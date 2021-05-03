心理健康專家建議的 5 項秘訣，幫助你面對和處理心力交瘁

指導
油盡燈枯時該怎麼辦
筋疲力盡同時又提不起勁，這種詭異的狀態會讓人超級疲憊。在此分享如何重新燃起活力。
想像一下：你要點燃一根還有一塊殘蠟可用的蠟燭，不過燭芯已經完全燒盡，無法點燃火焰。如果你覺得自己就像燃燒殆盡的燭芯 (蠟燭還有蠟，或是你還具備可以奮力付出的技能，但就是無法點燃)，可以肯定地說，你正面對實實在在油盡燈枯的狀況。好消息是，你有力量能讓自己脫離這種情況，即使當下還看不到自己的燭芯，一樣能辦到。
你可能會認為油盡燈枯這種現象只和學校、工作或其他需要大量心力的事情有關。這當然有可能，尤其是當你身處紀律嚴明、待辦清單長長一大串的團隊。
合格臨床心理健康諮商師 Tasha Holland-Kornegay 博士表示，沒得休息或從不休息所造成的這個結果太常見，也會蔓延到生活的其他領域。過於密集或重複的訓練計畫排程會讓人累壞，尤其是看不到有進展時。每天從事相同的例行訓練也會讓人筋疲力盡，特別是沒有什麼新事物可期待時 (2020 年就是這樣)。
「油盡燈枯感覺就像是處於不會結束的持續疲憊狀態。」
Morgan Levy
博士、心理學家
值得瞭解的是，油盡燈枯並不是一夕之間造成的。心理學家 Morgan Levy 博士表示，當你不處理壓力源或是單調乏味讓人鬱悶的情況時，這會緩慢醞釀，隨著時間加劇、發作。在此提供指南，幫助你在這過程中，揪出心力交瘁的狀況，並在崩潰大亂前阻止油盡燈枯的發生。
油盡燈枯並不是……
- 單純的壓力。承受壓力的狀態會來來去去，例如重要截止時間，或是錦標賽或活動前幾週的密集訓練。
- 短暫的疲勞。如果可以稍作休息，在回到工作崗位時覺得精神奕奕，那麼你可能還沒到完全油盡燈枯的地步 (太好了)。
- 真的憂鬱。油盡燈枯的情況下，你還是可以期待當特定的事情發生時，情況能獲得改善，例如從平常的訓練中抽離出來休息一下，或是有人加入團隊分擔你的工作量。你也可以採取步驟讓自己感覺好一點，像是閱讀本文。Holland-Kornegay 解釋說：「和憂鬱最大的差別就在於，油盡燈枯是一種暫時的狀態，有時候是一種危機，而不是持續性的心理疾病。」
提供大家參考：研究顯示，油盡燈枯的情況如果放任不管，可能會漸漸演變成憂鬱或焦慮。如果疲勞厭倦開始讓你產生更像是絕望的感覺，請盡快尋求專業協助。Levy 解釋說：「治療師也能幫助你找出是哪些重複模式導致油盡燈枯。」
油盡燈枯是……
- 心力完全枯竭。你可能會發現自己在一天的一開始不是充滿活力，而是擔心害怕不敢去想。Levy 解釋道：「油盡燈枯感覺就像是處於不會結束的持續疲憊狀態。」
- 完全沒有動力。工作或運動時有一搭沒一搭 (或者可能乾脆就缺席)。甚至當你試著專心投入時，也無法集中注意力，結果犯了新手才會犯的錯誤。
- 麻木不仁。油盡燈枯的問題就在於，能讓你感覺變好所需的休息或改變，就是始終沒發生。心理學家 Adrienne Meier 博士表示，過了一段時間後，你開始習慣這種磨人的情況，變得不在乎成果或結果。
- 身體疼痛。Levy 指出，強烈的壓力、持續性的緊張，再加上睡眠品質低落，會讓你開始感到虛弱與疼痛，當油盡燈枯是過度躁進的健身例行訓練所引起時更會如此。
簡而言之，油盡燈枯不只是身心深層的疲憊不堪，更是筋疲力盡加上認為事情不會改變所造成的情緒低落百無聊賴，或是事不關己不在乎。這種無用感會讓人消極、偏激，覺得真的陷入困境動彈不得。這會導致自尊心開始降低，開始不願多做嘗試。Levy 表示：「這一切會讓表現變差，造成心情更加低落。」負面回應循環，有人有這種狀況嗎？
重新燃起活力
意識到自己油盡燈枯是解決問題的第一步，因此我們要為你已經做到這一點擊掌喝采。現在，就從這裡開始做出一些改變。
- 找出讓自己枯竭的原因。
Levy 建議用一個星期的時間，堅持寫下所做的每一件事情，以及這些事情帶給你的感受。每天一次或兩次，快速寫下筆記，可以設定鬧鐘提醒自己，以免忘記。她指出：「你可能會開始留意到當自己感覺變差的模式，可能有某個活動會特別讓你陷入負面情緒的漩渦。」如果這是你可以拒絕或降低程度的事情，就請這麼做 (這還用說嗎)。
- 展現更強的正念。
Levy 提到，專注在當下此刻 (即使只是幾分鐘)，可以提高意識，幫助你瞭解油盡燈枯的身心線索。留意到這些線索能讓你專注在 (透過以下任何活動) 照顧身心上，而不是老是想著讓你飽受煎熬的事物。她表示，這就是釋放。
- 設定界限。
Holland-Kornegay 指出，當你真的油盡燈枯時，油箱裡一滴油也不剩，再怎麼加速運轉也無法回復到你想要的狀態。這代表你除了放慢速度，別無選擇。讓其他人知道你可以辦到以及無法做到的事情。Holland-Kornegay 表示：「著手開始最可行的方式，就是把工作留在工作場所。」如果你是遠距工作，就使用工作專用的電腦，或承諾晚上特定時間後不回電子郵件或簡訊。如果覺得訓練太過吃力，就答應自己，在一段時間內不會超過一定的努力程度，並維持在這樣的程度。同時也傾聽身體的聲音來決定每一天的活動方式。
- 找到回補加油的方法。
Holland-Kornegay 指出，找時間放鬆不代表放棄，而是承認需要為自己百分之百的正常狀態補充燃料，而你所能採取的最積極行動就是加油。給自己一天心理健康日 (這是說真的)，或承諾早點就寢，擁有身體和大腦充電所需的七小時以上睡眠時間。
- 增添開心時光。
喜歡精心特調的拿鐵，不過為了省錢自己沖泡咖啡？或是想念沉迷在書中的時光，因為晚上精神實在太疲憊，已經有好幾個星期沒有拿起書來繼續閱讀？開始騰出時間，只要可以就隨時做做這些讓你心情愉悅的事情。Holland-Kornegay 表示，愉悅感能讓我們從人生中一切沒營養、無意義的事情中超脫出來，感受到和自己與世界相連結，讓我們覺得更有希望。而且這可以讓你在感到耗竭時重新燃起活力。
希望當你終於看見自己再次綻放光亮時會更加開心，而感覺更棒的是，你知道下次當事情開始讓人覺得灰暗鬱悶時，自己擁有掌控的力量。
文字：Marygrace Taylor
插圖：Mojo Wang