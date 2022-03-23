Ne Üzerine Çalışıyorsun?

Podyumda yürümek, dergi kapaklarında boy göstermek, farklı saat dilimlerinin kullanıldığı yerlerde çekim yapmak için dünyanın dört bir yanına uçakla seyahat etmek... Kulağa muhteşem geliyor, değil mi? Ancak sürekli hareket halinde olmak yalnız da hissettirebilir. Model ve aktivist Adwoa Aboah; bilinçli olmak, motivasyonunu korumak ve önemli meselelere odaklanmak için Gurls Talk topluluğunu inşa etmeye çalışıyor.

Adwoa, 2022 yılında yalnızca Gurls Talk kuruluşunu küresel boyutta ileri seviyeye taşımakla kalmıyor, aynı zamanda her zaman yapmak istediği bir şey olan oyunculuğa da adımını atıyor. "Kendimden şüphe ettim. Ancak bilinmeyene adım atmak bana çok büyük mutluluk ve neşe getirdi." diyor. Adwoa'yı, memleketi Londra'nın favori noktalarını gezip kız kardeşi Kesewa ve arkadaşlarıyla hem yüz yüze hem sanal ortamda yeniden bağ kurarken takip ettik.