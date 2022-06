Ne Üzerine Çalışıyorsun?

Filmde, Adwoa'nın ruhsal sağlık konusundaki kişisel deneyiminin ardından korkusuz ve dürüst yaklaşımıyla yardım ettiği Gurls Talk'taki kız kardeşlerinden güç aldığı anları görüyoruz. Destekleyici bir topluluk oluşturmak için kendi sesini kullansa da kız çocukları ve genç kadınlarla bazı konuşmaları, aradan kaç yıl geçmiş olursa olsun hala kendini geliştirmesi gereken alanlar olduğunu ona hatırlatıyor. "Bazen ilişkiler, arkadaşlıklar ve çeşitli konular hakkında konuşuyoruz. Söyledikleri bir şeyin beni öğrencilik yıllarıma döndürmesi çok garip. Henüz ele almadığım bazı konular olabileceğini hatırlatıyor ve beni ele almaktan korktuğum konular hakkında konuşmaya zorluyor." diyor.

"Yoğun bir model olan ve Gurls Talk'u kâr amacı gütmeyen bir yardım kuruluşu haline getirme hedefine ulaşan Adwoa, sporun yavaşlamasına ve daha iyi bir iş yaşam dengesi kurmasına yardımcı olduğunu söylüyor. "Spor her zaman kendime ayırdığım bir an olmuştur." diyor. Kardiyo çalışmasına ve kuvvet antrenmanına atıfta bulunarak düzenli bir rutine sahip olmanın gerektirdiği disiplinin, onu hayatın diğer alanlarında rahatsız olabileceği fikrine hazırladığını söylüyor. "Bir saat boyunca ter döküp tek bir şeye odaklanıyorum. Bu an meditasyonu andırıyor ve beni her zaman daha iyi hissettiriyor." diye ekliyor.