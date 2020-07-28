跑者健康飲食 8 秘訣

Precision Nutrition 營養總監 Brian St. Pierre 表示，身體正常運作所需的電解質和水分，會在流汗時跟著流失。這一切發生得很快，如果未能及時補充流失的水分，則可能引發不良後果。他進一步說道：「不論做何種運動，出現運動傷害的情況，都跟脫水及疲勞脫離不了關係。只要維持身體的含水量，就能大幅降低受傷風險。」



如果想跑起來活力充沛且健步如飛，就得確保身體在運動前、中、後全程維持高水量狀態。St. Pierre 指出：「身體無法承受缺水狀態。因此若想發揮最佳表現，就必須保持充足的水分。」



Maciel 表示，以經驗法則來看，運動員一天要喝上 12 到 16 杯 237 毫升的水，出門運動更不可輕忽。(St. Pierre 補充說道，在飲食中攝取大量高水分的蔬果，也能幫助補充水分。)



你正準備參加長跑活動或競賽嗎？趕緊從活動前一個星期開始持續做好補水，讓身體維持在高含水量。Maciel 指出，等到前一晚或甚至當天才增加喝水量，對於長期訓練下來因缺水而造成的表現力下降，已經是無可挽回。



Maciel 表示，跑步時，應記得隨身攜袋水壺，每隔 15 到 20 分鐘喝上幾小口。如果預計要跑 90 分鐘以上，則建議攜帶運動飲料；運動飲料內含的鈉和鉀等電解質成分，可回補因流汗而流失的部分。如果是參加競賽，就得趁每回行經急救站時豪飲一番，以保持最佳滿水狀態，不過即使只喝一點也好。