Budist Rahip Yukai Shimizu, Netliğe Ulaşmak İçin Japon Dağlarında Koşuyor

Yukai'nin koşmasının önemli nedenleri var. Keşiş olarak görevi gereği topluluk üyelerinin dertlerini dinleyip onlara tavsiyeler veriyor ve bu sorumluluğun yükünü omuzlarında fazlasıyla hissediyor. Bazen bu pozisyona layık olup olmadığını sorgulayan Yukai, konsantre olmak ve benlik algısını zenginleştirmek için aradığı çözümü koşuda buluyor. "Bazı insanların çözülmesi zor sorunları var. Ben kalbimin isteklerini yerine getirirsem onların kendi tasalarını kabullenmelerine veya kendi sorunlarıyla yüzleşmelerine yardımcı olabilirim." diyen Yukai, kendisiyle ilgili şüphelerini yok etmek için koşuyu kullanıyor ve bu deneyimiyle başkalarının şüphelerine yardımcı oluyor.