真正細嚼慢嚥並享受用餐的六個方法

既然有許多原因讓人無法在吃飯時控制速度適時打住，又何必庸人自擾？這是為了更能感受到飽足感，或是更清楚地知道自己獲得了滿足感，攝取量也剛剛好，不會吃太飽。



Precision Nutrition 課程總監 Krista Scott-Dixo 博士表示，這些年來，多數人都喪失了這樣的感知。我們並不是留心注意或考慮自己是餓是飽，而是學會依賴外界線索 (例如，「現在是晚餐時間」、「另一半正在用餐，所以我也該吃飯」，或是「盤子裡還有食物沒吃完」)。然而，細嚼慢嚥基本上是控制食量的超簡易方式，讓你比較不會吃太飽 (即使你有大胃口打算吃下第四個墨西哥塔可餅也一樣)。



Melanson 解釋說，細嚼慢嚥能發揮作用是因為，進食會引起一連串的身體反應：大腦會偵測並注意身體訊號 (像是咀嚼時下巴咀嚼肌的收縮與放鬆)、消化系統準備接受和處理食物，以及最終食慾調節系統會釋放出賀爾蒙讓你產生飽足感。