值。這項研究結果證實了深層睡眠的好處：入睡 30 分鐘後，剛好進入第三階段的深層睡眠週期，而深層睡眠能有效修復因訓練導致的身心俱疲。
前一晚沒睡好：90 分鐘
Bender 表示，前一晚若睡不好，就得好好睡個午覺。她補充說道，較長時間的午覺包含了淺眠與深眠在內的完整睡眠週期，人類生長激素會在此時釋放出來修復身體。此時也會經歷睡眠的快速動眼期 (REM)；根據研究指出，快速動眼期能提升記憶力 (這對學習新的體能訓練來說相當重要)，且讓你在進入下一個睡眠階段之前保持清醒，作用近似打瞌睡。秘訣大公開：將鬧鐘設定為 90 幾分鐘即可。這樣不僅可預留入睡時間，也較能在鬧鐘響起前就自然醒來。
掌握頻率
多久該小睡片刻，其實並沒有什麼硬性規定。Bender 建議運動員每週至少小盹三次，或每兩天小盹一次。Mah 博士指出，每個睡眠階段的總時間長，在一次睡好睡滿的情況下，和拆成好幾次來完成並不相同，因此當身體需要完整修復時，晚上睡足 8 小時才是王道。
你可千萬別搞錯一件事，別把小盹當成長期睡眠不足的仙丹妙藥。應該將小睡片刻視為可用來恢復體能的一項工具，而非急救箱裡的常備藥。