Ne Üzerine Çalışıyorsun?

Adwoa Aboah: Bağlantı Kurma
Athletes*
Adwoa Aboah her zaman çalışmaya devam ediyor ve hem kendini hem de topluluğunu ileriye taşıyor.
Podyumda yürümek, dergi kapaklarında boy göstermek, farklı saat dilimlerinin kullanıldığı yerlerde çekim yapmak için dünyanın dört bir yanına uçakla seyahat etmek... Kulağa muhteşem geliyor, değil mi? Ancak sürekli hareket halinde olmak yalnız da hissettirebilir. Model ve aktivist Adwoa Aboah; bilinçli olmak, motivasyonunu korumak ve önemli meselelere odaklanmak için Gurls Talk topluluğunu inşa etmeye çalışıyor.
Adwoa, 2022 yılında yalnızca Gurls Talk kuruluşunu küresel boyutta ileri seviyeye taşımakla kalmıyor, aynı zamanda her zaman yapmak istediği bir şey olan oyunculuğa da adımını atıyor. "Kendimden şüphe ettim. Ancak bilinmeyene adım atmak bana çok büyük mutluluk ve neşe getirdi." diyor. Adwoa'yı, memleketi Londra'nın favori noktalarını gezip kız kardeşi Kesewa ve arkadaşlarıyla hem yüz yüze hem sanal ortamda yeniden bağ kurarken takip ettik.
Filmde, Adwoa'nın ruhsal sağlık konusundaki kişisel deneyiminin ardından korkusuz ve dürüst yaklaşımıyla yardım ettiği Gurls Talk'taki kız kardeşlerinden güç aldığı anları görüyoruz. Destekleyici bir topluluk oluşturmak için kendi sesini kullansa da kız çocukları ve genç kadınlarla bazı konuşmaları, aradan kaç yıl geçmiş olursa olsun hala kendini geliştirmesi gereken alanlar olduğunu ona hatırlatıyor. "Bazen ilişkiler, arkadaşlıklar ve çeşitli konular hakkında konuşuyoruz. Söyledikleri bir şeyin beni öğrencilik yıllarıma döndürmesi çok garip. Henüz ele almadığım bazı konular olabileceğini hatırlatıyor ve beni ele almaktan korktuğum konular hakkında konuşmaya zorluyor." diyor.
"Yoğun bir model olan ve Gurls Talk'u kâr amacı gütmeyen bir yardım kuruluşu haline getirme hedefine ulaşan Adwoa, sporun yavaşlamasına ve daha iyi bir iş yaşam dengesi kurmasına yardımcı olduğunu söylüyor. "Spor her zaman kendime ayırdığım bir an olmuştur." diyor. Kardiyo çalışmasına ve kuvvet antrenmanına atıfta bulunarak düzenli bir rutine sahip olmanın gerektirdiği disiplinin, onu hayatın diğer alanlarında rahatsız olabileceği fikrine hazırladığını söylüyor. "Bir saat boyunca ter döküp tek bir şeye odaklanıyorum. Bu an meditasyonu andırıyor ve beni her zaman daha iyi hissettiriyor." diye ekliyor.
Uzman olma baskısının çok yoğun olduğu bir dünyada Adwoa, başarılı olmasına rağmen alçakgönüllü kaldığını ve topluluğuna yardımcı olduğunu gösteriyor. Adwoa, "Kız çocukları bana geliyor ve bu topluluğun onlar için neler yaptığını görüyorum. Başlarından neler geçtiğini, eskiden nasıl biri olduklarını, neler öğrendiklerini duyuyorum ve bunu yapmaya devam etmem gerektiğini düşünüyorum. Yaptıklarımın çok gerekli olduğunu yeniden anlıyorum." diyor.