Görme engelli bazı koşucuların destek kaynağı koşu pacer'ları

Bazen Youyou'yu rıhtıma götürüyorlar ve denizden esen rüzgarı yüzünde hissetmesini sağlıyorlar. Adrenalini hissetmesi için güvenlik bariyerlerini bile geçiyorlar. Daha sonra da biraz koşuyorlar.



Fizikte, aynı dalga boyundaki ses dalgaları bir araya geldiğinde aynı frekansta rezonansa girer ve daha güçlü salınımlara neden olur. Youyou, Yachi, Yao Ying ve Xiao Yu'er için işte bu rezonans gerçekleşti. Birlikte koşmaya devam ettikçe acaba daha neler yaşayacaklar? Ne kadar ilerleme kaydetmiş olurlarsa olsunlar ve başka hangi heyecan verici yarışmalar onları bekliyor olursa olsun, koşmanın onlara kazandırdığı en önemli şey aralarındaki bağ oldu ve bu bağ, bilinmeyene doğru birlikte koşmalarını sağladı. İşte bu, başlı başına büyük bir başarı.