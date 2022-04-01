Görme engelli bazı koşucuların destek kaynağı koşu pacer'ları

İple Başlayan Bir Koşu Hikayesi
Sporcular*
Bu koşu hikayesi aslında ayaklardan çok eller hakkında. Aynı spor, aynı çaba. Tek farksa iki el arasındaki bir ip parçası. İleriye doğru atılan her adımla arkadaşlık, motivasyon ve tutku ipin bir ucundan diğer ucuna aktarılıyor.
"Koşmanın hayatıma getirdiği faydalar sadece fiziksel değil. Koşmak, dışarı çıkmamı sağlıyor ve evde kendi kendime kalarak dertlenmemi engelliyor." diyor görme engelli koşucu Youyou. Kendisi ayrıca kapsayıcı sporları destekleyen bir yardım kuruluşu olan Lan Jingling'in (Blue Eye Spirit) bir üyesi. Artık beşinci yılında olan Lan Jingling, bir grup koşu yardımcısı tarafından kuruldu.
Not: Her görme engelli koşucu, farklı koşu hedeflerine ulaşmak için en az bir koşu yardımcısının yardımına ihtiyaç duyar. Youyou gibi maratona hazırlanan görme engelli koşucular için koşu yardımcısı, öncü koşucu ve arka koşucu olmak üzere en az üç partner gereklidir. Net bir iş bölümü ve konuşmaya gerek kalmadan yapılan iş birliği sayesinde bu oluşum, görme engelli sporcular için güvenli ve istikrarlı bir tempo sağlar.
Yachi, birkaç yıldır Youyou’nun koşu yardımcılığını yapıyor. Aralarında 30 cm'lik iple koşmayı ilk denediklerinde defalarca birbirleriyle çarpıştılar. Şimdi ise birbirlerinin bir kopyası gibi koşuyorlar. Bir yarışmaya hazırlanırken, bir koşu düzeni oluşturmak için daha fazla koşu yardımcısı onlara katılıyor. Bu grup kim bilir kaç sabahı, akşamı, sert kışı, kavurucu yazı birlikte geçirdi. Koşu parkurunun dışında onları bir arada tutan bir ip ya da bu grubun birlikte olmasını gerektirecek bir şey yok ama onları sıkıca birbirine bağlayan farklı bir görünmez bağ var.
"Ben onları görüyorum."
Youyou, selfie paylaşmadığı günlerde büyük ihtimalle "saçlarının iyi görünmediğini" söylüyor.
Hiç şaşırma, çünkü Youyou'ya göre onun dünyasında görmek de dahil olmak üzere hiçbir eksik yok. Youyou sadece farklı bir şekilde "görüyor".
Youyou 21 yaşında bir Yapay Zeka veri yorumlayıcısı, yani insan taleplerini daha doğru anlaması için yapay zekayı eğiten bir tür eğitmen.
Kendi hayatında da merak dolu ve her şeyi anlayıp denemeye hevesli bir öğrenci.
Hayatın değerli anlarını fotoğraflamayı seviyor. Sesli asistan yardımıyla usta bir cep telefonu fotoğrafçısı oldu. Arkadaşlarıyla selfie'ler, komik seyahat fotoğrafları, erken sabah koşularının ve rüzgarlı deniz manzaralarının fotoğraflarını çekiyor.
Oldukça sosyal biri olan Youyou, sık sık koşucular için özel buluşmalar düzenliyor. Yüzlerini göremese de sadece birkaç kelimeden sonra, çevrimiçi olarak sesli mesajlaştığı kişileri çabucak tanıyabiliyor. Yine ısrarla, "Ben onları görüyorum." diyor.
İp
Koşmak, Youyou için dünyayı "görebildiği" başka bir pencere.
Yachi ile birlikte, Lan Jingling grubundan Yao Ying ve Xiao Yu'er de Youyou'ya koşu yardımcılığı yapıyor. Düzenli koşu etkinliklerinin yanı sıra, Youyou'ya antrenmanlarında sık sık eşlik ediyorlar ve adım adım gelişip kişisel hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyorlar.
Antrenman sırasında Yao Ying en önde, Yachi Youyou’nun solunda, Xiao Yu'er ise en arkada koşuyor. Onlar koşarken arkalarından izlersen Youyou'nun etrafını yıkılmaz bir duvar gibi sardıklarını görebilirsin. Asıl yıkılmaz olan ise dostluklarının gücü.
Yachi, "görme engelli koşucuların güvenli bir şekilde koşabilmelerini ve ilerleme kaydedebilmelerini sağlamak için koşu yardımcıları onlardan hızlı olmalıdır." diyor. Youyou ile en uzun süredir koşan Yachi, fiziksel antrenmanın yanı sıra aralarında gerçek bir "bağ" oluşturmak için de çok çalıştıklarını söylüyor.
Koşarken 30 cm uzunluğunda mavi bir ip, Youyou'nun sol bileği ile Yachi'nin sağ bileğini birbirine bağlıyor. İpi bir iletişim biçimi olarak kullanarak birbirlerinin aynadaki görüntüsü gibi uyum içinde hareket ediyorlar.
Yachi ve Youyou'nun adım uzunluğu ve temposu tutarlı olduğunda, ip doğal olarak gevşiyor ve onlara başarılı bir şekilde ilerlediklerini ve mükemmel bir uyum içinde olduklarını gösteriyor. Yachi, "Her iki kişi de başarılı bir şekilde ve uyum içinde ilerliyorsa koşu hakkında çok fazla konuşmaya gerek kalmıyor." diyor.
İpe olan sorumluluk karşılıklı.
"İp sayesinde koşu artık tek başına yapılan bir uğraş olmaktan çıkıyor." diye açıklıyor Yachi. Bu ipin hiçbir zaman gerilmemesi için farklı senaryolarla başa çıkabilmesini sağlayan zorlu antrenmanlar yapması gerekiyor. "Ama bunu hayır için yapmıyorum." diyor. "Bu, karşılıklı başarıyı getiriyor. Sadece ben onun gelişmesine yardımcı olmuyorum, o da beni azimli ve güçlü olmaya motive ediyor."
Onlar birer koşucudan fazlası
Youyou, günümüz insanlarının genellikle cep telefonlarında "yaşadığını" hissetse de onun arkadaşlıkları çok gerçek.
"Yachi, Auntie Yao ve Xiao Yu'er, beni dünyayı keşfetmeye yönlendiren rehberler gibi." diyor Youyou. Koşmak evden çıkmasını sağlamanın yanı sıra arkadaşlarıyla buluşmak için onu daha da motive ediyor.
Birlikte karaoke söylüyorlar, yeni restoranları deniyorlar ve Youyou’nun şehir dışındaki "sesleri hissedebilmesi" için banliyöleri ziyaret ediyorlar. Youyou, "Bu kadar uzun süreden sonra artık sadece bir koşu partneri değil daha çok bir arkadaş, ailenin bir üyesi gibi oldum." diyor.
Artık koşularının tek amacı antrenman yapmak değil. Koşmak, arkadaş olarak birlikte takılmalarına da olanak sağlıyor.
Yemek yemeye gittiklerinde Youyou, görme engelli olduğu için aşırı özen gösteren restoranları pek sevmediğini söylüyor. Böylesi "aşırı özen" onu huzursuz ediyor.
Yachi, Yao Ying ve Xiao Yu'er, Youyou'nun yeni deneyimler yaşamayı ne kadar çok istediğini biliyorlar ve sık sık ona nasıl daha fazla deneyim yaşatabileceklerini düşünmeye çalışıyorlar.
Bazen Youyou'yu rıhtıma götürüyorlar ve denizden esen rüzgarı yüzünde hissetmesini sağlıyorlar. Adrenalini hissetmesi için güvenlik bariyerlerini bile geçiyorlar. Daha sonra da biraz koşuyorlar.
Fizikte, aynı dalga boyundaki ses dalgaları bir araya geldiğinde aynı frekansta rezonansa girer ve daha güçlü salınımlara neden olur. Youyou, Yachi, Yao Ying ve Xiao Yu'er için işte bu rezonans gerçekleşti. Birlikte koşmaya devam ettikçe acaba daha neler yaşayacaklar? Ne kadar ilerleme kaydetmiş olurlarsa olsunlar ve başka hangi heyecan verici yarışmalar onları bekliyor olursa olsun, koşmanın onlara kazandırdığı en önemli şey aralarındaki bağ oldu ve bu bağ, bilinmeyene doğru birlikte koşmalarını sağladı. İşte bu, başlı başına büyük bir başarı.