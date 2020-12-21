超級馬拉松跑者為什麼能跑得這麼遠？

02. 做最壞的打算。

McRae 說：「為了完成超馬，你必須預期自己會以過去從未經歷的方式遭受挑戰。當你跑到 71 英里卻碰上暴風雨，或是你必須再爬上另一座山，又或是你感到反胃，這些事情都會發生。因此你必須在心理上做好準備。」



Laney 為了在比賽中遭遇到不可避免的疼痛時更能應付，採取了這種方式來訓練心智：經常洗冰浴。 他說：「我會在浴缸裡裝滿冰水，就只是坐在裡面。五分鐘後，就要開始對抗腦袋所說的一切：『離開這裡！你必須離開！』但我只是坐著吸收這些話，有時可坐到 15 分鐘。我會讓呼吸平穩下來，讓自己達到『沒事，你很好』這樣的狀態。」



這並不代表你必須變成冰棒，才能鍛鍊意志力。 你可以先從「現實樂觀」這種心理學技巧開始練習，或是在心裡列出每一件可能會出錯的小事，然後為每一件事制定出應變計畫。如此一來，面對某件很糟糕的事時，就比較不會因此而脫序。



03. 行動前先預想狀況。

McRae 和 Laney 和大多數的精英跑者一樣，在賽前會練習某種形式的觀想。McRae 說：「我喜愛做路線偵察。入睡時，我會在心中想像路線的每一個部分，每座山丘在什麼地方，救護站在什麼地方。我觀想自己跑進救護站，而且就做著我在每個救護站中會做的事。」



而 Laney 的方式，則非常符合他坐在冰水中鍛鍊膽量的風格。 他說：「我都是直接面對問題。我知道順利的部分不必練習，所以會想像自己非常熱、非常渴，胃又超級不舒服，而且離救護站還有 5 英里遠。」



這兩種跑者的觀想形式都有同樣的作用：為可預期和不可預期的事物做好心理準備，因此在類似的時刻到來時，他們的反射動作會更敏銳，專注力更強大。 而這不只適用於艱辛的長跑。晨跑前一晚可試著想像路途上的每一個轉彎、輕拂肌膚的微風，以及播放清單上的每一首歌。當你早上繫好鞋帶時，看看自己是否能跑得更快，就算只是單純得到更多樂趣也很好。