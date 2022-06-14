Renee Montgomery: Hamleler Harekete Dönüşünce
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Renee Montgomery, basketbolu bıraktıktan sonra Takım Sahibi olarak Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen ilk WNBA oyuncusu oldu. Bu mevkideki son kişi olmamaya da kararlı.
Basketbolda yapılan tüm hamlelerin arasında dönme hareketinden daha güçlüsü yoktur. Her şey o anı, o saniyeyi bulmaktan ibarettir. Ardından tüm oyun açılır, yön değiştirirsin, pas atarsın veya atışını yaparsın. Oyunlar böyle değişir, şampiyonlar böyle ortaya çıkar. Renee Montgomery de bir WNBA takımının sahibi ve başkan yardımcısı olan ilk basketbolcu olarak böyle tarih yazdı.
Renee 2020'de Black Lives Matter hareketi sırasında kendi anını buldu. İki WNBA şampiyonası ve 11 yıllık profesyonel basketbol kariyerinin ardından Renee, ülkedeki Siyahi insanların neler yaşadığını gördü ve hem bir sporcu hem de insan olarak amacını sorgulamaya başladı: Renee, "Oldukça çalkantılı bir dönemdi." diye anımsıyor ve ekliyor: "'Benim rolüm nedir?' diye düşünmeye başladım." diyor. Bunun ardından formasına veda etme kararı alan oyuncu, sezonu ne yapması gerektiğini düşünerek geçirdi.
"Oyuncuların sesinin duyulmasını diliyor, onların sesi olmak istiyorum."
Ardından hamleler yapmaya başladı. Sesinde güç bulan Renee, kendi ve diğerleri adına sosyal adalet hakkında konuştu: "Bazı insanlar kendi fikirlerini belirtmek konusunda rahat olmadığı için sesimi çıkartmam çok önemli." Atlanta Dream takımının sahiplerine şahit olduğu ırksal adaletsizlikler konusunda açık bir mektup yazdı. Protestolara katıldı ve oy vermenin önemi hakkında insanlara rehber oldu. Ancak yine de yarattığı etkiyle tatmin olmadı: "Herkes sistemin değişmesinin çok uzun süreceğini söylüyordu. Ben de, 'Neden şimdi değişmiyor?' diye düşündüm. Takım sahibi olma fikri de o zaman aklıma geldi."
"Birlikte çalışıyoruz ve inşa ediyoruz. Ben de bunu hedefliyordum."
Hem aktivist hem de topluluğundaki lider kimliğiyle ivme kazanan Renee, bu noktada yön değiştirme fırsatı buldu. Eksik olanı sunmak amacıyla takım çalışması, iletişim ve ortak değerler hakkında bildiği her şeyi kullanarak kendini en tepeden değişim getirebilecek biri ve takım sahibi olarak görmeye başladı: Renee, "Oyuncuların sesinin duyulmasını diliyor, onların sesi olmak istiyorum." diyor. Stratejisini belirleyip ligdeki diğer kişilerle bağlantı kurduktan sonra Renee hedefine ulaşmayı başardı.
"İnsanların kazandırdığı her küçük an, hareketi ve ivmeyi devam ettiriyor."
Atlanta Dream'in yöneticilerinden biri olarak aktivistliğini yeni bir düzeye taşıyan Renee, kadın basketbolunda yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. Bu dönemde Siyahi ve LGBTQ+ kadın sporcular aynı anda hem bir takıma hem de bir harekete öncülük edebilecek. Renee, kadın basketbol topluluğunu geliştirmek ve topu yeni nesil sporculara atmak amacıyla Georgia, Atlanta'da tamamen kadınlardan oluşan bir serbest lig olan Renee's Runs'ı kurdu. Amatör oyunculardan eski profesyonel sporculara kadar pek çok kadın için Renee's Runs, birbirlerini destekledikleri, bağ kurdukları ve gelişim gösterdikleri bir alan sunuyor. Renee, "Birlikte çalışıyoruz ve inşa ediyoruz. Ben de bunu hedefliyordum." diyor.
Sporcuları sahadaki başarılarıyla tanımlamak isteyen bir dünyada Renee bize, oyunu iyiye doğru değiştiren şeylerin saha dışında yaptığımız hamleler olduğunu gösteriyor. "Hayatımı basketbola adamaya karar verdim çünkü bu sporu çok seviyorum. Farklı şeyler yapabilmem için bana alan tanıyor. Ancak insanların kazandırdığı her küçük an, hareketi ve ivmeyi devam ettiriyor. O anın bir protesto olmasına gerek yok. O an, her şey olabilir. Yapman gereken, o anı yaratmak."
Yazan: Sophie Rosenoer
Fotoğraflar: Braylen Dion
Video: Bethany Mollenkof