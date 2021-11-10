跑者健康飲食 8 秘訣

攝取足夠水分，是一項很容易被遺忘的健康建議。畢竟渴了就會喝水，不是嗎？但對於跑者而言，喝多少水可是一門大學問。

流汗時，你會流失身體正常運作所需的電解質和水分。Precision Nutrition 合法營養師兼營養總監 Brian St. Pierre 表示，這可能發生得很快速，如果沒有補足流失的部分，你可能會自找苦吃。他說：「不論從事的是什麼運動，人們容易運動傷害的主要原因之一就是脫水和疲勞。如果能保持水分充足，便能大大減少受傷的風險。」(研究顯示，脫水可能會降低肌耐力，增加你扭傷或拉傷的機會。)

如果想跑起來活力充沛且健步如飛，就得確保身體在運動前、中、後全程維持高水量狀態。St. Pierre 指出：「身體無法承受缺水狀態，因此若想發揮最佳表現，就必須保持充足的水分。」

跑者理想方針：一天要喝上 12 到 16 杯 237 毫升的水，尤其是在熱天出門運動更不可輕忽。St. Pierre 補充說道，如果無法補充這麼多水分，在飲食中攝取大量高水分的蔬果，也能幫助攝取水分。

Maciel 表示，若要進行超過 15 分鐘的長跑，應記得隨身攜帶水壺，每隔 15 到 20 分鐘喝上幾小口。如果預計要跑 90 分鐘以上，則建議攜帶運動飲料；運動飲料內含的鈉和鉀等電解質成分，可回補因流汗而流失的部分。如果是參加競賽，就得趁每回行經急救站時豪飲一番，保持最佳滿水狀態，即使只喝一點也沒關係。

若要準備參加比賽，那要從活動前一週就開始持續補水，保持水分充足。Precicion Nutrition 運動表現營養總教練 Ryan Maciel 提醒道，等到前一晚 (更糟糕的是等到當天) 才喝進大量的水，也無法挽救脫水在那之前對訓練成效造成的損害，而且這樣的影響可能遠超過你所想像。

最後，別忘了在跑完全程或完賽之後再次補水。St. Pierre 提出一個可評估是否成功回補水分的方法，就是在跑步前、後各量一次體重。將兩個數值相減，約莫就能得出應該回補的水量，你便能準備好迎接下一場運動挑戰。