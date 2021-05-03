心理健康專家建議的 5 項秘訣，幫助你面對和處理心力交瘁

想像一下：你要點燃一根還有一塊殘蠟可用的蠟燭，不過燭芯已經完全燒盡，無法點燃火焰。如果你覺得自己就像燃燒殆盡的燭芯 (蠟燭還有蠟，或是你還具備可以奮力付出的技能，但就是無法點燃)，可以肯定地說，你正面對實實在在油盡燈枯的狀況。好消息是，你有力量能讓自己脫離這種情況，即使當下還看不到自己的燭芯，一樣能辦到。



你可能會認為油盡燈枯這種現象只和學校、工作或其他需要大量心力的事情有關。這當然有可能，尤其是當你身處紀律嚴明、待辦清單長長一大串的團隊。



合格臨床心理健康諮商師 Tasha Holland-Kornegay 博士表示，沒得休息或從不休息所造成的這個結果太常見，也會蔓延到生活的其他領域。過於密集或重複的訓練計畫排程會讓人累壞，尤其是看不到有進展時。每天從事相同的例行訓練也會讓人筋疲力盡，特別是沒有什麼新事物可期待時 (2020 年就是這樣)。