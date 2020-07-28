跑者健康飲食 8 秘訣

Nike 跑步的建議
把握以下幾項簡單原則，讓自己隨時活力起跑。
改善飲食習慣，並不用大刀闊斧改變什麼，或是嚴守鐵的紀律。以下提供的幾個簡單步驟，就能幫助你透過飲食上的調整，讓身體在面對任何訓練目標時，都能全力以赴做好準備。
事實上，沒有任何一種飲食習慣能保證提升跑步表現。在其他頂尖或初學跑者身上奏效的飲食習慣，未必能在你身上發揮同等效用。
此話也許說了等於沒說，反而令人感到沮喪，但言下之意告訴我們，其實並無硬性規定要怎麼吃才能提升運動表現。儘管如此，你仍可根據以下幾點小建議，規劃出最適合自己的飲食習慣。而且，這類食物還非常美味。
01. 別鑽牛角尖在吃什麼上
對跑步有益的營養，其實不難搞懂，並不是採取高脂低碳或低脂高碳的飲食，就一定能跑得更快更遠，也別過度迷信巨量營養素或無糖飲食。簡單均衡的飲食，才能有效補充能量。
在 Precision Nutrition 擔任運動營養總教練的合格營養師 Ryan Maciel 表示：「只要記住這幾項要點就行：一到兩份約手掌大小的蛋白質，一般人可從家禽肉或魚肉、素食者可從豆類或豆腐攝取；一或兩份拳頭大小的蔬菜，顏色盡量多元；一或兩份碳水化合物，水果或全穀物都算；一或兩份拇指大小的健康脂肪，像是酪梨、堅果和橄欖油皆可。」Maciel 補充說道，每一餐都遵循這樣的飲食組合，就能提供身體足夠的營養，發揮最佳運動表現並有效恢復體力。
簡單均衡的飲食，才能有效補充能量。
他還建議，盡可能選擇原形食物而非加工食品，對健康更加分。比方說，柳丁比柳橙汁好，全穀物比白麵包或白米飯更佳。原形食物的營養密度多半較高，也較容易產生飽足感。
02. 堅持選擇優質碳水化合物、蛋白質與脂肪
以下將說明，為何跑者都必須攝取巨量營養素，來提升運動表現及恢復體力。
碳水化合物或葡萄糖：以肝醣的形式儲存在人體內，是最容易取得的活力來源，因此對跑者至關重要。人體雖然可利用蛋白質和脂肪來補充能量，但效果既弱且慢。這就是一旦體內含醣量不足，身體就會開始分解肌肉組織的原因，其後果你肯定不樂見。最可靠的碳水化合物來源，包括番薯、其他類澱粉蔬菜、全穀物和水果。
蛋白質是肌肉生長的必備要素，因此也很重要。Precision Nutrition 共同創辦人兼 Nike Performance Council 成員的 John Berardi 博士表示：「如果有固定跑步和運動的習慣，每天就應攝取每公斤體重 2 公克的蛋白質量。」你可從雞肉、火雞肉、魚肉、牛奶、優格、低脂乾酪、蛋、牛肉瘦肉部位、豬肉等動物性來源取得蛋白質，或從堅果、種子、小扁豆、豆類、豆腐、毛豆、天貝和營養酵母等植物性來源取得。
跑者都必須攝取巨量營養素，來提升運動表現及恢復體力。
脂肪其實並非百害而無一利，反倒是運動員不可或缺的營養之一，對於跑者尤其重要。Maciel 說道：「健康的脂肪可減緩消化作用，幫助維持血糖濃度和胰島素值。」這種作用機轉，可降低長跑時發生瞬間體力耗盡的機率，讓身體在運動期間維持穩定動能。Maciel 進一步指出：「此外，脂肪還能降低發炎和肌肉痠痛的機率。」換言之，你能更快恢復體力，重新迎接下一場跑步挑戰。優質脂肪來源包括酪梨、堅果、橄欖油以及鮭魚和沙丁魚等高脂肪魚種。
03. 留意身體狀況，而非卡路里
大多數跑者在補充能量時，並不必特別計算卡路里數。其實最直截了當的辦法，就是評估吃得夠不夠或有無過量。Maciel 表示：「若是跑步時體重維持不變，那麼卡路里的攝取量已足夠。如果因為跑步而體重減輕或增重，可能就得視情況增加或減少進食的份量。」
傾聽身體的聲音，讓它告訴你該怎麼吃。
Maciel 指出，身體的感覺和反應，比食品包裝上的數字或量表要來得重要。吃得太多，人自然會變得懶洋洋；若是吃得不夠，運動時就會感到有氣無力。最好能傾聽身體的聲音，讓它告訴你該怎麼吃。
04. 優先選擇健康食材，而非營養補充品
蛋白粉、魚油、胺基酸和膠原蛋白等時下流行的營養補充品，經常被當成萬靈丹來銷售。Maciel 指出，有些或許對跑者有益，但其實還有更簡便的營養補充方式。他說道：「只要飲食均衡，並攝取足夠的卡路里，就能滿足營養需求，無須額外補充營養品。」(只有一種情形例外：純素食者可能須考慮補充特定營養素，例如多半來自動物性食品的維他命 B12 和維他命 D。)
「只要飲食均衡，並攝取足夠的卡路里，就能滿足營養需求，無須額外補充營養品。」
Precision Nutrition 運動營養總教練 Ryan Maciel
千萬記住，由於膳食補充劑在安全性和效果上，並未受到美國食品藥物管理局 (FDA) 的控管，可能在服用時產生無法預期的副作用。因此在使用前，請務必先諮詢醫師，若同時間服用藥物，則須更加謹慎。
05. 認真補水
攝取足夠水分，是一項很容易被遺忘的健康建議。畢竟渴了就會喝水，不是嗎？但對於跑者而言，喝多少水可是一門大學問。
「想發揮最佳表現，就必須保持充足的水分。」
Precision Nutrition 營養總監 Brian St. Pierre
Precision Nutrition 營養總監 Brian St. Pierre 表示，身體正常運作所需的電解質和水分，會在流汗時跟著流失。這一切發生得很快，如果未能及時補充流失的水分，則可能引發不良後果。他進一步說道：「不論做何種運動，出現運動傷害的情況，都跟脫水及疲勞脫離不了關係。只要維持身體的含水量，就能大幅降低受傷風險。」
如果想跑起來活力充沛且健步如飛，就得確保身體在運動前、中、後全程維持高水量狀態。St. Pierre 指出：「身體無法承受缺水狀態。因此若想發揮最佳表現，就必須保持充足的水分。」
Maciel 表示，以經驗法則來看，運動員一天要喝上 12 到 16 杯 237 毫升的水，出門運動更不可輕忽。(St. Pierre 補充說道，在飲食中攝取大量高水分的蔬果，也能幫助補充水分。)
你正準備參加長跑活動或競賽嗎？趕緊從活動前一個星期開始持續做好補水，讓身體維持在高含水量。Maciel 指出，等到前一晚或甚至當天才增加喝水量，對於長期訓練下來因缺水而造成的表現力下降，已經是無可挽回。
Maciel 表示，跑步時，應記得隨身攜袋水壺，每隔 15 到 20 分鐘喝上幾小口。如果預計要跑 90 分鐘以上，則建議攜帶運動飲料；運動飲料內含的鈉和鉀等電解質成分，可回補因流汗而流失的部分。如果是參加競賽，就得趁每回行經急救站時豪飲一番，以保持最佳滿水狀態，不過即使只喝一點也好。
最後，別忘了在跑完全程或完賽之後再次補水。St. Pierre 提出一個可評估是否成功回補水分的方法，就是在跑步前、後各量一次體重。將兩個數值相減，約莫就能得出應該回補的水量，讓身體恢復滿水位，迎接下一場運動挑戰。
06. 為每一趟跑程補充能量 (以及再回補)
適切的營養，有助於避免跑程中發生撞牆期、胃部不適和疲勞等許多意外插曲。這點從跑前進食即可看出差異。
Berardi 表示：「通常訓練前的營養補充方式都很簡單。你可以在運動前幾個小時吃一頓正餐，或是在開始運動之前的 30 分鐘以上吃些東西。」不妨親自實驗看看，找出對自己最有效的方式。
Maciel 指出，空腹跑步可能導致所謂的低血糖症狀，包括心跳加快、疲勞、頭暈、視線模糊和失去意識都屬於此類。(一個簡單的科學原理教你快速看懂因果：糖或葡萄糖來自碳水化合物。葡萄糖以肝醣形式儲存在肌肉和肝臟裡，運動時，葡萄糖會釋放出來為身體供給能量。在使用體內既存的有限含醣量前，跑前攝取的食物，能及時為身體補充能量。)
「你得找出最適合自己的方式。」
Precision Nutrition 運動營養總教練 Ryan Maciel
同理可證，為何跑後仍須回補能量。Berardi 表示：「跑後兩小時內若未進食，體力恢復的速度會變慢，進而影響隔天的表現。」Maciel 建議，如果跑後一小時左右還吃不下正餐，可用富含碳水化合物、蛋白質和脂肪的奶昔或點心墊墊肚子。
訓練前後究竟該吃多少，其實視各人習慣而定。有些人喜歡一天吃三餐，也有人偏好一天分六次少量多餐。Maciel 說道：「沒有孰優孰劣，重點是，你得找出最適合自己的方式。」
07. 長跑進食法
耐力和持久力雖可透過訓練培養起來，但營養也在過程中扮演不容忽視的角色。
Maciel 解釋，均速長跑會消耗體內既存、在運動前或運動中途補充的能量或肝醣。儘管人體能夠儲存的肝醣量足可供應兩小時的運動，但終究是有限的。當存量開始下降，甚至瀕臨枯竭時，腳步會開始變慢，跟不上速度。(這就是所謂的「撞牆期。」)
因此，你必須在長跑之前先補滿身體的含醣量，並帶上營養補充品，隨時讓肝醣量維持在滿格狀態。Maciel 繼續說道：「額外以膠質、口嚼錠或液體形式補充能量，有助於將肌肉含醣量維持在最高水位，確保能持續向前，發揮最佳表現，避免越跑越沒力。你肯定不會想在起跑後沒多久就用盡肌肉含醣量，接下來只能靠營養補充品苦撐。」
08. 比賽日的營養計畫
多年來，跑者間常會說：「比賽日無新鮮事。」這句話相當適用於營養的攝取。想知道怎麼吃對自己的身體最有效，不二法門就是在訓練期間親自測試各種食物、飲品或嚼錠。
Maciel 表示，到了比賽當天，就比照大多數訓練日的成功模式吃喝。趁訓練期間多模擬幾次比賽日的排程，即可找出對自己最有效的方案。長跑最適合拿來演練，因為跑步時間多半和比賽日一樣久。
但是該如何開始？Maciel 建議，先從比賽之前的 2 到 3 小時開始吃營養均衡的正餐 (營養配比盡可能做到碳水化合物過半、蛋白質佔 1/4，剩下的留給脂肪)。如果不想那麼早起，就在起跑之前 1 個小時吃同一份食譜的迷你版 (若能以奶昔等液體形式來攝取會更好，因為更容易消化)。