Budist Rahip Yukai Shimizu, Netliğe Ulaşmak İçin Japon Dağlarında Koşuyor

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Japonya'nın Dağ Yollarında Bir Budist Keşiş, Huzuru Koşuda Buluyor
Yukai Shimizu için manevi ritüeller ve koşu rutini, farklı gibi görünseler de birbirlerini tamamlayıp zenginleştiriyor.
"Dağları Delmek", öncü sporcuların sporla kurdukları benzersiz ilişkiyi konu alan bir seri.
Yukai Shimizu'yu Nagano sokaklarında görenler, onu hem her sabah kendilerini selamlayan bir koşucu hem de Zenkoji Tapınağı'nın keşişi olarak tanıyor. Onun hem dindar bir keşiş hem de kendini adamış bir koşucu olduğunu öğrenenler şaşırsa da Yukai bu iki farklı kimliğinin birbirlerini tamamladığını düşünüyor.
"Bir keşiş olarak benim için koşmak, anın içinde yaşamak demektir."
Yukai'nin koşmasının önemli nedenleri var. Keşiş olarak görevi gereği topluluk üyelerinin dertlerini dinleyip onlara tavsiyeler veriyor ve bu sorumluluğun yükünü omuzlarında fazlasıyla hissediyor. Bazen bu pozisyona layık olup olmadığını sorgulayan Yukai, konsantre olmak ve benlik algısını zenginleştirmek için aradığı çözümü koşuda buluyor. "Bazı insanların çözülmesi zor sorunları var. Ben kalbimin isteklerini yerine getirirsem onların kendi tasalarını kabullenmelerine veya kendi sorunlarıyla yüzleşmelerine yardımcı olabilirim." diyen Yukai, kendisiyle ilgili şüphelerini yok etmek için koşuyu kullanıyor ve bu deneyimiyle başkalarının şüphelerine yardımcı oluyor.
Yukai için koşmak, aynı zamanda doğa ile olan derin bağını korumanın bir yolu. Nagano dağlarında koştuğu yolların manzaraları, tek kelimeyle muhteşem. Zirveye her ulaştığında, manzaranın mükemmelliğine tekrar tekrar hayran kalıyor: "Koştuğumda dünyanın en güzel manzaralarını görebiliyorum."
"Koştuğumda dünyanın en güzel manzaralarını görebiliyorum."
46 yaşındaki Yukai'nin her gün koşmasının bir diğer nedeni de, hayatta yapmayı en çok sevdiği şeylerin değerini bilmek. Örneğin, yemek masasında ailesiyle zaman geçirmek. Bira içip maç izlemek. Anın farkında olmak. Yukai, "Bir keşiş olarak benim için koşmak, anı yaşamak demek. Bu, Budizm'in bir öğretisi ve üzerimde pozitif bir etkisi oluyor." diyor.
Yukarıdaki videoda Yukai, hikayesini paylaşıp koşmak ve manevi huzur arayışı arasında aslında pek de fark olmadığını gösteriyor.
Yazan: Nickolaus Sugai
Fotoğraflar: Will Goodan
Video: Mackenzie Sheppard
Yazılma tarihi: Ekim 2020