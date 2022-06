Teke Tek: Fran Kirby ve Jordan Henderson

Fran: Emin değilim. Mağlubiyetten sonra dönüş yapmak, kazanmaktan daha zor geliyor. Chelsea ile ligde birkaç kez kupa aldık ve hepsinden keyif aldım. Ama son yıllarda kendime işler iyi gittiğinde aşırı mutlu olmamayı ve iyi gitmediğinde aşırı üzülmemeyi öğretmeye çalışıyorum. Aksi takdirde duygularım çok değişiyor. Mutsuzlukla mutluluk arasında sürekli dalgalanmalar yaşıyorum... Bu duygular yaptığın her şeyi etkiliyor. Yapmayı sevdiğin veya eskiden sevdiğin her şeye dokunuyorlar.



Jordan: Kesinlikle. Bunun bir sporcu olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aşırı mutlu veya mutsuz olmamak gerekiyor. Geriye dönüp baktığımda benim için mağlubiyete tepki vermenin daha kolay olduğunu görüyorum. Real Madrid'e karşı kaybettiğimiz Şampiyonlar Ligi finalini veya lig liderliğini kaçırdığımız zamanı hatırlıyorum. Çok üzülmüştüm. "Bunu tekrar yapıp bir adım ileriye gitmemiz gerekiyor." diye düşündüm. Mağlubiyetten sonra içimde işleri yoluna koyma isteği oluyor.



Fran: Kazananlar ve kaybedenlerin olması gerektiği, sürekli kazanamayacağımız bir endüstrinin parçasıyız. Tabii ki kaybettiğimde üzülüyorum. Kaybetmeyi sevmiyorum. Antrenman yaparken bile çok rekabetçi biriyim. Kazanan olmak istiyorum. Ama kayıplarda yaşadığım hisleri öğrenme deneyimi olarak görmeye çalışmam gerekiyor.



Jordan: Ne demek istediğini anlıyorum. Her zaman başarılı olmak için kaybetmek gerektiğini düşünürüm. Bu, deneyimden geliyor: O kaybı hissetmen gerekiyor. Zorluklar yaşaman gerekiyor. Liverpool'da genç bir oyuncuyken yaşadığım zorluklar, yolculuğumun ve gelişimimin önemli bir parçasıydı. Beni daha güçlü bir insan haline getirdi. Sonraki sefer için daha iyi olmaya hazırladı. Geriye dönüp baktığımda "Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynadığımız maçı kaybetmeseydi bir sonraki sene kazanabilir miydik? Premier Lig'i bu şekilde kaybetmeseydik sonraki sene kazanabilir miydik?" diye düşünüyorum.