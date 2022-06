Renee Montgomery: Hamleler Harekete Dönüşünce

Atlanta Dream'in yöneticilerinden biri olarak aktivistliğini yeni bir düzeye taşıyan Renee, kadın basketbolunda yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. Bu dönemde Siyahi ve LGBTQ+ kadın sporcular aynı anda hem bir takıma hem de bir harekete öncülük edebilecek. Renee, kadın basketbol topluluğunu geliştirmek ve topu yeni nesil sporculara atmak amacıyla Georgia, Atlanta'da tamamen kadınlardan oluşan bir serbest lig olan Renee's Runs'ı kurdu. Amatör oyunculardan eski profesyonel sporculara kadar pek çok kadın için Renee's Runs, birbirlerini destekledikleri, bağ kurdukları ve gelişim gösterdikleri bir alan sunuyor. Renee, "Birlikte çalışıyoruz ve inşa ediyoruz. Ben de bunu hedefliyordum." diyor.



Sporcuları sahadaki başarılarıyla tanımlamak isteyen bir dünyada Renee bize, oyunu iyiye doğru değiştiren şeylerin saha dışında yaptığımız hamleler olduğunu gösteriyor. "Hayatımı basketbola adamaya karar verdim çünkü bu sporu çok seviyorum. Farklı şeyler yapabilmem için bana alan tanıyor. Ancak insanların kazandırdığı her küçük an, hareketi ve ivmeyi devam ettiriyor. O anın bir protesto olmasına gerek yok. O an, her şey olabilir. Yapman gereken, o anı yaratmak."